Если бы в Украину в этом месяце поступили $100 млрд, она бы их не использовала из-за отсутствия институтов, - заместитель директора МВФ Рашкован

Для того чтобы в Украину после окончания войны поступали инвестиции, необходимо создавать соответствующие институты.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр экономической стратегии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, МВФ сейчас, кроме войны, видит три большие проблемы.

"Это энергетическая проблема, потому что у нас не хватит мощностей. Даже если война закончится, нам для роста нужно больше энергетических мощностей. И второе — это отсутствие рабочей силы. Как минимум 5–6 миллионов человек, которые уехали или находятся на оккупированных территориях. И как их вернуть — это большая часть темы экономической политики страны. Вы также этим занимаетесь, спасибо за это.

Но третья проблема — это построение институтов. Потому что любая послевоенная реконструкция — могу об этом сказать — потребует инвестиций. А инвестиции будут идти туда, где будут институты. Опять же, экономисты и МВФ об этом говорят", — пояснил он.

Рашкован подчеркнул, что для того, чтобы двигаться дальше, Украине нужно строить институты, формировать инвестиционную привлекательность и экосистему внутри страны.

"Если бы сегодня пришли $100 миллиардов, в этом месяце, в Украину для инвестиций — Украина не смогла бы их даже потратить. Если бы даже 40 пришли — не смогли бы. Но они нам нужны и для восстановления энергетики, и для восстановления новых городов, и для строительства новых городов", — добавил он.

