МВФ перегляне нову програму для України у разі мирних переговорів, - Георгієва

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що нова 48-місячна програма EFF на $8,1 млрд для України буде негайно переглянута, якщо переговори щодо миру принесуть результати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

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"Згідно з програмою, влада зобов'язується вирішувати давні перешкоди для зростання, зокрема шляхом боротьби з корупцією, сприяння формалізації економічної діяльності, вирішення проблеми уникнення та ухилення від сплати податків, реформування енергетичних ринків та зміцнення інфраструктури фінансового ринку", – також наголосила вона.

Макроекономічна стабільність України збережена, але ризики залишаються високими

Георгієва зазначила, що завдяки ефективній політиці, підтриманій попередньою програмою EFF 2023 року та значній фінансовій допомозі від міжнародних партнерів, влада України зберегла макроекономічну та фінансову стабільність, досягла прогресу в мобілізації внутрішніх доходів, просунула критично важливі реформи та провела реструктуризацію комерційного зовнішнього боргу.

Вона додала, що економіка України відновилася, інфляцію стримано, а резервні буфери відновлено, проте війна негативно вплинула на економічні та соціальні умови, уповільнивши зростання, а перспективи залишаються надзвичайно невизначеними.

Значна група акціонерів Фонду, зокрема Австрія, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та США, підтверджує свій статус пріоритетного кредитора Фонду щодо заборгованості України та зобов’язується надати адекватну фінансову підтримку для забезпечення спроможності України виконувати зобов’язання за новою розширеною програмою EFF.

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Георгієва підкреслила, що ризики для успіху програми високі, і реалізація EFF залежатиме не лише від підтримки міжнародної спільноти, а й від рішучості української влади впроваджувати амбітні структурні реформи та готовності вжити додаткових заходів за потреби.