Если бы в Украину в этом месяце поступили $100 млрд, она бы их не использовала из-за отсутствия институтов, - заместитель директора МВФ Рашкован

В МВФ говорят о необходимости построения институтов в Украине

Для того чтобы в Украину после окончания войны поступали инвестиции, необходимо создавать соответствующие институты.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр экономической стратегии.

Подробности

По его словам, МВФ сейчас, кроме войны, видит три большие проблемы.

"Это энергетическая проблема, потому что у нас не хватит мощностей. Даже если война закончится, нам для роста нужно больше энергетических мощностей. И второе — это отсутствие рабочей силы. Как минимум 5–6 миллионов человек, которые уехали или находятся на оккупированных территориях. И как их вернуть — это большая часть темы экономической политики страны. Вы также этим занимаетесь, спасибо за это.

Но третья проблема — это построение институтов. Потому что любая послевоенная реконструкция — могу об этом сказать — потребует инвестиций. А инвестиции будут идти туда, где будут институты. Опять же, экономисты и МВФ об этом говорят", — пояснил он.

Рашкован подчеркнул, что для того, чтобы двигаться дальше, Украине нужно строить институты, формировать инвестиционную привлекательность и экосистему внутри страны.

"Если бы сегодня пришли $100 миллиардов, в этом месяце, в Украину для инвестиций — Украина не смогла бы их даже потратить. Если бы даже 40 пришли — не смогли бы. Но они нам нужны и для восстановления энергетики, и для восстановления новых городов, и для строительства новых городов", — добавил он.

Слабак цей Рашкован! - наші діловари і 200 лярдів проковтнули б і не подавились
20.03.2026 16:20 Ответить
ХАХХАХАХАХ

Чувак точно профан - наші ЕВРЕЇ вкрали б і 1 трлн за місяць - ЛЕГКО. Не питання)
20.03.2026 16:18 Ответить
Легенда! - Царство Небесне
20.03.2026 16:21 Ответить
Що таке $100 млрд, коли сьогодні у віці 85 років помер актор Чак Норріс 😥
20.03.2026 16:18 Ответить
Легенда! - Царство Небесне
20.03.2026 16:21 Ответить
100 млрд доларів витратити дуже просто, достатньо купити зброю на ці гроші і ніяких нових інституцій для цього не потрібно, все вже є!
20.03.2026 16:22 Ответить
Схоже що МВФ захопили ідіоти
20.03.2026 16:23 Ответить
Еще не видел этой новости. Жаль! Земля пухом.
20.03.2026 16:22 Ответить
... на 87-му році життя
20.03.2026 16:25 Ответить
Так, ви праві. Лише 10 березня йому виповнилося 86.
20.03.2026 16:28 Ответить
ХАХХАХАХАХ

Чувак точно профан - наші ЕВРЕЇ вкрали б і 1 трлн за місяць - ЛЕГКО. Не питання)
20.03.2026 16:18 Ответить
Ага, запросто.
20.03.2026 16:21 Ответить
ви ще досі не вірите у спроможності зеленої плісняви поглинати та витрачати ресурси в необмеженій кількості?...
20.03.2026 16:19 Ответить
А як же інститут інвестиційних нянь?
20.03.2026 16:19 Ответить
Слабак цей Рашкован! - наші діловари і 200 лярдів проковтнули б і не подавились
20.03.2026 16:20 Ответить
Тому поки що ніхто і не дає!
20.03.2026 17:17 Ответить
думаю наші можновладці знають не менше "400 відносно чесних способів" потратити і не такі суми...
20.03.2026 16:20 Ответить
ермака ж уволили якобы и миндич в бегах,поэтому некому осваивать
20.03.2026 16:21 Ответить
Знайдуться, бу ли б грошенята, а кишень вистачить
20.03.2026 16:22 Ответить
Поради, від людини з такою фамілією- не приймаємо...!приймаємо, тільки гроші!
20.03.2026 16:24 Ответить
Рашкован( ) робить вигляд незнаючого, що таке корупція? Дивний тип))
20.03.2026 16:25 Ответить
Я думаю, що після війни щось типа ТЦК треба аккредитувати в Европі для повернення наших мужніх хлопців для праці в рідній Україні.
20.03.2026 16:26 Ответить
100 ярдів? Та 5-6 "потужних менеджерів" впоралися б із ними "льохко, как двапальца апасфальт"!
20.03.2026 16:26 Ответить
Хочете перевірити?
20.03.2026 16:29 Ответить
нєфіг їм, зміндічять як завжди...
20.03.2026 16:33 Ответить
Який наївний дурник. Ці мільярди б миттю розікрали. Ця як чорна діра - всмоктує всередину все, до чого дотягується.
20.03.2026 16:39 Ответить
Знайдуться інші,окрім Міндіча-вже в чергу стали,зелені за зеленими.
20.03.2026 16:42 Ответить
зелені якось і без інститутів крадуть . так шо досвід є . справляться
20.03.2026 16:51 Ответить
Щоб засвоїти таку суму гроши в Україну даже завозити не потрібно. Тільки платіжки. За кордоном вже чекають спеціально навчені люди.
20.03.2026 17:03 Ответить
це як кава в ялті, тільки від одеського фінансиста.

Пофіг, що кінець війни не проглядаєься, пофіг що невідомо, чи не були вибори 2019 останніми в історії країни. Пофіг що світ охоплюють нові війни. Всі бігом думати про інституції!

А то 100 млрд від інвесторів не зможемо ефективно освоїти
20.03.2026 17:04 Ответить
тупе мвф думає дупой і мірою мирного часу
20.03.2026 17:06 Ответить
... не треба нам інституції: у нас є єрмак, татаров ,свій прокурор ,і міндічеподібні спеціалісти з монейтирінгу .
Гроші зникнуть, як вода у пісок...
20.03.2026 17:56 Ответить
Якби в Україну цього місяця зайшли $100 млрд, вона б їх не використала через брак інституцій, - Рашкован

Дивний той заступник директора МВФ: чиновники України здатні "використати" любі трільйони доларі США, чи еквівалентну суму у любій конвертованій валюті - без всяких інституцій, які тільки тормозять процес "освоєння". Це як у тому анекдоті:

- А ви потянєтє $100 млрд ?

- Аби було ЩО ТЯГНУТИ!
Пора у тій малограмотній Європі вивчати економіку Р.О.З. - Розпил, Откат, Занос. Економіка РОЗ - двигун прогресу.
20.03.2026 18:04 Ответить
 
 