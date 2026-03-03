РУС
Украина получила $1,5 млрд первого транша от МВФ по новой программе EFF, - Свириденко

Совет директоров МВФ рассмотрит выделение Украине нового транша

Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько средств поступило?

Как сообщает премьер, 1,5 млрд долларов уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательства перед МВФ: Власть пообещала повысить ставку НДС в случае продолжения войны

Финансовая поддержка

"С начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ.

Благодарна нашим партнерам за доверие и поддержку. Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию", - резюмирует Свириденко.

Читайте также: МВФ пересмотрит новую программу для Украины в случае мирных переговоров, - Георгиева

То шлахбауми, - галущенкомилованов з міндічем, знову відновили???
Двкушечки на москву, пішли??
03.03.2026 08:19 Ответить
Чекаємо нульових Бугатті і Лаборджіні на вулицях Києва )
03.03.2026 08:31 Ответить
зелені виродки потиирають руки! ще один шанс розкрасти гроші!
03.03.2026 08:31 Ответить
За тобою вже їдуть. Тікай з міста.
03.03.2026 09:22 Ответить
В тексте про кредит под дикие проценты нет слов "кредит" и "проценты".Хитрозадые и продажные журнашлюшки в сговоре с коррумпированными политиками пытаются здесь создавать иллюзию благополучия.
03.03.2026 08:32 Ответить
заходьте ще ! (с) зельоні гниди ...

03.03.2026 08:42 Ответить
А під який відсоток дали цей кредит? на скільки років?
03.03.2026 08:43 Ответить
А какая разніца?
03.03.2026 08:45 Ответить
Міндіч відкривае ФОП на Україні.
03.03.2026 09:20 Ответить
 
 