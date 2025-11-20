Ухилянт та піарник ОП Лещенко звинуватив нардепа Железняка, що той не займається волонтерством

Позаштатний радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко звинувачує нардепа Ярослава Железняка у тому, що той, нібито, не волонтерить.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Коли він з Маріуполя, але жодного разу не відвідав 56 Маріупольську бригаду, не кажучи вже про якусь допомогу їй. Тому це довелося робити мені", - зазначив Лещенко.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Лещенко заявив, що компанію "Укрзалізниця" потрібно рятувати через мільярдні збитки.

Перед цим Кабмін обрав новий склад наглядової ради "Укрзалізниці", куди знову потрапив Сергій Лещенко.

Лещенко вважає себе найактивнішим в історії членом наглядових рад.

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