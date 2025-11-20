УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13825 відвідувачів онлайн
Новини Михайлова про Лещенка
22 852 47

"Ти жодного разу не став на захист країни з 2014-го року. Гидота", - Михайлова дала оцінку Сергію Лещенко

Михайлова Аліна

Військова медикиня ЗСУ Аліна Михайлова прокоментувала допис піарника ОП Сергія Лещенка щодо нардепа Железняка та волонтерства.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Абсолютно не прихильниця Железняка, але щоб таку х#йню писати - це треба норм відпрацьовувати так.

Якщо що - війна з 2014 року. А ти жодного разу не став на захист своєї країни зі зброєю в руках.

Ого як, волонтер з медалями. Гидота", - написала Михайлова під дописом Лещенка.

Міхайлова про Лещенка

Нагадуємо, раніше позаштатний радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко звинуватив нардепа Ярослава Железняка у тому, що той, нібито, не волонтерить.

Автор: 

Лещенко Сергій (511) волонтери (1391) Михайлова Аліна (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
ти ще зовсім немовля тут на ЦН, щоб таке дристати непоміченим
показати весь коментар
20.11.2025 18:21 Відповісти
+34
Ну що можна хотіти від цієї бородатої жінки? Вона ж тільки ********* вміє політично, а можливо й не тільки!
показати весь коментар
20.11.2025 17:55 Відповісти
+29
Залужный отказал Ермаку во встрече на фоне скандала. И правильно сделал!
показати весь коментар
20.11.2025 17:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100%
показати весь коментар
20.11.2025 17:52 Відповісти
гарне поганяло - ПІАР...АСИ
показати весь коментар
20.11.2025 18:03 Відповісти
Лещенко журналіст який зробив для розбудови України більше ніж деякі заслужені військові та цілі депутатські фракції в парламенті. Так буває що людина професіонал на своєму місці більш цінна для держави ніж десятки заслужених хейтерів.
показати весь коментар
20.11.2025 18:15 Відповісти
ти ще зовсім немовля тут на ЦН, щоб таке дристати непоміченим
показати весь коментар
20.11.2025 18:21 Відповісти
хамство це ознака слабкої позиції
показати весь коментар
21.11.2025 02:18 Відповісти
Розбудова і війна це, як говорять в Одесі, дві великі різниці. Так що конкретно розбудував журналіст Лещенко в Україні? Писав статті на сайтах про топ-корупцію, а тепер особисто порсається у корупційному мафіозно-кримінальному середовищі.
показати весь коментар
20.11.2025 18:23 Відповісти
це особиста трагедія
показати весь коментар
21.11.2025 02:19 Відповісти
Усі не ті круті журналісти на УП ще за Олени Притули навіть були її коханцями - де на небесах й Гонгадзе й Шеремет . Таня Чорновол з того ще УП де ? на фронті. А Найемьонок та Сірожа -ДЕ?
показати весь коментар
20.11.2025 18:25 Відповісти
головне що Лещенко не спав з корупціонерами
показати весь коментар
21.11.2025 02:21 Відповісти
***** завали і не гундось як ******* , а почитай відношення людей до ******* влади.
показати весь коментар
20.11.2025 18:29 Відповісти
Друзі , зЄльона гнида відмовляє усім бажаючим- вимагаючим (від усіх українців до світової спільноти партнерів)... відмовляє у відставці Єрмака !
А згадаймо наскільки йогоОБуратінили як вмєняємого лідОра ... З перших днів біля нього в ООН- в шмавон й будь де... й будь коли ... по праву руку за поважними столами -зустрічами й вприлип поза столами висів починаючи з Богдана не міністр МЗС ... Потім Єрмак став його в в ковідні часи сопалатніком у шпиталі , у війні собункєрніком вночі ...

Й найвидатніша його самостійна фраза, сказана без натаскувань й контролю Андрюшками й підандрюшниками була яка ? "Вийди геть розбійнику, а то зараз Баканову подзвоню"

