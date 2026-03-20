Мінфін пообіцяв МВФ податкові зміни і поставив Раду перед фактом, - "слуга народу" Янченко

Міністерство фінансів України мало спочатку провести консультації із парламентом, а потім проводити переговори із МВФ.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала народний депутат фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Галина Янченко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення Мінфіну

За її словами, Мінфіну спочатку треба було обговорити із народними депутатами, як оптимізувати надходження до держбюджету та його видатки, а вже потім домовлятися із Міжнародним валютним фондом про зобов’язання України задля наближення українського законодавства до норм ЄС.

"Архітектура переговорів з Міжнародним валютним фондом була неправильною і неефективною. Мінфін поїхав домовлятися про щось з МВФ, щось їм пообіцяв, не погодивши це з парламентом. Потім приїхав і поставив парламент перед фактом: потрібно підняти податки для фізичних осіб, підприємців і де-факто фактично скасувати четверту групу. Очевидно, що це дуже непопулярне і для економіки навіть шкідливе рішення. Тому підтримки такої ініціативи у Верховній Раді не знайшлось ні тоді, ні зараз", - зазначила нардепка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінфін представив податковий законопроєкт: заплановано доходи в 60 млрд, але витрати вже майже такі самі, - Железняк

Янченко вважає, що на сьогодні джерел додаткових надходження до бюджету більш ніж достатньо, щоб не йти на підняття податків.

"Парламентська спецкомісія по захисту прав інвесторів, яку я очолюю, в рамках своєї роботи змогла допомогти додатково залучити до бюджету півтора мільйона доларів щомісяця. Це сталося завдяки тому, що митниця більш ефективно адмініструвала імпорт квітів. Ми змогли вивести цей сектор з тіні. Там раніше 95 відсотків товару завозилося через "сірі" та навіть "чорні" схеми контрабанди з ухиленням від сплати мит і податків. Тепер ми констатуємо: можна говорити, що з грудня в цьому секторі фактично контрабанда подолана. Наразі за показниками міжнародних систем ми не бачимо ознак повернення старих схем. Ось приклад того, що є джерела, з яких можна отримувати більше доходів в бюджет, не піднімаючи податки. Це те, про що постійно говорить парламент. Це те, де Мінфін нас не чує", - наголосила політик.

Рада не підтримає зміни для ФОП

Говорячи про новий законопроєкт із ключовими податковими зобов’язаннями України перед МВФ, оприлюднений Мінфіном, вона зауважила:

"За моїми відчуттями, навряд чи у Верховній Раді буде підтримка норми про переведення ФОПів на звичайний вид оподаткування, тобто ведення ПДВ. Принаймні станом на зараз її немає. Щодо оподаткування цифрових платформ ситуація досить специфічна. Якщо говорити про перерегулювання платформ на кшталт Uklon, Bolt, Glovo, Uber тощо, то загалом є розуміння, чому тут необхідне оподаткування. Тим паче, від них надійшов запит на таке врегулювання. Загалом, думаю, що "каменем спотикання" в цій законодавчій ініціативі стало питання саме оподаткування платформи OLX, а також посилок. Вважаю, що можливим рішенням могло б бути підвищення "порогу", з якого починає відбуватися збір податків при продажі товарів на OLX. Сьогодні ця сума становить близько двох тисяч доларів. Суспільство сприймає цей процес, як додаткову спробу ще зібрати якісь податки. Тому виник певний суспільний супротив. Окремі народні депутати його зчитують і, відповідно, не хочуть підтримувати таку законодавчу ініціативу".

Читайте також: Якби в Україну цього місяця зайшли $100 млрд, вона б їх не використала через брак інституцій, - заступник директора МВФ Рашкован

Що відомо про новий законопроєкт?