МВФ одобрил финансовую программу для Украины на $8,1 млрд, рассчитанную на 4 года, - Свириденко

Международный валютный фонд согласовал выделение 8,1 млрд долларов Украине. Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и стабилизацию экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Первый транш, около 1,5 млрд долларов, Украина получит в ближайшее время. Его направят на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

"Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет.

Она предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы".

Важно, что новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза", - отметила Свириденко.

Украина получит финансирование и долговое облегчение

Свириденко отметила, что, кроме финансирования от ЕС, речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.

"Партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации", - добавила премьер-министр Украины.