МВФ пересмотрит новую программу для Украины в случае мирных переговоров, - Георгиева

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что новая 48-месячная программа EFF на $8,1 млрд для Украины будет немедленно пересмотрена, если переговоры о мире принесут результаты.

"Согласно программе, власть обязуется решать давние препятствия для роста, в частности - путем борьбы с коррупцией, содействия формализации экономической деятельности, решения проблемы уклонения и уклонения от уплаты налогов, реформирования энергетических рынков и укрепления инфраструктуры финансового рынка", – также подчеркнула она.

Макроэкономическая стабильность Украины сохранена, но риски остаются высокими

Георгиева отметила, что благодаря эффективной политике, поддержанной предыдущей программой EFF 2023 года и значительной финансовой помощи от международных партнеров, власти Украины сохранили макроэкономическую и финансовую стабильность, достигли прогресса в мобилизации внутренних доходов, продвинули критически важные реформы и провели реструктуризацию коммерческого внешнего долга.

Она добавила, что экономика Украины восстановилась, инфляция сдержана, а резервные буферы восстановлены, однако война негативно повлияла на экономические и социальные условия, замедлив рост, а перспективы остаются чрезвычайно неопределенными.

Значительная группа акционеров Фонда, в частности Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания и США, подтверждает свой статус приоритетного кредитора Фонда в отношении задолженности Украины и обязуется предоставить адекватную финансовую поддержку для обеспечения способности Украины выполнять обязательства по новой расширенной программе EFF.

Георгиева подчеркнула, что риски для успеха программы высоки, и реализация EFF будет зависеть не только от поддержки международного сообщества, но и от решимости украинских властей проводить амбициозные структурные реформы и готовности принять дополнительные меры в случае необходимости.