Уклонист и пиарщик ОП Лещенко обвинил нардепа Железняка, что тот не занимается волонтерством

Внештатный советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко обвиняет нардепа Ярослава Железняка в том, что тот, якобы, не занимается волонтерством.

"Когда он из Мариуполя, но ни разу не посетил 56-ю Мариупольскую бригаду, не говоря уже о какой-либо помощи ей. Поэтому это пришлось делать мне", - отметил Лещенко.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Лещенко заявил, что компанию "Укрзалізниця" нужно спасать из-за миллиардных убытков.

Перед этим Кабмин избрал новый состав наблюдательного совета "Укрзалізниці", куда снова попал Сергей Лещенко.

Лещенко считает себя самым активным в истории членом наблюдательных советов.