ТО констатуймо - зараз у цю міндічкризу як його розслабляють та хто? Що йому в угарі втлумачують у його тупий званюханий мозок ХТО й ЩО?
показати весь коментар
20.11.2025 18:19 Відповісти
Швець недавно скзав - медогляд під контролем партнерів - вирок-мрія від світової спільноти та українців для вовки ...
показати весь коментар
20.11.2025 18:28 Відповісти
Ну так отаких лещенків плана рада, надів окуляри без діоптрій і включає розумника, активний член.
показати весь коментар
20.11.2025 17:53 Відповісти
скоріше активний соскочлен
показати весь коментар
20.11.2025 18:03 Відповісти
окуляри носить, бо плюють в його жаб'ячі кислі очі
показати весь коментар
20.11.2025 18:10 Відповісти
Ну що можна хотіти від цієї бородатої жінки? Вона ж тільки ********* вміє політично, а можливо й не тільки!
показати весь коментар
20.11.2025 17:55 Відповісти
Залужный отказал Ермаку во встрече на фоне скандала. И правильно сделал!
показати весь коментар
20.11.2025 17:57 Відповісти
Нерукопожатий вже, олног погляду на цього завхоза вистачить оцінити яке воно бридке з його маленьким зепесиком.
показати весь коментар
20.11.2025 18:23 Відповісти
💯%!!! Ба більш, ган...н кончений в усіх сенсах слова! Ще й гірше! Мразота!!
показати весь коментар
20.11.2025 18:01 Відповісти
Вообще-то Лещенко когда-то все бросил в Америке и приехал спасать страну от Януковича, и спас, как и многие другие патриоты.
показати весь коментар
20.11.2025 18:02 Відповісти
спасілец прям .. я от дивлюсь на Україну .. млять
показати весь коментар
20.11.2025 18:05 Відповісти
Колись і соловйов (на мацквє) був опозиційним журналістом... А нині--ведучий провладний пропагандон. Владні гроші роблять з людьми дива!
показати весь коментар
20.11.2025 18:21 Відповісти
Давід, ви - брехун!🤥
показати весь коментар
20.11.2025 18:31 Відповісти
Не всі підри знають, яке завдання Зятька Пінчука в США на той час виконував Сєря Лєщ. От і цей ...
показати весь коментар
20.11.2025 18:49 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2025 18:05 Відповісти
Сєрлєщу треба не медалькою хизуватись,а як хрестоматійному пі@арасу, дійсно дорогою для нього річчю.

https://techno.znaj.ua/ru/318857-leshchenko-viyavivsya-**********-gostrih-vidchuttiv-kulak-dlya-analu-pobachili-vsi Рука Сєрьожи
показати весь коментар
20.11.2025 18:09 Відповісти
Интересно, а этот лешенко в синагогу тоже ходит как миндич? А то что не журнашлюст так обязательно прихожанин синагоги. Яки миндич и цукерман.
показати весь коментар
20.11.2025 22:13 Відповісти
лещенко ж також укррраінець )) ?
показати весь коментар
20.11.2025 18:09 Відповісти
Ні , це типова маланська скотина !
показати весь коментар
20.11.2025 18:29 Відповісти
А як же! Ізбранний! З тих, які зараз Україну шматують, а як припече - з баблом додому, на береги Мертвого моря.
показати весь коментар
20.11.2025 18:21 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2025 18:22 Відповісти
Уявіть ЯКА АРМІЯ ВОЮЄ ЗА ЛЕЩА - розумнііііі -перконливіііі- ну чіста патрійоптиїхмть
показати весь коментар
20.11.2025 18:30 Відповісти
рота свого зайкрий шмара *********.
показати весь коментар
20.11.2025 18:32 Відповісти
Скільки ж, такого лайна заведеного в Україну, можуть підтвердити оті, шурма, мертвечук, деркач, умеров, шмигаль, шуфрич, каламойша, сівкович, баканов, кулініч, бай, мехеда ….!!!
показати весь коментар
20.11.2025 18:41 Відповісти
В інтер'єрі єрмаківського зеофісу лизоблюдів і корупціонерів Лещенко - істота гармонійна.
показати весь коментар
20.11.2025 18:42 Відповісти
Як все прогнозовано розвивається.. як по нотам.
Є завдання максимально переключити увагу із крадійства Зеленьського на будь- що.
Раніше випускали Безуглу і всі моментально забували фак апи Зеленьського хейтили Безуглу, яка може і безумна, але не дурніша від тих хейтерів.
Тепер випустили ручних Лєщенка у тандемі із Михайловою. Потім і Безуглу можна підключати.
Все, головне щоьб не е говорили, що Зе, свого подєльніка Єрмака на посаді залишив..
Як легко населення обвести круг пальця... Тільки дивуватися..
показати весь коментар
20.11.2025 18:50 Відповісти
Театр.
показати весь коментар
20.11.2025 18:53 Відповісти
Скоріше цирк...Лядський.
показати весь коментар
20.11.2025 19:21 Відповісти
Это политический театр, где выпускают прирученных кукол, которые имитируют гражданское обсуждение. В СССР на этом вся общественная жизнь строилась, когда партийные работники по команде что-то высказывали и люди потом это обсуждали.
показати весь коментар
20.11.2025 19:23 Відповісти
І сірожа і аліна одинакове лайно
показати весь коментар
20.11.2025 19:23 Відповісти
Воно то правда, і канєшно сірожа мудак, але можна я протилежну думку вискажу? То тепер кожен може одне одного х.. ми крити лише на підставі того, шо він воював? Так багато воювало. І шо, тепер це підстава показувати, хто круче? Ну можна ж було якось і по-іншому сказати
показати весь коментар
20.11.2025 19:23 Відповісти
Така чесна Михайлова...
Де ти раніше була?
показати весь коментар
20.11.2025 19:39 Відповісти
Покохала жаба сірожу
показати весь коментар
20.11.2025 20:35 Відповісти
Ха ха, опа правдолюбка вилізла, та ти з срожою з одного гімна зліплена😄
показати весь коментар
20.11.2025 20:42 Відповісти
Цю мерзоту треба всім пізд..и при зустрічі.
показати весь коментар
20.11.2025 21:24 Відповісти
Браво Аліна
показати весь коментар
21.11.2025 00:38 Відповісти
 
 