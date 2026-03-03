Украина получила $1,5 млрд первого транша от МВФ по новой программе EFF, - Свириденко
Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Сколько средств поступило?
Как сообщает премьер, 1,5 млрд долларов уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.
Общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов.
Финансовая поддержка
"С начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ.
Благодарна нашим партнерам за доверие и поддержку. Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию", - резюмирует Свириденко.
