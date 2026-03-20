Минфин представил налоговый законопроект: запланированы доходы в 60 млрд, но расходы уже почти такие же, - Железняк
Министерство финансов Украины предлагает изменения в налогообложении, рассчитывая на дополнительные поступления. В то же время государственные расходы на различные программы уже приближаются к этой сумме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Ярослав Железняк.
"Самое гениальное" в инициативе правительства то, что от всех пунктов (отмена льготы на посылки + НДС для ФЛП + онлайн-платформы) они планируют собрать аж +60 млрд грн. Убежден, что даже 40 млрд не будет, но пусть мы поверим здесь подсчетам Минфина", - говорится в посте.
Железняк также обратил внимание на объемы государственных расходов, которые уже осуществлены или запланированы на 2026 год.
"Давайте сейчас посчитаем, сколько денег правительство в этом году уже раздало или раздаст:
- Зимняя "1000 грн от Зеленского" - 18 млрд
- Кэшбэк - 10 млрд
- Раздача "1500 грн от Зеленского" - 20 млрд
- "ЕБачок" - 5 млрд
- Марафон - 2 млрд
- "Стратегические коммуникации" - 4 млрд
Получается уже 59 млрд, и это только первый квартал еще не закончился?", - отметил Железняк.
Что известно о новом законопроекте?
Этот законопроект объединяет налоговые обязательства перед МВФ в единый документ. Его принятие является обязательным условием Фонда до конца марта 2026 года. Документ предусматривает обязательную регистрацию в качестве плательщиков НДС для части упрощенцев, введение автоматического обмена данными о доходах с цифровых платформ и их налогообложение.
Ну шо він починає, добре ж собі сиділи...