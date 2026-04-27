Рух "Чесно" про команду радників в ОП: хто лишився після відставки Єрмака, а хто увійшов до оновленого складу?. ІНФОГРАФІКА

Станом на сьогодні в ОП безпосередньо в команді Володимира Зеленського працюють 15 радників: один штатний радник, шестеро - позаштатних, п'ятеро радників-уповноважених та троє представників президента в державних органах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це руху "Чесно" повідомили у відповідь на інформаційний запит.

Команда Зеленського в ОП

"Система радників при президентові та Офісі президента тривалий час (за часів голови ОП Андрія Єрмака. - Ред.) залишалася однією з найбільш непрозорих частин державного управління...Отримавши відповідь на інформаційний запит, ми можемо зрозуміти: хто залишився на своїх посадах і які нові прізвища є в актуальному переліку", - інформує "Чесно".

Найбільш помітні зміни спостерігаються серед позаштатних радників президента. Якщо у 2024 році їх було троє: Ендрю Мак, Юрій Костюк і Андрій Шевченко, то нині список розширився до шістьох осіб. До Костюка й Шевченка доєдналися Олександр Камишін (стратегічні питання), Оксана Маркарова (відбудова та інвестиції), Олександр Кубраков (інфраструктура та взаємодія з громадами), а також колишня віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд (економічний розвиток). Водночас у новому переліку відсутній Ендрю Мак - американський юрист українського походження, фахівець із міжнародного права. Його робота була зосереджена на комунікації з офіційним Вашингтоном, контактах із представниками Республіканської та Демократичної партій, а також на питаннях залучення іноземних інвестицій та взаємодії з діаспорою. 20 січня 2026 року відповідний указ про його звільнення з'явився на сайті Офісу президента.

Показово, що Камишін, Маркарова й Кубраков - колишні члени уряду, які після відставки отримали неформальний дорадчий статус при президентові. Фактично це означає часткове збереження їхнього впливу на державну політику, але вже поза урядовою вертикаллю та механізмами парламентського контролю.

Окремої уваги заслуговує кар’єрний ріст Дмитра Литвина: з позаштатного радника Андрія Єрмака він перейшов до штатної посади радника президента з питань комунікацій і наразі є єдиним штатним радником у цьому списку.

Що стосується радників-уповноважених і представників, то тут кадрових сюрпризів немає. Склад цієї групи залишився незмінним: нові обличчя не з'явилися, старі - нікуди не зникли.

Команда Буданова в ОП

Команда Кирила Буданова в Офісі президента налічує щонайменше 12 осіб: вісьмох заступників керівника ОП, двох штатних радників, прессекретаря президента Сергія Никифорова та керівницю апарату ОП Марію Вітушок.

Буданов помітно оновив свою команду. На відміну від попереднього складу, в Офісі відсутні позаштатні радники, а замість чотирьох радниць Андрія Єрмака тепер є лише двоє - Віталій Мельников й Ірина Трофимчук. Примітно, що у відкритих джерелах інформація про них відсутня.

Керівник ОП отримав нового першого заступника - заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю. Залишилися на своїх місцях Ірина Мудра, Ігор Жовква, Олена Ковальська й Олег Татаров.

Проте в оновленому переліку заступників керівника ОП немає Ростислава Шурми - у 2026 році НАБУ та САП повідомили йому про підозру в справі про розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на користь енергопідприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Крім того колишня позаштатна радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна після звільнення розпочала викладацьку діяльність в Інституті політики Університету Чикаго (США).

Також зникли зі списку заступників ексміністр культури та стратегічних комунікацій, нині постійний представник України при Раді Європи, Микола Точицький та Олексій Кулеба, який перейшов на посаду віцепрем'єр-міністра України, а також Юлія Соколовська, яка призначена послом України в Іспанії. Натомість команду заступників Буданова поповнили колишня віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та ексголова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.