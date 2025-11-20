Ты ни разу не встал на защиту страны с 2014 года. Мерзость", - Михайлова дала оценку Сергею Лещенко.
Военный медик ВСУ Алина Михайлова прокомментировала пост пиарщика ОП Сергея Лещенко о нардепе Железняке и волонтерстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно не сторонница Железняка, но чтобы такую х#йню писать - нужно нормы отрабатывать так.
Если что - война с 2014 года. А ты ни разу не встал на защиту своей страны с оружием в руках.
Ого как, волонтер с медалями. Мерзость", - написала Михайлова под постом Лещенко.
Напоминаем, ранее внештатный советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко обвинил нардепа Ярослава Железняка в том, что тот, якобы, не волонтерит.
А згадаймо наскільки йогоОБуратінили як вмєняємого лідОра ... З перших днів біля нього в ООН- в шмавон й будь де... й будь коли ... по праву руку за поважними столами -зустрічами й вприлип поза столами висів починаючи з Богдана не міністр МЗС ... Потім Єрмак став його в в ковідні часи сопалатніком у шпиталі , у війні собункєрніком вночі ...
Й найвидатніша його самостійна фраза, сказана без натаскувань й контролю Андрюшками й підандрюшниками була яка ? "Вийди геть розбійнику, а то зараз Баканову подзвоню"
ТО констатуймо - зараз у цю міндічкризу як його розслабляють та хто? Що йому в угарі втлумачують у його тупий званюханий мозок ХТО й ЩО?
https://techno.znaj.ua/ru/318857-leshchenko-viyavivsya-**********-gostrih-vidchuttiv-kulak-dlya-analu-pobachili-vsi Рука Сєрьожи
Є завдання максимально переключити увагу із крадійства Зеленьського на будь- що.
Раніше випускали Безуглу і всі моментально забували фак апи Зеленьського хейтили Безуглу, яка може і безумна, але не дурніша від тих хейтерів.
Тепер випустили ручних Лєщенка у тандемі із Михайловою. Потім і Безуглу можна підключати.
Все, головне щоьб не е говорили, що Зе, свого подєльніка Єрмака на посаді залишив..
Як легко населення обвести круг пальця... Тільки дивуватися..
Де ти раніше була?