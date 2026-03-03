УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Співпраця з МВФ Фінансова допомога від МВФ
788 11

Україна отримала $1,5 млрд першого траншу від МВФ за новою програмою EFF, - Свириденко

Рада директорів МВФ розгляне виділення Україні нового траншу

Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Скільки коштів надійшло?

Як інформує прем’єрка, 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.

Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зобов’язання перед МВФ: Влада пообіцяла підвищити ставку ПДВ у випадку продовження війни

Фінансова підтримка

"Від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.

Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію", - резюмує Свириденко.

Також читайте: МВФ перегляне нову програму для України у разі мирних переговорів, - Георгієва

Автор: 

МВФ (3150) фінансування (3479) Свириденко Юлія (925)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
зелені виродки потиирають руки! ще один шанс розкрасти гроші!
показати весь коментар
03.03.2026 08:31 Відповісти
+6
Чекаємо нульових Бугатті і Лаборджіні на вулицях Києва )
показати весь коментар
03.03.2026 08:31 Відповісти
+5
То шлахбауми, - галущенкомилованов з міндічем, знову відновили???
Двкушечки на москву, пішли??
показати весь коментар
03.03.2026 08:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То шлахбауми, - галущенкомилованов з міндічем, знову відновили???
Двкушечки на москву, пішли??
показати весь коментар
03.03.2026 08:19 Відповісти
Чекаємо нульових Бугатті і Лаборджіні на вулицях Києва )
показати весь коментар
03.03.2026 08:31 Відповісти
зелені виродки потиирають руки! ще один шанс розкрасти гроші!
показати весь коментар
03.03.2026 08:31 Відповісти
За тобою вже їдуть. Тікай з міста.
показати весь коментар
03.03.2026 09:22 Відповісти
В тексте про кредит под дикие проценты нет слов "кредит" и "проценты".Хитрозадые и продажные журнашлюшки в сговоре с коррумпированными политиками пытаются здесь создавать иллюзию благополучия.
показати весь коментар
03.03.2026 08:32 Відповісти
заходьте ще ! (с) зельоні гниди ...

показати весь коментар
03.03.2026 08:42 Відповісти
А під який відсоток дали цей кредит? на скільки років?
показати весь коментар
03.03.2026 08:43 Відповісти
А какая разніца?
показати весь коментар
03.03.2026 08:45 Відповісти
а навіщо взагалі такі новини писати?
показати весь коментар
03.03.2026 09:57 Відповісти
Міндіч відкривае ФОП на Україні.
показати весь коментар
03.03.2026 09:20 Відповісти
Як мені подобається словосполучення "Україна отримала", а вкрали сонцесяйні виродки.
показати весь коментар
03.03.2026 10:18 Відповісти
 
 