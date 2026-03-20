Минфин представил налоговый законопроект: запланированы доходы в 60 млрд, но расходы уже почти такие же, - Железняк

Налоговые изменения от Минфина: новые поступления и миллиардные расходы бюджета

Министерство финансов Украины предлагает изменения в налогообложении, рассчитывая на дополнительные поступления. В то же время государственные расходы на различные программы уже приближаются к этой сумме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Ярослав Железняк.

"Самое гениальное" в инициативе правительства то, что от всех пунктов (отмена льготы на посылки + НДС для ФЛП + онлайн-платформы) они планируют собрать аж +60 млрд грн. Убежден, что даже 40 млрд не будет, но пусть мы поверим здесь подсчетам Минфина", - говорится в посте.

Железняк также обратил внимание на объемы государственных расходов, которые уже осуществлены или запланированы на 2026 год.

"Давайте сейчас посчитаем, сколько денег правительство в этом году уже раздало или раздаст:

  • Зимняя "1000 грн от Зеленского" - 18 млрд
  • Кэшбэк - 10 млрд
  • Раздача "1500 грн от Зеленского" - 20 млрд
  • "ЕБачок" - 5 млрд
  • Марафон - 2 млрд
  • "Стратегические коммуникации" - 4 млрд

Получается уже 59 млрд, и это только первый квартал еще не закончился?", - отметил Железняк.

Что известно о новом законопроекте?

Этот законопроект объединяет налоговые обязательства перед МВФ в единый документ. Его принятие является обязательным условием Фонда до конца марта 2026 года. Документ предусматривает обязательную регистрацию в качестве плательщиков НДС для части упрощенцев, введение автоматического обмена данными о доходах с цифровых платформ и их налогообложение.

Коли дебіли дориваються до влади - добра не чекайте !!!
На фронте украинцы успешно отбиваются от путинских ушлепков,в тылу украинцев успешно атакуют конвертчики - хабарники под куполом.
Мінфін представив законопроект власної державної зради України , через пограбування української казни в часі війни , що має нести для них безповоротнє наказання за ці злочинні дії проти України і її народу , згідно Українських законів...
Коли дебіли дориваються до влади - добра не чекайте !!!
вони далеко не дебили,просто цілі у них не ті які потрібні нам та країні в цілому.Корупція,схематоз,знищення базових стовпів економіки,знищення соціального забезпечення що веде до знищення самого прошарку отримачив забезпечення,знищення енергетичної бази країни-міндічгейт,наєм,знищення військовоздатності країни-брак бронежелетів,мінометів,знищення ракетних програм,яйця 17грн.......у них все плану!!!
20.03.2026 12:14 Ответить
Вони не дебіли, дебіли - це ті, хто голосує за олігархічних кандидатів.
20.03.2026 12:43 Ответить
Хоч себе не зобиджайте а то вже не депутати а ходячі скелети
На фронте украинцы успешно отбиваются от путинских ушлепков,в тылу украинцев успешно атакуют конвертчики - хабарники под куполом.
Мінфін представив законопроект власної державної зради України , через пограбування української казни в часі війни , що має нести для них безповоротнє наказання за ці злочинні дії проти України і її народу , згідно Українських законів...
Саме за цього закону зеленський і гавкав на депутатів, тому що вони перший раз за нього не проголосували
20.03.2026 12:11 Ответить
не тільки,ще наприклад 15076....там багато такого що підпадає навіть під статті про зраду,Скороход прямо так і сказала-не хочуть підставляться...
20.03.2026 12:17 Ответить
Для чого підіймать податки?
20.03.2026 12:36 Ответить
Щоб владі було що красти.
20.03.2026 12:44 Ответить
Виходить 59 млрд вже, і це тільки перший квартал не закінчився?", - зазначив Железняк.

Ну шо він починає, добре ж собі сиділи...
20.03.2026 12:42 Ответить
 
 