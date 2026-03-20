Мінфін представив податковий законопроєкт: заплановано доходи в 60 млрд, але витрати вже майже такі самі, - Железняк
Міністерство фінансів України пропонує зміни до податків, очікуючи додаткові надходження. Водночас державні витрати на різні програми вже наближаються до цієї суми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй фейсбук-сторінці нардеп Ярослав Железняк.
"Найгеніальніше" в ініціативі Уряду це те, що від всіх пунктів (скасування пільги на посилки + ПДВ для ФОП + онлайн платформи) вони планують зібрати аж +60 млрд грн. Переконаний, що навіть 40 млрд не буде, але нехай ми повіримо тут підрахункам МінФіну", - йдеться в дописі.
Железняк також звернув увагу на обсяги державних витрат, які вже здійснені або заплановані у 2026 році.
"Зараз давайте з вами порахуємо скільки грошей Уряд в цьому році вже роздав чи роздасть:
- Зимова "1000 грн від Зеленського" - 18 млрд
- Кешбек - 10 млрд
- Роздача "1500 грн від Зеленського" - 20 млрд
- "єБачок" - 5 млрд
- Марафон - 2 млрд
- "Стратегічні комунікації" - 4 млрд
Виходить 59 млрд вже, і це тільки перший квартал не закінчився?", - зазначив Железняк.
Що відомо про новий законопроєкт?
Цей законопроєкт об'єднує податкові зобов'язання перед МВФ у єдиний документ. Його ухвалення є обов'язковою умовою Фонду до кінця березня 2026 року. Документ передбачає обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для частини спрощенців, запровадження автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування.
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