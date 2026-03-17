Україна може залишитися без фінансування МВФ через затримку рішень Ради щодо підвищення податків, - Bloomberg
Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість щодо здатності України отримати решту фінансування з пакету на 8,1 млрд доларів, оскільки нардепи затягують із ухваленням необхідних рішень у Верховній Раді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
МВФ занепокоєний затримкою рішень українського парламенту
Як зазначається, український парламент має час до кінця березня, щоб ухвалити низку законодавчих поправок, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у рамках останньої чотирирічної кредитної програми, затвердженої минулого місяця.
"Але законодавці досі не змогли обговорити кілька змін, запропонованих МВФ, висловлюючи непокору президенту Володимиру Зеленському, що потенційно може паралізувати парламент", - йдеться у публікації.
Непопулярні заходи
Також наголошується, що ці заходи є вкрай непопулярними серед широкої громадськості на п'ятому році війни, але їх необхідно ухвалити, щоб розблокувати решту фінансування. Київ вже отримав 1,5 мільярда доларів за останньою програмою.
"Можу сказати, що я стурбована", - заявила Bloomberg постійний представник МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.
Зустріч МВФ з українськими законодавцями
За даними джерел видання, співробітники МВФ на чолі з головою місії Гевіном Греєм планують зустрітися з українськими законодавцями з 18 березня.
Мета - обговорити необхідні зміни, які мають забезпечити подальше фінансування.
Що передувало?
Як зазначалося, Рада провалила урядовий законопроєкт про податок на Uklon та OLX. Це зобов’язання перед МВФ.
Нагадаємо, Україна отримала $1,5 млрд першого траншу від МВФ за новою програмою EFF.
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🤩Естественно, обывателю заявление Зеленского очень понравилось, была бы воля обывателя - он бы отправил на фронт вообще всех: депутатов, прокуроров, судей. Зеленский президентом стал благодаря таким вот настроениям масс. Однако.
🤬Сейчас нет предела возмущению депутатов «Слуги народа» всех уровней. Депутаты откровенно недовольны тем, что Зеленский ведет себя с ними как барин с холопами, а отдельные с ехидцей интересуются, где, мол, воюет друг Зеленского Баканов? Он же вроде бы призывного возраста?
😄Всякого мы ожидали, но услышать от депутатов «Слуги народа» заявления, вроде: «При Порошенко такого не было!», это было сильнее наших самых смелых фантазий.
🤷🏻♂️Ситуация приняла настолько крутой оборот, что главе фракции Давиду Арахамии пришлось выступать с заявлением, мол, президента неправильно поняли. Он-де всего лишь хотел разрешить служить в ВСУ тем депутатам которые захотят сами.
😮На самом деле, уже несколько подзабылся предыдущий скандал, связанный с репликой Зеленского, а именно заявление что Зеленский даст ВСУ телефон венгерского премьера Виктора Орбана. Зеленский и сам не понял, что по факту он пригрозил военным вторжением суверенному государству, члену ЕС и НАТО. Идиотское заявление президента Украины вызвало возмущение среди лидеров ЕС, и стало подарком судьбы для Орбана. Даже его соперник на выборах был вынужден выступить в поддержку Орбана. Теперь венгерский премьер ведет предвыборную кампанию активно спекулируя на «украинской угрозе». Ссылаясь на вполне конкретные примеры.
🤔В общем-то и это далеко не первая выходка Зеленского. Эти стали наиболее громкими. Инициировать конфликт с соседним государством, а после настроить против себя своих же депутатов, такого за Зеленским еще не водилось.
😉Однако можем заверить читателей, такие инциденты теперь будут возникать постоянно и последствия их будут все более зловещими.
😴Причина проста. Возле Зеленского больше нет того, кто способен вовремя ставить на место этого не в меру эмоционального шоумена. Зеленский президентом стал по принципу «из грязи в князи». Политической карьеры за плечами он не имеет. Именно поэтому у него отсутствует главное умение политика - умение держать язык за зубами. Язык Зеленского регулярно его подводит и несколько раз это ставило Украину на грань катастрофы, как это случилось после скандала в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. После того случая Зеленский панически боится рассердить американцев и это заметно. Однако…
😜Мало кто знает, что и Богдан, и Ермак регулярно напоминали своему подопечному о том, что словесный поток нужно сдерживать. Да, оба они имели на Зеленского серьезное влияние, оба были серыми кардиналами, однако оба понимали за какие пределы заходить нельзя. Зеленский этого не понимает. Он не политик - он стендап-комик. Он не привык сдерживаться, наоборот, для него фраза, которая пришла в голову первой - самая правильная. Политики со стажем кожей чувствуют момент, когда нужно остановиться. Зеленский такого чутья лишен категорически.
🤪Он привык что его непосредственность и искрометность нравятся украинскому обывателю. Однако теперь они же плодят ему врагов и конфликты. И подсказать Зеленскому что его заносит, просто некому. Буданов вечно за рубежом, Маша Левченко трудится в кабинете, Татарову просто до лампочки выходки Зеленского.
😎Продолжение следует.