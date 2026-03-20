Если бы в Украину в этом месяце поступили $100 млрд, она бы их не использовала из-за отсутствия институтов, - заместитель директора МВФ Рашкован
Для того чтобы в Украину после окончания войны поступали инвестиции, необходимо создавать соответствующие институты.
Об этом заявил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр экономической стратегии.
Подробности
По его словам, МВФ сейчас, кроме войны, видит три большие проблемы.
"Это энергетическая проблема, потому что у нас не хватит мощностей. Даже если война закончится, нам для роста нужно больше энергетических мощностей. И второе — это отсутствие рабочей силы. Как минимум 5–6 миллионов человек, которые уехали или находятся на оккупированных территориях. И как их вернуть — это большая часть темы экономической политики страны. Вы также этим занимаетесь, спасибо за это.
Но третья проблема — это построение институтов. Потому что любая послевоенная реконструкция — могу об этом сказать — потребует инвестиций. А инвестиции будут идти туда, где будут институты. Опять же, экономисты и МВФ об этом говорят", — пояснил он.
Рашкован подчеркнул, что для того, чтобы двигаться дальше, Украине нужно строить институты, формировать инвестиционную привлекательность и экосистему внутри страны.
"Если бы сегодня пришли $100 миллиардов, в этом месяце, в Украину для инвестиций — Украина не смогла бы их даже потратить. Если бы даже 40 пришли — не смогли бы. Но они нам нужны и для восстановления энергетики, и для восстановления новых городов, и для строительства новых городов", — добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чувак точно профан - наші ЕВРЕЇ вкрали б і 1 трлн за місяць - ЛЕГКО. Не питання)
Пофіг, що кінець війни не проглядаєься, пофіг що невідомо, чи не були вибори 2019 останніми в історії країни. Пофіг що світ охоплюють нові війни. Всі бігом думати про інституції!
А то 100 млрд від інвесторів не зможемо ефективно освоїти
Гроші зникнуть, як вода у пісок...
Дивний той заступник директора МВФ: чиновники України здатні "використати" любі трільйони доларі США, чи еквівалентну суму у любій конвертованій валюті - без всяких інституцій, які тільки тормозять процес "освоєння". Це як у тому анекдоті:
- А ви потянєтє $100 млрд ?
- Аби було ЩО ТЯГНУТИ!
Пора у тій малограмотній Європі вивчати економіку Р.О.З. - Розпил, Откат, Занос. Економіка РОЗ - двигун прогресу.