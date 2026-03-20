Кризис голосований в Раде связан с непопулярными инициативами Кабмина, - "слуга народа" Потураев

Причина кризиса с голосованиями в Раде: Потураев объяснил

Нежелание народных депутатов голосовать связано с тем, что парламентарии не хотят поддерживать болезненные для населения инициативы Кабмина.

Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"Главная причина (кризиса голосований в парламенте) заключается в том, что Верховной Раде предложили принять ряд непопулярных, болезненных решений, которые ударят по миллионам людей. Речь идет, в частности, об отмене беспошлинного лимита на посылки и введении НДС для ФЛП", - отметил нардеп.

По словам Потураева, Кабмин получал сигналы от различных фракций о рисках, связанных с этими инициативами, "маяках" МВФ, еще в конце прошлого года.

Читайте: Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Ковальчук объяснил, с чем связаны проблемы с голосованиями в Раде

Он также считает, что стоит провести переговоры с МВФ.

"Более того, партнеры пошли навстречу... В результате достигли компромисса: НДС для ФЛП вводится, но с увеличением порога до 4 млн дохода", - пояснил он.

"В чем же проблема с голосованием? В том, что депутаты задают правительству простой вопрос: откуда деньги на все эти программы поддержки - кэшбэк, топливо и так далее? Если денег в бюджете нет, то почему они есть на это? А если они есть, то, возможно, стоит пересмотреть расходы и уменьшить дефицит бюджета без столь болезненных решений? Проблема в том, что этого содержательного разговора - с цифрами, фактами и аналитикой - пока нет. Именно поэтому парламент и зашел в тупик. Если упростить: никто не хочет голосовать за непопулярные решения", - заявил председатель парламентского комитета.

В то же время нардеп отметил, что более 120 депутатов готовы поддержать некоторые из этих инициатив, поскольку понимают "важность сотрудничества с МВФ и макрофинансовой поддержки в целом".

Читайте также: Украина может остаться без финансирования МВФ из-за задержки решений Рады по повышению налогов, - Bloomberg

"Это вопрос выживания страны. И не в отдаленной перспективе, а уже в ближайшие месяцы", - добавил он.

По мнению Потураева, набрать 226 голосов, необходимых для принятия инициатив, сейчас сложно, "поэтому правительство должно активно общаться со всеми фракциями и группами".

"Это не только проблема одной политической силы. Есть вопросы и к другим фракциям. Некоторые прямо заявляют, что не будут голосовать, потому что видят другие источники наполнения бюджета. Но тогда возникает логичный вопрос: если вы говорите о важности обороны, то как можно не поддерживать решения, от которых зависит ее финансирование?… Я о том, что нужно говорить со всеми - и с теми, кто поддерживает, и с теми, кто против. Именно благодаря диалогу могут появиться решения, которые сегодня еще неочевидны, но позволят выйти из кризиса и вернуть парламент к нормальной работе", - подытожил он.

Читайте также: Когда кто-то не голосовал за закупку российских блоков для ХАЭС, народным депутатам передавали "приветы" от президента, - СМИ

+2
Ну-ка, позовите Герца, Старенького Герца, Он прочтёт ей модный, Очень популярный. В нашей синагоге отходняк
показать весь комментарий
20.03.2026 14:24 Ответить
+2
підняти зарплатню депутатам. збільшити привілеї. додаткове фінансування на утримання офісів депутатів.
двушечку на москву. купу млрд на купівлю старих енергоблоків за винагородо кожному голосу.
оце, завжди будь ласка.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:27 Ответить
+1
В зоны ВСЕХ кто хочет гнобить народ Украины, на долгие годы в зоны!
показать весь комментарий
20.03.2026 14:31 Ответить
Ну-ка, позовите Герца, Старенького Герца, Он прочтёт ей модный, Очень популярный. В нашей синагоге отходняк
показать весь комментарий
20.03.2026 14:24 Ответить
Депутати хочуть на фронт! Штурмувати Покровськ
показать весь комментарий
20.03.2026 14:35 Ответить
пізно співати,там не Герц повинен співати а прокурор,бо пісні там з корупційним та антиконституційним підтекстом....
показать весь комментарий
20.03.2026 14:36 Ответить
підняти зарплатню депутатам. збільшити привілеї. додаткове фінансування на утримання офісів депутатів.
двушечку на москву. купу млрд на купівлю старих енергоблоків за винагородо кожному голосу.
оце, завжди будь ласка.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:27 Ответить
це ще ми не знаємо що в паперах про передачу надр,землі іііііі........АЕС,так так наші гаранти енергобезпеки частково виведені з під держмайна та передані у приватні руки,ще трохи і виведуть повністю-про те йшлося ще до передачі,пендоси наполягали на цьому....
показать весь комментарий
20.03.2026 14:40 Ответить
В зоны ВСЕХ кто хочет гнобить народ Украины, на долгие годы в зоны!
показать весь комментарий
20.03.2026 14:31 Ответить
у більшості паспорти ізраелю а у інших країн без видачі,включно британське королівство.....закінчать,виїдуть,хрен достанеш....
показать весь комментарий
20.03.2026 14:42 Ответить
А коли уся шушера з моноШоблою у ВРУ, 100% голосувала за протидію НАБУ і САП, а потім усьо переголосували теж 100%, тоді, які це були «непопулярні ініціативи» від зеленського, чи від деркача з мертвечуком!!??
Потураєв геть «затурканий» якийсь став, стоїть рачки і гадить на очах Українців…
показать весь комментарий
20.03.2026 14:37 Ответить
Судячи з поста в ОП тільки 120 мародерів залишилось. Набу серйозно підкосило корупційне крило, а нема грошей нема підтримки.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:44 Ответить
Взагалі то СБУ зовсім не працює
Ось наприклад закон про смарагдові світлофори, який продвигав Стефанчук під час війни . Чому він досі не за ґратами ? А те, що якись педофіли про двигали закон про дозвіл на брак з 14 років? Яка сволота це просувала? ЧОМУ СТЕФАНЧУК ДОСІ НЕ СИДИТЬ - ці закони дескридитують Україну в очах ЦІВІЛІЗОВАНИХ КРАЇН
показать весь комментарий
20.03.2026 14:44 Ответить
Потураєв,запропонуй популярне голосування,наприклад "Анал табу?".
показать весь комментарий
20.03.2026 14:45 Ответить
Это называется очень не хорошей фразой - " Понеслась "манТа" по кочках". Которая описывает состояние державного управлиння.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:45 Ответить
 
 