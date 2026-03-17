Україна може залишитися без фінансування МВФ через затримку рішень Ради щодо підвищення податків, - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість щодо здатності України отримати решту фінансування з пакету на 8,1 млрд доларів, оскільки нардепи затягують із ухваленням необхідних рішень у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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МВФ занепокоєний затримкою рішень українського парламенту

Як зазначається, український парламент має час до кінця березня, щоб ухвалити низку законодавчих поправок, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у рамках останньої чотирирічної кредитної програми, затвердженої минулого місяця.

"Але законодавці досі не змогли обговорити кілька змін, запропонованих МВФ, висловлюючи непокору президенту Володимиру Зеленському, що потенційно може паралізувати парламент", - йдеться у публікації.

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Непопулярні заходи

Також наголошується, що ці заходи є вкрай непопулярними серед широкої громадськості на п'ятому році війни, але їх необхідно ухвалити, щоб розблокувати решту фінансування. Київ вже отримав 1,5 мільярда доларів за останньою програмою.

"Можу сказати, що я стурбована", - заявила Bloomberg постійний представник МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.

Зустріч МВФ з українськими законодавцями

За даними джерел видання, співробітники МВФ на чолі з головою місії Гевіном Греєм планують зустрітися з українськими законодавцями з 18 березня.

Мета - обговорити необхідні зміни, які мають забезпечити подальше фінансування.

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Що передувало?

Як зазначалося, Рада провалила урядовий законопроєкт про податок на Uklon та OLX. Це зобов’язання перед МВФ.

Нагадаємо, Україна отримала $1,5 млрд першого траншу від МВФ за новою програмою EFF.