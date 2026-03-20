Кризис голосований в Раде связан с непопулярными инициативами Кабмина, - "слуга народа" Потураев
Нежелание народных депутатов голосовать связано с тем, что парламентарии не хотят поддерживать болезненные для населения инициативы Кабмина.
Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"Главная причина (кризиса голосований в парламенте) заключается в том, что Верховной Раде предложили принять ряд непопулярных, болезненных решений, которые ударят по миллионам людей. Речь идет, в частности, об отмене беспошлинного лимита на посылки и введении НДС для ФЛП", - отметил нардеп.
По словам Потураева, Кабмин получал сигналы от различных фракций о рисках, связанных с этими инициативами, "маяках" МВФ, еще в конце прошлого года.
Он также считает, что стоит провести переговоры с МВФ.
"Более того, партнеры пошли навстречу... В результате достигли компромисса: НДС для ФЛП вводится, но с увеличением порога до 4 млн дохода", - пояснил он.
"В чем же проблема с голосованием? В том, что депутаты задают правительству простой вопрос: откуда деньги на все эти программы поддержки - кэшбэк, топливо и так далее? Если денег в бюджете нет, то почему они есть на это? А если они есть, то, возможно, стоит пересмотреть расходы и уменьшить дефицит бюджета без столь болезненных решений? Проблема в том, что этого содержательного разговора - с цифрами, фактами и аналитикой - пока нет. Именно поэтому парламент и зашел в тупик. Если упростить: никто не хочет голосовать за непопулярные решения", - заявил председатель парламентского комитета.
В то же время нардеп отметил, что более 120 депутатов готовы поддержать некоторые из этих инициатив, поскольку понимают "важность сотрудничества с МВФ и макрофинансовой поддержки в целом".
"Это вопрос выживания страны. И не в отдаленной перспективе, а уже в ближайшие месяцы", - добавил он.
По мнению Потураева, набрать 226 голосов, необходимых для принятия инициатив, сейчас сложно, "поэтому правительство должно активно общаться со всеми фракциями и группами".
"Это не только проблема одной политической силы. Есть вопросы и к другим фракциям. Некоторые прямо заявляют, что не будут голосовать, потому что видят другие источники наполнения бюджета. Но тогда возникает логичный вопрос: если вы говорите о важности обороны, то как можно не поддерживать решения, от которых зависит ее финансирование?… Я о том, что нужно говорить со всеми - и с теми, кто поддерживает, и с теми, кто против. Именно благодаря диалогу могут появиться решения, которые сегодня еще неочевидны, но позволят выйти из кризиса и вернуть парламент к нормальной работе", - подытожил он.
Потураєв геть «затурканий» якийсь став, стоїть рачки і гадить на очах Українців…
Ось наприклад закон про смарагдові світлофори, який продвигав Стефанчук під час війни . Чому він досі не за ґратами ? А те, що якись педофіли про двигали закон про дозвіл на брак з 14 років? Яка сволота це просувала? ЧОМУ СТЕФАНЧУК ДОСІ НЕ СИДИТЬ - ці закони дескридитують Україну в очах ЦІВІЛІЗОВАНИХ КРАЇН