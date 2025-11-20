РУС
10 071 38

Ты ни разу не встал на защиту страны с 2014 года. Мерзость", - Михайлова дала оценку Сергею Лещенко.

Михайлова Алина

Военный медик ВСУ Алина Михайлова прокомментировала пост пиарщика ОП Сергея Лещенко о нардепе Железняке и волонтерстве.

"Абсолютно не сторонница Железняка, но чтобы такую х#йню писать - нужно нормы отрабатывать так.

Если что - война с 2014 года. А ты ни разу не встал на защиту своей страны с оружием в руках.

Ого как, волонтер с медалями. Мерзость", - написала Михайлова под постом Лещенко.

Михайлова о Лещенко

Напоминаем, ранее внештатный советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко обвинил нардепа Ярослава Железняка в том, что тот, якобы, не волонтерит.

Лещенко Сергей (701) волонтеры (2667) Михайлова Алина (13)
Топ комментарии
+26
Ну що можна хотіти від цієї бородатої жінки? Вона ж тільки ********* вміє політично, а можливо й не тільки!
20.11.2025 17:55 Ответить
+22
Залужный отказал Ермаку во встрече на фоне скандала. И правильно сделал!
20.11.2025 17:57 Ответить
+19
100%
20.11.2025 17:52 Ответить
100%
20.11.2025 17:52 Ответить
гарне поганяло - ПІАР...АСИ
20.11.2025 18:03 Ответить
Лещенко журналіст який зробив для розбудови України більше ніж деякі заслужені військові та цілі депутатські фракції в парламенті. Так буває що людина професіонал на своєму місці більш цінна для держави ніж десятки заслужених хейтерів.
20.11.2025 18:15 Ответить
ти ще зовсім немовля тут на ЦН, щоб таке дристати непоміченим
20.11.2025 18:21 Ответить
Розбудова і війна це, як говорять в Одесі, дві великі різниці. Так що конкретно розбудував журналіст Лещенко в Україні? Писав статті на сайтах про топ-корупцію, а тепер особисто порсається у корупційному мафіозно-кримінальному середовищі.
20.11.2025 18:23 Ответить
Усі не ті круті журналісти на УП ще за Олени Притули навіть були її коханцями - де на небесах й Гонгадзе й Шеремет . Таня Чорновол з того ще УП де ? на фронті. А Найемьонок та Сірожа -ДЕ?
20.11.2025 18:25 Ответить
***** завали і не гундось як ******* , а почитай відношення людей до ******* влади.
20.11.2025 18:29 Ответить
Друзі , зЄльона гнида відмовляє усім бажаючим- вимагаючим (від усіх українців до світової спільноти партнерів)... відмовляє у відставці Єрмака !
А згадаймо наскільки йогоОБуратінили як вмєняємого лідОра ... З перших днів біля нього в ООН- в шмавон й будь де... й будь коли ... по праву руку за поважними столами -зустрічами й вприлип поза столами висів починаючи з Богдана не міністр МЗС ... Потім Єрмак став його в в ковідні часи сопалатніком у шпиталі , у війні собункєрніком вночі ...

Й найвидатніша його самостійна фраза, сказана без натаскувань й контролю Андрюшками й підандрюшниками була яка ? "Вийди геть розбійнику, а то зараз Баканову подзвоню"

