Україна отримала $1,5 млрд першого траншу від МВФ за новою програмою EFF, - Свириденко

Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Скільки коштів надійшло?

Як інформує прем’єрка, 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.

Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

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Фінансова підтримка

"Від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.

Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію", - резюмує Свириденко.

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