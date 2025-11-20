3 273 33
Уклонист и пиарщик ОП Лещенко обвинил нардепа Железняка, что тот не занимается волонтерством
Внештатный советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко обвиняет нардепа Ярослава Железняка в том, что тот, якобы, не занимается волонтерством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда он из Мариуполя, но ни разу не посетил 56-ю Мариупольскую бригаду, не говоря уже о какой-либо помощи ей. Поэтому это пришлось делать мне", - отметил Лещенко.
Что предшествовало?
Напомним, ранее Лещенко заявил, что компанию "Укрзалізниця" нужно спасать из-за миллиардных убытков.
Перед этим Кабмин избрал новый состав наблюдательного совета "Укрзалізниці", куда снова попал Сергей Лещенко.
Лещенко считает себя самым активным в истории членом наблюдательных советов.
тим більше що в клоунів бабла краденого дохренище, один коломойський з ахметовим тримає 30% ВВП країни.
До речі, а чого Сірожа Лєщєнка Зєлєнскому таке запитання не ставить? Той вже давно мільярдер. Доларовий.