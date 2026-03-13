Майже 40 нардепів готові скласти мандати. Може бути парламентська криза, - "слуга народу" Мотовиловець

У Верховній Раді близько 40 народних депутатів готові скласти мандат. Керівництву фракції "Слуга народу" дедалі складніше збирати голоси за законопроєкти, які потрібні для бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, передає Цензор.НЕТ.

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Монобільшість під загрозою

Від початку року збір голосів за ключові проєкти закону під знаком питання: зробити це за закони, які є зобовʼязанням перед ключовими донорами – Міжнародним валютним фондом (МВФ) чи Європейським союзом (ЄС) за Ukraine Facility – фактично неможливо.

Яскравий приклад –– законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, від якого залежить подальше фінансування бюджету, набрав 168 голосів з 226 потрібних.

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Мотовиловець вважає головною причиною страх депутатів перед антикорупційними органами. Підстави для цього є –– пʼять депутатів з початку року вже мають підозри від НАБУ та САП, бо ті, за даними слідства, отримували хабарі за голосування. За його словами, страх поширився і на інших депутатів, частина яких вже проходила як свідки на допитах.

"Ключова проблема – фракція "Слуга народу" втратила ядро. Що таке ядро? Коли збираю голоси у парламенті, чітко розумію, які депутати точно готові підтримати той чи інший закон... Раніше міг розраховувати на 180 депутатів від "Слуги народу". Нині ядро фракції складається зі 111 депутатів", - заявив він.

Депутати готові піти

Мотовиловець заявив, що ситуація посилилася через історію з відкатом закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП, коли депутати, які підтримали закон, отримали критику і побачили наслідки непопулярних рішень.

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У нього запитали: наскільки Україна близька до ще більшої кризи в парламенті та фактично втрати його працездатності?

"Нині ситуація складається так, що ми не можемо голосувати за наші зобовʼязання. Фракція "Слуга народу" – моя родина, і стан зараз такий: утома, помножена на розгубленість і страх, призвела до того, що аргументи про збір голосів більше не працюють. І у мене немає плану виходу із ситуації на сьогодні... Приблизно 40 депутатів [можуть подати заяви на складання мандату]. Просто їм пояснюю, що, друзі, дивіться, ви дали присягу. Ви можете подавати заяву, але ніхто не проголосує. Рада повинна працювати", - додав перший заступник голови "Слуги народу".