Украина может остаться без финансирования МВФ из-за задержки решений Рады по повышению налогов, - Bloomberg
Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу способности Украины получить оставшуюся часть финансирования из пакета на 8,1 млрд долларов, поскольку народные депутаты затягивают с принятием необходимых решений в Верховной Раде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
МВФ обеспокоен задержкой решений украинского парламента
Как отмечается, у украинского парламента есть время до конца марта, чтобы принять ряд законодательных поправок, предусматривающих повышение налогов для бизнеса и домохозяйств в рамках последней четырехлетней кредитной программы, утвержденной в прошлом месяце.
"Но законодатели до сих пор не смогли обсудить несколько изменений, предложенных МВФ, выражая неповиновение президенту Владимиру Зеленскому, что потенциально может парализовать парламент", — говорится в публикации.
Непопулярные меры
Также отмечается, что эти меры крайне непопулярны среди широкой общественности на пятом году войны, но их необходимо принять, чтобы разблокировать остальное финансирование. Киев уже получил 1,5 миллиарда долларов по последней программе.
"Могу сказать, что я обеспокоена", — заявила Bloomberg постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано.
Встреча МВФ с украинскими законодателями
По данным источников издания, сотрудники МВФ во главе с главой миссии Гэвином Греем планируют встретиться с украинскими законодателями с 18 марта.
Цель — обсудить необходимые изменения, которые должны обеспечить дальнейшее финансирование.
Что предшествовало?
Как отмечалось, Рада провалила правительственный законопроект о налоге на Uklon и OLX. Это обязательство перед МВФ.
Напомним, Украина получила $1,5 млрд первого транша от МВФ по новой программе EFF.
ЗІ: от думаю - ставити смайлики, чи ні? Та най так буде....
🏛️Зеленский попал в грандиозный скандал из-за своей реплики, мол депутаты которые не хотят работать в парламенте, должны пойти воевать на фронт. Шутки в сторону, президент Украины угрожает мобилизацией на фронт депутатам своей же фракции. Такого история Украины еще не знала.
🤩Естественно, обывателю заявление Зеленского очень понравилось, была бы воля обывателя - он бы отправил на фронт вообще всех: депутатов, прокуроров, судей. Зеленский президентом стал благодаря таким вот настроениям масс. Однако.
🤬Сейчас нет предела возмущению депутатов «Слуги народа» всех уровней. Депутаты откровенно недовольны тем, что Зеленский ведет себя с ними как барин с холопами, а отдельные с ехидцей интересуются, где, мол, воюет друг Зеленского Баканов? Он же вроде бы призывного возраста?
😄Всякого мы ожидали, но услышать от депутатов «Слуги народа» заявления, вроде: «При Порошенко такого не было!», это было сильнее наших самых смелых фантазий.
🤷🏻♂️Ситуация приняла настолько крутой оборот, что главе фракции Давиду Арахамии пришлось выступать с заявлением, мол, президента неправильно поняли. Он-де всего лишь хотел разрешить служить в ВСУ тем депутатам которые захотят сами.
😮На самом деле, уже несколько подзабылся предыдущий скандал, связанный с репликой Зеленского, а именно заявление что Зеленский даст ВСУ телефон венгерского премьера Виктора Орбана. Зеленский и сам не понял, что по факту он пригрозил военным вторжением суверенному государству, члену ЕС и НАТО. Идиотское заявление президента Украины вызвало возмущение среди лидеров ЕС, и стало подарком судьбы для Орбана. Даже его соперник на выборах был вынужден выступить в поддержку Орбана. Теперь венгерский премьер ведет предвыборную кампанию активно спекулируя на «украинской угрозе». Ссылаясь на вполне конкретные примеры.
🤔В общем-то и это далеко не первая выходка Зеленского. Эти стали наиболее громкими. Инициировать конфликт с соседним государством, а после настроить против себя своих же депутатов, такого за Зеленским еще не водилось.
😉Однако можем заверить читателей, такие инциденты теперь будут возникать постоянно и последствия их будут все более зловещими.
😴Причина проста. Возле Зеленского больше нет того, кто способен вовремя ставить на место этого не в меру эмоционального шоумена. Зеленский президентом стал по принципу «из грязи в князи». Политической карьеры за плечами он не имеет. Именно поэтому у него отсутствует главное умение политика - умение держать язык за зубами. Язык Зеленского регулярно его подводит и несколько раз это ставило Украину на грань катастрофы, как это случилось после скандала в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. После того случая Зеленский панически боится рассердить американцев и это заметно. Однако…
😜Мало кто знает, что и Богдан, и Ермак регулярно напоминали своему подопечному о том, что словесный поток нужно сдерживать. Да, оба они имели на Зеленского серьезное влияние, оба были серыми кардиналами, однако оба понимали за какие пределы заходить нельзя. Зеленский этого не понимает. Он не политик - он стендап-комик. Он не привык сдерживаться, наоборот, для него фраза, которая пришла в голову первой - самая правильная. Политики со стажем кожей чувствуют момент, когда нужно остановиться. Зеленский такого чутья лишен категорически.
🤪Он привык что его непосредственность и искрометность нравятся украинскому обывателю. Однако теперь они же плодят ему врагов и конфликты. И подсказать Зеленскому что его заносит, просто некому. Буданов вечно за рубежом, Маша Левченко трудится в кабинете, Татарову просто до лампочки выходки Зеленского.
😎Продолжение следует.
Зеленський доручив Давиду Арахамії зібрати 21.03.2026 загальні збори депутатів фракції "Слуга народу" (списочна кількість 240 осіб) на території санаторію «Конча-Заспа»