ТО констатуймо - зараз у цю міндічкризу як його розслабляють та хто? Що йому в угарі втлумачують у його тупий званюханий мозок ХТО й ЩО?
20.11.2025 18:19 Ответить
Швець недавно скзав - медогляд під контролем партнерів - вирок-мрія від світової спільноти та українців для вовки ...
20.11.2025 18:28 Ответить
Ну так отаких лещенків плана рада, надів окуляри без діоптрій і включає розумника, активний член.
20.11.2025 17:53 Ответить
скоріше активний соскочлен
20.11.2025 18:03 Ответить
окуляри носить, бо плюють в його жаб'ячі кислі очі
20.11.2025 18:10 Ответить
Нерукопожатий вже, олног погляду на цього завхоза вистачить оцінити яке воно бридке з його маленьким зепесиком.
20.11.2025 18:23 Ответить
💯%!!! Ба більш, ган...н кончений в усіх сенсах слова! Ще й гірше! Мразота!!
20.11.2025 18:01 Ответить
Вообще-то Лещенко когда-то все бросил в Америке и приехал спасать страну от Януковича, и спас, как и многие другие патриоты.
20.11.2025 18:02 Ответить
спасілец прям .. я от дивлюсь на Україну .. млять
20.11.2025 18:05 Ответить
Колись і соловйов (на мацквє) був опозиційним журналістом... А нині--ведучий провладний пропагандон. Владні гроші роблять з людьми дива!
20.11.2025 18:21 Ответить
Давід, ви - брехун!🤥
20.11.2025 18:31 Ответить
Не всі підри знають, яке завдання Зятька Пінчука в США на той час виконував Сєря Лєщ. От і цей ...
20.11.2025 18:49 Ответить
20.11.2025 18:05 Ответить
Сєрлєщу треба не медалькою хизуватись,а як хрестоматійному пі@арасу, дійсно дорогою для нього річчю.

https://techno.znaj.ua/ru/318857-leshchenko-viyavivsya-**********-gostrih-vidchuttiv-kulak-dlya-analu-pobachili-vsi Рука Сєрьожи
20.11.2025 18:09 Ответить
лещенко ж також укррраінець )) ?
20.11.2025 18:09 Ответить
Ні , це типова маланська скотина !
20.11.2025 18:29 Ответить
А як же! Ізбранний! З тих, які зараз Україну шматують, а як припече - з баблом додому, на береги Мертвого моря.
20.11.2025 18:21 Ответить
20.11.2025 18:22 Ответить
Уявіть ЯКА АРМІЯ ВОЮЄ ЗА ЛЕЩА - розумнііііі -перконливіііі- ну чіста патрійоптиїхмть
20.11.2025 18:30 Ответить
рота свого зайкрий шмара *********.
20.11.2025 18:32 Ответить
Скільки ж, такого лайна заведеного в Україну, можуть підтвердити оті, шурма, мертвечук, деркач, умеров, шмигаль, шуфрич, каламойша, сівкович, баканов, кулініч, бай, мехеда ….!!!
20.11.2025 18:41 Ответить
В інтер'єрі єрмаківського зеофісу лизоблюдів і корупціонерів Лещенко - істота гармонійна.
20.11.2025 18:42 Ответить
Як все прогнозовано розвивається.. як по нотам.
Є завдання максимально переключити увагу із крадійства Зеленьського на будь- що.
Раніше випускали Безуглу і всі моментально забували фак апи Зеленьського хейтили Безуглу, яка може і безумна, але не дурніша від тих хейтерів.
Тепер випустили ручних Лєщенка у тандемі із Михайловою. Потім і Безуглу можна підключати.
Все, головне щоьб не е говорили, що Зе, свого подєльніка Єрмака на посаді залишив..
Як легко населення обвести круг пальця... Тільки дивуватися..
20.11.2025 18:50 Ответить
Театр.
20.11.2025 18:53 Ответить
Скоріше цирк...Лядський.
20.11.2025 19:21 Ответить
Это политический театр, где выпускают прирученных кукол, которые имитируют гражданское обсуждение. В СССР на этом вся общественная жизнь строилась, когда партийные работники по команде что-то высказывали и люди потом это обсуждали.
20.11.2025 19:23 Ответить
І сірожа і аліна одинакове лайно
20.11.2025 19:23 Ответить
Воно то правда, і канєшно сірожа мудак, але можна я протилежну думку вискажу? То тепер кожен може одне одного х.. ми крити лише на підставі того, шо він воював? Так багато воювало. І шо, тепер це підстава показувати, хто круче? Ну можна ж було якось і по-іншому сказати
20.11.2025 19:23 Ответить
Така чесна Михайлова...
Де ти раніше була?
20.11.2025 19:39 Ответить
 
 