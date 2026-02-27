РУС
МВФ пересмотрит новую программу для Украины в случае мирных переговоров, - Георгиева

Новая программа МВФ для Украины: возможен пересмотр по результатам переговоров

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что новая 48-месячная программа EFF на $8,1 млрд для Украины будет немедленно пересмотрена, если переговоры о мире принесут результаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Согласно программе, власть обязуется решать давние препятствия для роста, в частности - путем борьбы с коррупцией, содействия формализации экономической деятельности, решения проблемы уклонения и уклонения от уплаты налогов, реформирования энергетических рынков и укрепления инфраструктуры финансового рынка", – также подчеркнула она.

Макроэкономическая стабильность Украины сохранена, но риски остаются высокими

Георгиева отметила, что благодаря эффективной политике, поддержанной предыдущей программой EFF 2023 года и значительной финансовой помощи от международных партнеров, власти Украины сохранили макроэкономическую и финансовую стабильность, достигли прогресса в мобилизации внутренних доходов, продвинули критически важные реформы и провели реструктуризацию коммерческого внешнего долга.

Она добавила, что экономика Украины восстановилась, инфляция сдержана, а резервные буферы восстановлены, однако война негативно повлияла на экономические и социальные условия, замедлив рост, а перспективы остаются чрезвычайно неопределенными.

Значительная группа акционеров Фонда, в частности Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания и США, подтверждает свой статус приоритетного кредитора Фонда в отношении задолженности Украины и обязуется предоставить адекватную финансовую поддержку для обеспечения способности Украины выполнять обязательства по новой расширенной программе EFF.

Георгиева подчеркнула, что риски для успеха программы высоки, и реализация EFF будет зависеть не только от поддержки международного сообщества, но и от решимости украинских властей проводить амбициозные структурные реформы и готовности принять дополнительные меры в случае необходимости.

МВФ (212) Украина (5583) Георгиева Кристалина (19)
Мир нам тільки сниться
27.02.2026 13:28 Ответить
Чи може бути мир за таких умов, сумнівно щось.
27.02.2026 13:30 Ответить
Про що я і казав. Будуть шантажувати нас за кожну копійку і примушувати йти на нові поступки.
27.02.2026 13:31 Ответить
Боротьба з корупцією- не нові поступки, а старі обіцянки брехливої влади.
27.02.2026 13:42 Ответить
Причому тут боротьба з корупцією? Ти вмієш читати? Європа новий транш пов'язала ''мірними переговорами'' тобто капітуляцією України. І не смішіть про боротьбу з корупцією. Європа сама покриває всю корупцію. Європа запровадила низку законів які покривають корупціонерів. А саме, корупціонерів відмазали від тюрми шляхом можливості вийти під заставу за суму в 10-20 разів меншою від вкраденого. Також Європа покриває корупціонерів заборонивши їх екстардицію. Зате Європа виставила пачку вимог про підвищення податків, поборів, зборів, і контролю за холопами..
27.02.2026 13:58 Ответить
Ну так не нужно идти. Нужно просто деньги на войну найти и делов то. Можно было бы не красть например, но это сомнительная идея наверное) Ну как вариант заморозить пенсии, выдавать всем минималку. Обвалить доллар до сотки. Продовольствие по таллонам. В чем проблема?
27.02.2026 14:11 Ответить
🤡 обдовбиш , це на довго , чи збережеться Україна при зеленській мафії ,хто зна ...
27.02.2026 13:54 Ответить
 
 