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Ухилянт та піарник ОП Лещенко звинуватив нардепа Железняка, що той не займається волонтерством
Позаштатний радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко звинувачує нардепа Ярослава Железняка у тому, що той, нібито, не волонтерить.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли він з Маріуполя, але жодного разу не відвідав 56 Маріупольську бригаду, не кажучи вже про якусь допомогу їй. Тому це довелося робити мені", - зазначив Лещенко.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше Лещенко заявив, що компанію "Укрзалізниця" потрібно рятувати через мільярдні збитки.
Перед цим Кабмін обрав новий склад наглядової ради "Укрзалізниці", куди знову потрапив Сергій Лещенко.
Лещенко вважає себе найактивнішим в історії членом наглядових рад.
Топ коментарі
+30 Погрібний Олександр
показати весь коментар20.11.2025 16:10 Відповісти Посилання
+23 Luiza
показати весь коментар20.11.2025 16:13 Відповісти Посилання
+20 MrStepanovM
показати весь коментар20.11.2025 16:19 Відповісти Посилання
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Це його основна робота!
Принести Зеленському та Єрмачку чаю і запитати: "Постіль брати будете!".
тим більше що в клоунів бабла краденого дохренище, один коломойський з ахметовим тримає 30% ВВП країни.
Нехай, падлюки, свої накрадениі вкладають!
До речі, а чого Сірожа Лєщєнка Зєлєнскому таке запитання не ставить? Той вже давно мільярдер. Доларовий.
або
сірожачорнийрот-мерзота
Як правильно??