Ты ни разу не встал на защиту страны с 2014 года. Мерзость", - Михайлова дала оценку Сергею Лещенко.

Военный медик ВСУ Алина Михайлова прокомментировала пост пиарщика ОП Сергея Лещенко о нардепе Железняке и волонтерстве.

"Абсолютно не сторонница Железняка, но чтобы такую х#йню писать - нужно нормы отрабатывать так.

Если что - война с 2014 года. А ты ни разу не встал на защиту своей страны с оружием в руках.

Ого как, волонтер с медалями. Мерзость", - написала Михайлова под постом Лещенко.

Напоминаем, ранее внештатный советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко обвинил нардепа Ярослава Железняка в том, что тот, якобы, не волонтерит.