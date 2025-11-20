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Новини Критика опозиції
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Ухилянт та піарник ОП Лещенко звинуватив нардепа Железняка, що той не займається волонтерством

Лещенко звинувачує Железняка: що відомо?

Позаштатний радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко звинувачує нардепа Ярослава Железняка у тому, що той, нібито, не волонтерить.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Коли він з Маріуполя, але жодного разу не відвідав 56 Маріупольську бригаду, не кажучи вже про якусь допомогу їй. Тому це довелося робити мені", - зазначив Лещенко.

Лещенко звинувачує Железняка: що відомо?

Читайте: "Я - найактивніший в історії член наглядових рад", - піарник ОП Лещенко

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Лещенко заявив, що компанію "Укрзалізниця" потрібно рятувати через мільярдні збитки.

Перед цим Кабмін обрав новий склад наглядової ради "Укрзалізниці", куди знову потрапив Сергій Лещенко.

Лещенко вважає себе найактивнішим в історії членом наглядових рад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського після "Міндічгейту" обвалився на 40%, і зараз на рівні менше 20%, - Железняк. ВIДЕО

Автор: 

Лещенко Сергій (511) Железняк Ярослав (743)
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Топ коментарі
+30
Все сміття кидає в атаку злочинний офіс злодійкуватого президента!
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20.11.2025 16:10 Відповісти
+23
серьожа та ти просто вийди до людей на Майдан, та розкажи їм ,як ти працюєш над робочим столом не відриваючі носа від коксу ...люди тебе послухують , прямо по твоєї робочой голові ...
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20.11.2025 16:13 Відповісти
+20
яка ж огидна потвора цей Лєщ!
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20.11.2025 16:19 Відповісти
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Все сміття кидає в атаку злочинний офіс злодійкуватого президента!
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20.11.2025 16:10 Відповісти
Та и Железняк такой мягковато-осторжный,что даже сырьожа может пукать в его сторону.
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20.11.2025 16:11 Відповісти
Молоко, Юрий!
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20.11.2025 16:43 Відповісти
Молоко полезно.
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21.11.2025 00:04 Відповісти
Купайтєсь!
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21.11.2025 09:29 Відповісти
На вентилятор марки ЗЕ накинули величезний шматок лайна!
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20.11.2025 16:11 Відповісти
Але помилились і стали спереду вентилятора...
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20.11.2025 17:50 Відповісти
Щось забагато сьогодні цього «активного члена».
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20.11.2025 16:12 Відповісти
А у тебя, лещ, руки в мазолях от грузов на передовую.
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20.11.2025 16:12 Відповісти
В діджея Сірожі мозолі на руках від підстаканників до чаю.☕
Це його основна робота!
Принести Зеленському та Єрмачку чаю і запитати: "Постіль брати будете!".
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20.11.2025 18:10 Відповісти
серьожа та ти просто вийди до людей на Майдан, та розкажи їм ,як ти працюєш над робочим столом не відриваючі носа від коксу ...люди тебе послухують , прямо по твоєї робочой голові ...
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20.11.2025 16:13 Відповісти
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20.11.2025 16:14 Відповісти
Той випадок, коли Сєрлєщу вже не допомагає кокс в пошуку до чого б іще доколупатися. А міг би написати що Железняк лягає спати з немитими ногами.
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20.11.2025 16:13 Відповісти
хм. а чому клоуни не оголошують збори на допомогу військовим?? ми б побачили наскільки більше вони можуть збирати за Стерненка чи Притулу...
тим більше що в клоунів бабла краденого дохренище, один коломойський з ахметовим тримає 30% ВВП країни.
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20.11.2025 16:15 Відповісти
Які ще збори?!
Нехай, падлюки, свої накрадениі вкладають!
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20.11.2025 18:48 Відповісти
Бородатая женщина , с низкой социальной , ещё и пасть роткрывает ?
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20.11.2025 16:17 Відповісти
яка ж огидна потвора цей Лєщ!
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20.11.2025 16:19 Відповісти
Зельоная заливная риба.
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20.11.2025 16:48 Відповісти
Цей холуй вже поспішив кусьнути, як тільки почув, шо зе не збирається розставатися з Єрмаком.
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20.11.2025 16:21 Відповісти
Сірожка, как там жонушка? Какаколи с маскви прівізла?
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20.11.2025 16:23 Відповісти
Сірожа - вульва неголена. )))
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20.11.2025 16:31 Відповісти
Заднєпривідний пішов в наступ. Скоро вилетить зі спостережної ради, а їсти смачно хочеться...
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20.11.2025 16:35 Відповісти
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20.11.2025 16:44 Відповісти
Там сидить 450 тіл ухилянтів , поки вони там сидять війна буде тривати, тому що це їм вигідно
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20.11.2025 16:46 Відповісти
Плгано, коли чемез хронічне недофінансування віцськові змушені продавати значки злодіям за те, що частину вкраденого у військових злодії віддають за значок. Сподіваюся, що ручку, якою пвдписали це посвідчення з огидою буде викинуто у мусорник. До речі, зарплатня Лєщєнки в Наглядовій раді УЗ - більше 300 тисяч. Офіційна. А ще плюшки є за ухвалення злочинних рішень. І це за місяць. Біля 500 тисяч. У Железняка така зарплатня за півроку. Так що таке...
До речі, а чого Сірожа Лєщєнка Зєлєнскому таке запитання не ставить? Той вже давно мільярдер. Доларовий.
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20.11.2025 16:47 Відповісти
Шепче на вухо хазяїну. Справжній на-вухо-доносор
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20.11.2025 16:48 Відповісти
Ця бородати скотина ще при янеку прогибалася,як остання шлюха(є відео)Кончіта Вурст недотрахана бородата.
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20.11.2025 16:54 Відповісти
Та чому ЯК?
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20.11.2025 17:48 Відповісти
**...ла жаба гадюку...😆🤣🤣🤣
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20.11.2025 17:11 Відповісти
Лайно сірожа лещенко вирішив трохи відірвати лайнистої плоті від себе і покидати в інших
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20.11.2025 17:35 Відповісти
Повернемось в 2014 рік.Якщо хтось знайде пост в 2014 від цмошника Лещенка де він критикує чи засуджує агресію й@баних москалів,дайте силку.Я вам гарантую що не знайдете
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20.11.2025 17:45 Відповісти
Воно тоді у штати здриснуло.
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20.11.2025 18:52 Відповісти
Та дайте вже йому хто-небудь гарного лЭща (а краще - сэльодки).
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20.11.2025 17:45 Відповісти
... надіємося, що буде колись українська влада, яка і запитає цих спостерігачів та дуполизів про отримані статки...
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20.11.2025 18:16 Відповісти
у громадських місцях ******* сірожу не будуть, бо небезпечно, але плювати на черевики будуть років десять. Але це не точно. Може п'ятнадцять.
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20.11.2025 18:32 Відповісти
Сірожа-какая же ти ліцемєрная атвратітєльная рожа...
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20.11.2025 18:35 Відповісти
ПП (просто підар)
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20.11.2025 19:06 Відповісти
Найактивніший член , а може навпаки ?
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20.11.2025 19:34 Відповісти
мерзота-сірожачорнийрот
або
сірожачорнийрот-мерзота
Як правильно??
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20.11.2025 20:02 Відповісти
 
 