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Новини Фінансова допомога від МВФ
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МВФ схвалив фінансову програму для України на $8,1 млрд, розраховану на 4 роки, - Свириденко

$8,1 млрд для України: Рада директорів МВФ ухвалила нову програму

Міжнародний валютний фонд погодив виділення 8,1 млрд доларів Україні. Кошти підуть на покриття дефіциту бюджету та стабільність економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Перший транш, близько 1,5 млрд доларів, Україна отримає найближчим часом. Його спрямують на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

"Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років.

Вона передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки".

Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу", - зазначила Свириденко.

Україна отримає фінансування та боргове полегшення

Свириденко зазначила, що, окрім фінансування від ЄС, йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.

"Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації", - додала прем'єр-міністерка України.

Автор: 

кредит (4164) МВФ (3148) Свириденко Юлія (919)
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а може не треба ,нема куди дівати ,міндич в Ізраїлі , двушки на москву не йдуть
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27.02.2026 07:28 Відповісти
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27.02.2026 07:29 Відповісти
Так то на москву. А на Монаку десятки як йшли так і продовжують.
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27.02.2026 08:59 Відповісти
 
 