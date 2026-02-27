РУС
МВФ одобрил финансовую программу для Украины на $8,1 млрд, рассчитанную на 4 года, - Свириденко

$8,1 млрд для Украины: Совет директоров МВФ принял новую программу

Международный валютный фонд согласовал выделение 8,1 млрд долларов Украине. Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и стабилизацию экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Первый транш, около 1,5 млрд долларов, Украина получит в ближайшее время. Его направят на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

"Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет.

Она предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы".

Важно, что новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза", - отметила Свириденко.

Украина получит финансирование и долговое облегчение

Свириденко отметила, что, кроме финансирования от ЕС, речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.

"Партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации", - добавила премьер-министр Украины.

кредит (116) МВФ (212) Свириденко Юлия (306)
а може не треба ,нема куди дівати ,міндич в Ізраїлі , двушки на москву не йдуть
27.02.2026 07:28 Ответить
27.02.2026 07:29 Ответить
Так то на москву. А на Монаку десятки як йшли так і продовжують.
27.02.2026 08:59 Ответить
 
 