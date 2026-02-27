МВФ одобрил финансовую программу для Украины на $8,1 млрд, рассчитанную на 4 года, - Свириденко
Международный валютный фонд согласовал выделение 8,1 млрд долларов Украине. Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и стабилизацию экономики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Первый транш, около 1,5 млрд долларов, Украина получит в ближайшее время. Его направят на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.
"Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет.
Она предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы".
Важно, что новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза", - отметила Свириденко.
Украина получит финансирование и долговое облегчение
Свириденко отметила, что, кроме финансирования от ЕС, речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.
"Партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации", - добавила премьер-министр Украины.
