Украина может остаться без финансирования МВФ из-за задержки решений Рады по повышению налогов, - Bloomberg

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу способности Украины получить оставшуюся часть финансирования из пакета на 8,1 млрд долларов, поскольку народные депутаты затягивают с принятием необходимых решений в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

МВФ обеспокоен задержкой решений украинского парламента

Как отмечается, у украинского парламента есть время до конца марта, чтобы принять ряд законодательных поправок, предусматривающих повышение налогов для бизнеса и домохозяйств в рамках последней четырехлетней кредитной программы, утвержденной в прошлом месяце.

"Но законодатели до сих пор не смогли обсудить несколько изменений, предложенных МВФ, выражая неповиновение президенту Владимиру Зеленскому, что потенциально может парализовать парламент", — говорится в публикации.

Непопулярные меры

Также отмечается, что эти меры крайне непопулярны среди широкой общественности на пятом году войны, но их необходимо принять, чтобы разблокировать остальное финансирование. Киев уже получил 1,5 миллиарда долларов по последней программе.

"Могу сказать, что я обеспокоена", — заявила Bloomberg постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано.

Встреча МВФ с украинскими законодателями

По данным источников издания, сотрудники МВФ во главе с главой миссии Гэвином Греем планируют встретиться с украинскими законодателями с 18 марта.

Цель — обсудить необходимые изменения, которые должны обеспечить дальнейшее финансирование.

Что предшествовало?

Как отмечалось, Рада провалила правительственный законопроект о налоге на Uklon и OLX. Это обязательство перед МВФ.

