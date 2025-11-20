"Ти жодного разу не став на захист країни з 2014-го року. Гидота", - Михайлова дала оцінку Сергію Лещенко

Військова медикиня ЗСУ Аліна Михайлова прокоментувала допис піарника ОП Сергія Лещенка щодо нардепа Железняка та волонтерства.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Абсолютно не прихильниця Железняка, але щоб таку х#йню писати - це треба норм відпрацьовувати так.

Якщо що - війна з 2014 року. А ти жодного разу не став на захист своєї країни зі зброєю в руках.

Ого як, волонтер з медалями. Гидота", - написала Михайлова під дописом Лещенка.

Нагадуємо, раніше позаштатний радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко звинуватив нардепа Ярослава Железняка у тому, що той, нібито, не волонтерить.