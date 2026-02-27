УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10468 відвідувачів онлайн
Новини Фінансова допомога від МВФ
1 097 7

МВФ перегляне нову програму для України у разі мирних переговорів, - Георгієва

Нова програма МВФ для України: можливий перегляд за результатами переговорів

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що нова 48-місячна програма EFF на $8,1 млрд для України буде негайно переглянута, якщо переговори щодо миру принесуть результати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Згідно з програмою, влада зобов'язується вирішувати давні перешкоди для зростання, зокрема шляхом боротьби з корупцією, сприяння формалізації економічної діяльності, вирішення проблеми уникнення та ухилення від сплати податків, реформування енергетичних ринків та зміцнення інфраструктури фінансового ринку", – також наголосила вона.

Макроекономічна стабільність України збережена, але ризики залишаються високими

Георгієва зазначила, що завдяки ефективній політиці, підтриманій попередньою програмою EFF 2023 року та значній фінансовій допомозі від міжнародних партнерів, влада України зберегла макроекономічну та фінансову стабільність, досягла прогресу в мобілізації внутрішніх доходів, просунула критично важливі реформи та провела реструктуризацію комерційного зовнішнього боргу.

Вона додала, що економіка України відновилася, інфляцію стримано, а резервні буфери відновлено, проте війна негативно вплинула на економічні та соціальні умови, уповільнивши зростання, а перспективи залишаються надзвичайно невизначеними.

Значна група акціонерів Фонду, зокрема Австрія, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та США, підтверджує свій статус пріоритетного кредитора Фонду щодо заборгованості України та зобов’язується надати адекватну фінансову підтримку для забезпечення спроможності України виконувати зобов’язання за новою розширеною програмою EFF.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ схвалив фінансову програму для України на $8,1 млрд, розраховану на 4 роки, - Свириденко

Георгієва підкреслила, що ризики для успіху програми високі, і реалізація EFF залежатиме не лише від підтримки міжнародної спільноти, а й від рішучості української влади впроваджувати амбітні структурні реформи та готовності вжити додаткових заходів за потреби.

Автор: 

МВФ (3148) Україна (7349) Георгієва Крісталіна (112)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мир нам тільки сниться
показати весь коментар
27.02.2026 13:28 Відповісти
Чи може бути мир за таких умов, сумнівно щось.
показати весь коментар
27.02.2026 13:30 Відповісти
Про що я і казав. Будуть шантажувати нас за кожну копійку і примушувати йти на нові поступки.
показати весь коментар
27.02.2026 13:31 Відповісти
Боротьба з корупцією- не нові поступки, а старі обіцянки брехливої влади.
показати весь коментар
27.02.2026 13:42 Відповісти
Причому тут боротьба з корупцією? Ти вмієш читати? Європа новий транш пов'язала ''мірними переговорами'' тобто капітуляцією України. І не смішіть про боротьбу з корупцією. Європа сама покриває всю корупцію. Європа запровадила низку законів які покривають корупціонерів. А саме, корупціонерів відмазали від тюрми шляхом можливості вийти під заставу за суму в 10-20 разів меншою від вкраденого. Також Європа покриває корупціонерів заборонивши їх екстардицію. Зате Європа виставила пачку вимог про підвищення податків, поборів, зборів, і контролю за холопами..
показати весь коментар
27.02.2026 13:58 Відповісти
Ну так не нужно идти. Нужно просто деньги на войну найти и делов то. Можно было бы не красть например, но это сомнительная идея наверное) Ну как вариант заморозить пенсии, выдавать всем минималку. Обвалить доллар до сотки. Продовольствие по таллонам. В чем проблема?
показати весь коментар
27.02.2026 14:11 Відповісти
🤡 обдовбиш , це на довго , чи збережеться Україна при зеленській мафії ,хто зна ...
показати весь коментар
27.02.2026 13:54 Відповісти
 
 