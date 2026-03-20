Якби в Україну цього місяця зайшли $100 млрд, вона б їх не використала через брак інституцій, - заступник директора МВФ Рашкован

Для того, щоб в Україну після завершення війни йшли інвестиції потрібно будувати інституції.

Про це заявив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр економічної стратегії.

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Подробиці

За його словами, МВФ зараз, окрім війни, бачить три великі проблеми.

"Це енергетична проблема, тому що у нас недостатньо буде потужностей. Навіть якщо війна завершується, нам для зростання треба більше енергетичної потужності. І друге — це відсутність робочої сили. Як мінімум 5–6 мільйонів людей, які виїхали або знаходяться на окупованих територіях. І як їх повернути — це велика частина теми економічної політики країни. Ви також нею займаєтесь, дякую за це.

Але третя проблема — це побудова інституцій. Тому що будь-яка післявоєнна реконструкція — можу проговорити про це — вимагатиме інвестицій. А інвестиції будуть йти туди, де будуть інституції. Знову ж таки, економісти і МВФ про це кажуть", - пояснив він.

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Рашкован наголосив, що для того, щоб іти далі, Україні треба будувати інституції, будувати інвестиційну привабливість і екосистему всередині.

"Якщо б сьогодні прийшли $100 мільярдів, у цьому місяці, в Україну для інвестицій - Україна не змогла б їх навіть витратити. Якщо б навіть 40 прийшли - не змогли б. Але вони нам потрібні і для відбудови енергетики, і для відбудови нових міст, і для будівництва нових міст", - додав він.

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