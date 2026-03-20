Кризис голосований в Раде связан с непопулярными инициативами Кабмина, - "слуга народа" Потураев

Нежелание народных депутатов голосовать связано с тем, что парламентарии не хотят поддерживать болезненные для населения инициативы Кабмина.

Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Главная причина (кризиса голосований в парламенте) заключается в том, что Верховной Раде предложили принять ряд непопулярных, болезненных решений, которые ударят по миллионам людей. Речь идет, в частности, об отмене беспошлинного лимита на посылки и введении НДС для ФЛП", - отметил нардеп.

По словам Потураева, Кабмин получал сигналы от различных фракций о рисках, связанных с этими инициативами, "маяках" МВФ, еще в конце прошлого года.

Читайте: Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Ковальчук объяснил, с чем связаны проблемы с голосованиями в Раде

Он также считает, что стоит провести переговоры с МВФ.

"Более того, партнеры пошли навстречу... В результате достигли компромисса: НДС для ФЛП вводится, но с увеличением порога до 4 млн дохода", - пояснил он.

"В чем же проблема с голосованием? В том, что депутаты задают правительству простой вопрос: откуда деньги на все эти программы поддержки - кэшбэк, топливо и так далее? Если денег в бюджете нет, то почему они есть на это? А если они есть, то, возможно, стоит пересмотреть расходы и уменьшить дефицит бюджета без столь болезненных решений? Проблема в том, что этого содержательного разговора - с цифрами, фактами и аналитикой - пока нет. Именно поэтому парламент и зашел в тупик. Если упростить: никто не хочет голосовать за непопулярные решения", - заявил председатель парламентского комитета.

В то же время нардеп отметил, что более 120 депутатов готовы поддержать некоторые из этих инициатив, поскольку понимают "важность сотрудничества с МВФ и макрофинансовой поддержки в целом".

Читайте также: Украина может остаться без финансирования МВФ из-за задержки решений Рады по повышению налогов, - Bloomberg

"Это вопрос выживания страны. И не в отдаленной перспективе, а уже в ближайшие месяцы", - добавил он.

По мнению Потураева, набрать 226 голосов, необходимых для принятия инициатив, сейчас сложно, "поэтому правительство должно активно общаться со всеми фракциями и группами".

"Это не только проблема одной политической силы. Есть вопросы и к другим фракциям. Некоторые прямо заявляют, что не будут голосовать, потому что видят другие источники наполнения бюджета. Но тогда возникает логичный вопрос: если вы говорите о важности обороны, то как можно не поддерживать решения, от которых зависит ее финансирование?… Я о том, что нужно говорить со всеми - и с теми, кто поддерживает, и с теми, кто против. Именно благодаря диалогу могут появиться решения, которые сегодня еще неочевидны, но позволят выйти из кризиса и вернуть парламент к нормальной работе", - подытожил он.

Читайте также: Когда кто-то не голосовал за закупку российских блоков для ХАЭС, народным депутатам передавали "приветы" от президента, - СМИ