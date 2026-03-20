Якби в Україну цього місяця зайшли $100 млрд, вона б їх не використала через брак інституцій, - заступник директора МВФ Рашкован
Для того, щоб в Україну після завершення війни йшли інвестиції потрібно будувати інституції.
Про це заявив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр економічної стратегії.
Подробиці
За його словами, МВФ зараз, окрім війни, бачить три великі проблеми.
"Це енергетична проблема, тому що у нас недостатньо буде потужностей. Навіть якщо війна завершується, нам для зростання треба більше енергетичної потужності. І друге — це відсутність робочої сили. Як мінімум 5–6 мільйонів людей, які виїхали або знаходяться на окупованих територіях. І як їх повернути — це велика частина теми економічної політики країни. Ви також нею займаєтесь, дякую за це.
Але третя проблема — це побудова інституцій. Тому що будь-яка післявоєнна реконструкція — можу проговорити про це — вимагатиме інвестицій. А інвестиції будуть йти туди, де будуть інституції. Знову ж таки, економісти і МВФ про це кажуть", - пояснив він.
Рашкован наголосив, що для того, щоб іти далі, Україні треба будувати інституції, будувати інвестиційну привабливість і екосистему всередині.
"Якщо б сьогодні прийшли $100 мільярдів, у цьому місяці, в Україну для інвестицій - Україна не змогла б їх навіть витратити. Якщо б навіть 40 прийшли - не змогли б. Але вони нам потрібні і для відбудови енергетики, і для відбудови нових міст, і для будівництва нових міст", - додав він.
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Чувак точно профан - наші ЕВРЕЇ вкрали б і 1 трлн за місяць - ЛЕГКО. Не питання)