МВФ схвалив фінансову програму для України на $8,1 млрд, розраховану на 4 роки, - Свириденко

Міжнародний валютний фонд погодив виділення 8,1 млрд доларів Україні. Кошти підуть на покриття дефіциту бюджету та стабільність економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Перший транш, близько 1,5 млрд доларів, Україна отримає найближчим часом. Його спрямують на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

"Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років.

Вона передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки".

Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу", - зазначила Свириденко.

Україна отримає фінансування та боргове полегшення

Свириденко зазначила, що, окрім фінансування від ЄС, йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.

"Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації", - додала прем'єр-міністерка України.