Минфин пообещал МВФ налоговые изменения и поставил Раду перед фактом, - "слуга народа" Янченко

Министерство финансов Украины должно было сначала провести консультации с парламентом, а затем вести переговоры с МВФ.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала народный депутат фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение Минфина

По ее словам, Минфину сначала нужно было обсудить с народными депутатами, как оптимизировать поступления в госбюджет и его расходы, а уже потом договариваться с Международным валютным фондом об обязательствах Украины для приближения украинского законодательства к нормам ЕС.

"Архитектура переговоров с Международным валютным фондом была неправильной и неэффективной. Минфин поехал договариваться о чем-то с МВФ, что-то им пообещал, не согласовав это с парламентом. Затем приехал и поставил парламент перед фактом: нужно поднять налоги для физических лиц, предпринимателей и де-факто фактически отменить четвертую группу. Очевидно, что это очень непопулярное и для экономики даже вредное решение. Поэтому поддержки такой инициативы в Верховной Раде не нашлось ни тогда, ни сейчас", — отметила нардеп.

Янченко считает, что на сегодняшний день источников дополнительных поступлений в бюджет более чем достаточно, чтобы не идти на повышение налогов.

"Парламентская спецкомиссия по защите прав инвесторов, которую я возглавляю, в рамках своей работы смогла помочь дополнительно привлечь в бюджет полтора миллиона долларов ежемесячно. Это произошло благодаря тому, что таможня более эффективно администрировала импорт цветов. Мы смогли вывести этот сектор из тени. Раньше 95 процентов товара ввозилось через "серые" и даже "черные" схемы контрабанды с уклонением от уплаты пошлин и налогов. Теперь мы констатируем: можно говорить, что с декабря в этом секторе фактически контрабанда преодолена. На данный момент по показателям международных систем мы не видим признаков возвращения старых схем. Вот пример того, что есть источники, из которых можно получать больше доходов в бюджет, не повышая налоги. Это то, о чем постоянно говорит парламент. Это то, где Минфин нас не слышит", — подчеркнула политик.

Рада не поддержит изменения для ФЛП

Говоря о новом законопроекте с ключевыми налоговыми обязательствами Украины перед МВФ, обнародованном Минфином, она отметила:

"По моим ощущениям, вряд ли в Верховной Раде найдет поддержку норма о переводе ФЛП на обычный вид налогообложения, то есть ведение НДС. По крайней мере, на данный момент ее нет. Что касается налогообложения цифровых платформ, ситуация довольно специфичная. Если говорить о перерегулировании платформ типа Uklon, Bolt, Glovo, Uber и т. д., то в целом есть понимание, почему здесь необходимо налогообложение. Тем более, от них поступил запрос на такое урегулирование. В целом, думаю, что "камнем преткновения" в этой законодательной инициативе стал вопрос именно налогообложения платформы OLX, а также посылок. Считаю, что возможным решением могло бы быть повышение "порога", с которого начинается сбор налогов при продаже товаров на OLX. Сегодня эта сумма составляет около двух тысяч долларов. Общество воспринимает этот процесс как дополнительную попытку еще собрать какие-то налоги. Поэтому возникло определенное общественное сопротивление. Отдельные народные депутаты его улавливают и, соответственно, не хотят поддерживать такую законодательную инициативу".

Что известно о новом законопроекте?