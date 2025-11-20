РУС
3 273 33

Уклонист и пиарщик ОП Лещенко обвинил нардепа Железняка, что тот не занимается волонтерством

Внештатный советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко обвиняет нардепа Ярослава Железняка в том, что тот, якобы, не занимается волонтерством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда он из Мариуполя, но ни разу не посетил 56-ю Мариупольскую бригаду, не говоря уже о какой-либо помощи ей. Поэтому это пришлось делать мне", - отметил Лещенко.

Читайте: "Я - самый активный в истории член наблюдательных советов", - пиарщик ОП Лещенко

Что предшествовало?

Напомним, ранее Лещенко заявил, что компанию "Укрзалізниця" нужно спасать из-за миллиардных убытков.

Перед этим Кабмин избрал новый состав наблюдательного совета "Укрзалізниці", куда снова попал Сергей Лещенко.

Лещенко считает себя самым активным в истории членом наблюдательных советов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского после "Миндичгейта" обвалился на 40%, и сейчас на уровне менее 20%, - Железняк. ВИДЕО

Лещенко Сергей Железняк Ярослав
+14
Все сміття кидає в атаку злочинний офіс злодійкуватого президента!
20.11.2025 16:10 Ответить
+11
серьожа та ти просто вийди до людей на Майдан, та розкажи їм ,як ти працюєш над робочим столом не відриваючі носа від коксу ...люди тебе послухують , прямо по твоєї робочой голові ...
20.11.2025 16:13 Ответить
+10
А у тебя, лещ, руки в мазолях от грузов на передовую.
20.11.2025 16:12 Ответить
Все сміття кидає в атаку злочинний офіс злодійкуватого президента!
20.11.2025 16:10 Ответить
Та и Железняк такой мягковато-осторжный,что даже сырьожа может пукать в его сторону.
20.11.2025 16:11 Ответить
Молоко, Юрий!
20.11.2025 16:43 Ответить
На вентилятор марки ЗЕ накинули величезний шматок лайна!
20.11.2025 16:11 Ответить
Але помилились і стали спереду вентилятора...
20.11.2025 17:50 Ответить
Щось забагато сьогодні цього «активного члена».
20.11.2025 16:12 Ответить
А у тебя, лещ, руки в мазолях от грузов на передовую.
20.11.2025 16:12 Ответить
серьожа та ти просто вийди до людей на Майдан, та розкажи їм ,як ти працюєш над робочим столом не відриваючі носа від коксу ...люди тебе послухують , прямо по твоєї робочой голові ...
20.11.2025 16:13 Ответить
20.11.2025 16:14 Ответить
Той випадок, коли Сєрлєщу вже не допомагає кокс в пошуку до чого б іще доколупатися. А міг би написати що Железняк лягає спати з немитими ногами.
20.11.2025 16:13 Ответить
хм. а чому клоуни не оголошують збори на допомогу військовим?? ми б побачили наскільки більше вони можуть збирати за Стерненка чи Притулу...
тим більше що в клоунів бабла краденого дохренище, один коломойський з ахметовим тримає 30% ВВП країни.
20.11.2025 16:15 Ответить
Бородатая женщина , с низкой социальной , ещё и пасть роткрывает ?
20.11.2025 16:17 Ответить
яка ж огидна потвора цей Лєщ!
20.11.2025 16:19 Ответить
Зельоная заливная риба.
20.11.2025 16:48 Ответить
Цей холуй вже поспішив кусьнути, як тільки почув, шо зе не збирається розставатися з Єрмаком.
20.11.2025 16:21 Ответить
Сірожка, как там жонушка? Какаколи с маскви прівізла?
20.11.2025 16:23 Ответить
Сірожа - вульва неголена. )))
20.11.2025 16:31 Ответить
Заднєпривідний пішов в наступ. Скоро вилетить зі спостережної ради, а їсти смачно хочеться...
20.11.2025 16:35 Ответить
20.11.2025 16:44 Ответить
Там сидить 450 тіл ухилянтів , поки вони там сидять війна буде тривати, тому що це їм вигідно
20.11.2025 16:46 Ответить
Плгано, коли чемез хронічне недофінансування віцськові змушені продавати значки злодіям за те, що частину вкраденого у військових злодії віддають за значок. Сподіваюся, що ручку, якою пвдписали це посвідчення з огидою буде викинуто у мусорник. До речі, зарплатня Лєщєнки в Наглядовій раді УЗ - більше 300 тисяч. Офіційна. А ще плюшки є за ухвалення злочинних рішень. І це за місяць. Біля 500 тисяч. У Железняка така зарплатня за півроку. Так що таке...
До речі, а чого Сірожа Лєщєнка Зєлєнскому таке запитання не ставить? Той вже давно мільярдер. Доларовий.
20.11.2025 16:47 Ответить
Шепче на вухо хазяїну. Справжній на-вухо-доносор
20.11.2025 16:48 Ответить
Ця бородати скотина ще при янеку прогибалася,як остання шлюха(є відео)Кончіта Вурст недотрахана бородата.
20.11.2025 16:54 Ответить
Та чому ЯК?
20.11.2025 17:48 Ответить
**...ла жаба гадюку...😆🤣🤣🤣
20.11.2025 17:11 Ответить
Лайно сірожа лещенко вирішив трохи відірвати лайнистої плоті від себе і покидати в інших
20.11.2025 17:35 Ответить
Повернемось в 2014 рік.Якщо хтось знайде пост в 2014 від цмошника Лещенка де він критикує чи засуджує агресію й@баних москалів,дайте силку.Я вам гарантую що не знайдете
20.11.2025 17:45 Ответить
Та дайте вже йому хто-небудь гарного лЭща (а краще - сэльодки).
20.11.2025 17:45 Ответить
 
 