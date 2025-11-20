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"Ти жодного разу не став на захист країни з 2014-го року. Гидота", - Михайлова дала оцінку Сергію Лещенко
Військова медикиня ЗСУ Аліна Михайлова прокоментувала допис піарника ОП Сергія Лещенка щодо нардепа Железняка та волонтерства.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Абсолютно не прихильниця Железняка, але щоб таку х#йню писати - це треба норм відпрацьовувати так.
Якщо що - війна з 2014 року. А ти жодного разу не став на захист своєї країни зі зброєю в руках.
Ого як, волонтер з медалями. Гидота", - написала Михайлова під дописом Лещенка.
Нагадуємо, раніше позаштатний радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко звинуватив нардепа Ярослава Железняка у тому, що той, нібито, не волонтерить.
Топ коментарі
+35 Наталия Гончар
показати весь коментар20.11.2025 18:21 Відповісти Посилання
+34 Погрібний Олександр
показати весь коментар20.11.2025 17:55 Відповісти Посилання
+29 Alex Peterson
показати весь коментар20.11.2025 17:57 Відповісти Посилання
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А згадаймо наскільки йогоОБуратінили як вмєняємого лідОра ... З перших днів біля нього в ООН- в шмавон й будь де... й будь коли ... по праву руку за поважними столами -зустрічами й вприлип поза столами висів починаючи з Богдана не міністр МЗС ... Потім Єрмак став його в в ковідні часи сопалатніком у шпиталі , у війні собункєрніком вночі ...
Й найвидатніша його самостійна фраза, сказана без натаскувань й контролю Андрюшками й підандрюшниками була яка ? "Вийди геть розбійнику, а то зараз Баканову подзвоню"
ТО констатуймо - зараз у цю міндічкризу як його розслабляють та хто? Що йому в угарі втлумачують у його тупий званюханий мозок ХТО й ЩО?
https://techno.znaj.ua/ru/318857-leshchenko-viyavivsya-**********-gostrih-vidchuttiv-kulak-dlya-analu-pobachili-vsi Рука Сєрьожи
Є завдання максимально переключити увагу із крадійства Зеленьського на будь- що.
Раніше випускали Безуглу і всі моментально забували фак апи Зеленьського хейтили Безуглу, яка може і безумна, але не дурніша від тих хейтерів.
Тепер випустили ручних Лєщенка у тандемі із Михайловою. Потім і Безуглу можна підключати.
Все, головне щоьб не е говорили, що Зе, свого подєльніка Єрмака на посаді залишив..
Як легко населення обвести круг пальця... Тільки дивуватися..
Де ти раніше була?