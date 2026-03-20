Мінфін представив податковий законопроєкт: заплановано доходи в 60 млрд, але витрати вже майже такі самі, - Железняк

Міністерство фінансів України пропонує зміни до податків, очікуючи додаткові надходження. Водночас державні витрати на різні програми вже наближаються до цієї суми.

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Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй фейсбук-сторінці нардеп Ярослав Железняк.

"Найгеніальніше" в ініціативі Уряду це те, що від всіх пунктів (скасування пільги на посилки + ПДВ для ФОП + онлайн платформи) вони планують зібрати аж +60 млрд грн. Переконаний, що навіть 40 млрд не буде, але нехай ми повіримо тут підрахункам МінФіну", - йдеться в дописі.

Железняк також звернув увагу на обсяги державних витрат, які вже здійснені або заплановані у 2026 році.

"Зараз давайте з вами порахуємо скільки грошей Уряд в цьому році вже роздав чи роздасть:

Зимова "1000 грн від Зеленського" - 18 млрд

Кешбек - 10 млрд

Роздача "1500 грн від Зеленського" - 20 млрд

"єБачок" - 5 млрд

Марафон - 2 млрд

"Стратегічні комунікації" - 4 млрд

Виходить 59 млрд вже, і це тільки перший квартал не закінчився?", - зазначив Железняк.

Що відомо про новий законопроєкт?

Цей законопроєкт об'єднує податкові зобов'язання перед МВФ у єдиний документ. Його ухвалення є обов'язковою умовою Фонду до кінця березня 2026 року. Документ передбачає обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для частини спрощенців, запровадження автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування.

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