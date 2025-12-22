РУС
Новости Увольнение Ермака
4 742 46

Все помощники и советники Ермака уволены из Офиса Президента, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Из Офиса Президента уволены все советники Ермака

После отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента также были уволены его советники и помощники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в ответе Офиса Президента.

Что известно

"В связи с увольнением руководителя Офиса Президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя Офиса Президента Украины, уволены с занимаемых должностей", - говорится в ответе.

Из Офиса Президента уволены все советники Ермака

Кого уволили?

Перечень уволенных лиц предоставлен не был. Однако издание отмечает, что согласно предварительным публичным заявлениям ОП, известно, что по состоянию на декабрь 2024 года Андрей Ермак имеет 9 советников: штатные - Александр Бевз, Лилия Пашинна, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко; внештатные - Сергей Лещенко, Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский.

Увольнение Ермака

Автор: 

Лещенко Сергей (704) увольнение (2745) Ермак Андрей (1473) Офис Президента (1880)
Топ комментарии
+11
а як тепер вони будуть харчуватися ?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:13 Ответить
+11
Ні, це абсолютно НІЩО!
Вам же не треба казати, що всі оті "серЛещі" та "зарівні" офіційно працевлаштовані ще на 2-3-х місцях, та продовжують своє "заможне" життя і шкодити країні.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:18 Ответить
+10
Подоляка звільнено?
Оце буде новина: того,хто стільки часу вішав лапшу населенню-звільнено.
На черзі далі має бути відновлення в т2 трьох тел.каналів.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а як тепер вони будуть харчуватися ?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:13 Ответить
Перейдуть в радники татарова, або самого Боневтіка Позорно-Брехливого!!!
показать весь комментарий
22.12.2025 11:22 Ответить
Вони вже так комори набили, шо й "внукам хватіт"
показать весь комментарий
22.12.2025 11:24 Ответить
переведені на більш хлібні посади
показать весь комментарий
22.12.2025 13:01 Ответить
Це вже щось.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:14 Ответить
Ні, це абсолютно НІЩО!
Вам же не треба казати, що всі оті "серЛещі" та "зарівні" офіційно працевлаштовані ще на 2-3-х місцях, та продовжують своє "заможне" життя і шкодити країні.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:18 Ответить
Так головного помічника "єрмака", а саме "ЗЄ" не звільнено...

От Вам і щось.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:23 Ответить
Я сказав "щось", а не "все".
показать весь комментарий
22.12.2025 11:27 Ответить
БРИГИНЕЦ

🌀 ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ НАПИСАЛО, ЩО ЄРМАК ДОСІ ВСІМ РУЛИТЬ
Сумніваєтеся?
З дзеркала і почнемо😆

Єрмак - це дзеркало Зеленського.
Усе, що робить Єрмак, Зеленський або схвалив, або дозволив.
Усе, за що критикують Єрмака, - це те, що Зеленський не може або не хоче робити публічно сам.
2. Спільна відповідальність
Вони не можуть «розійтися», бо тоді з'являється питання:
хто саме ухвалював рішення, хто кого прикривав і хто знав більше.
А це вже не політика, а інша площина.
3. Спільні гроші, спільні рішення, спільний страх
Це не союз однодумців - це союз виживання.
Такі союзи не розпадаються через образи чи рейтинги.
4. Зеленський справді не збрехав
Фраза «підуть разом» сьогодні звучить уже не як політична заява,
а як юридичний і життєвий прогноз.
Іронія в тому, що це була одна з небагатьох його чесних фраз.
5. Комічність історій про «заколот проти Єрмака»
На цьому тлі все, що писала УП про «бунт», «усунення», «втрату впливу»,
виглядає як наївний серіал для внутрішнього вжитку.
Бо проти Єрмака не може бути заколоту,
не зачепивши Зеленського.
А на це система не здатна.

ОТЖЕ:
це не політична зв'язка -
це екзистенціальна єдність.
І всі тексти про «розрив» -
це не аналітика,
а спроба не дивитися в дзеркало.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:56 Ответить
вивидять з під удару?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:15 Ответить
Та ні, ніхто їх нікуди не вивів, вони залишаються виконувати свою брудну роботу по мародерству України і обдурачуіванню залишків наріду 73%. Просто цим хочуть відбілити брудний одяг президента. Розумні любди розуміють, що це бидло і вороги не могли б з'явитися в Офісі, якби цього не побажав Боневтік Позорно-Брехливий!!!
показать весь комментарий
22.12.2025 11:25 Ответить
А де сам дєрьмак???
Чекає зєлю вечорами у ліжку???
показать весь комментарий
22.12.2025 11:15 Ответить
Кажуть в Кончі на дачі державній)))
показать весь комментарий
22.12.2025 11:48 Ответить
Ні, не може чекати - дєрмак целібат прийняв давно. Як його порушити? Чорну месу не зможе служити в своїй секті - за адресою не дійде!
показать весь комментарий
22.12.2025 12:05 Ответить
Татаров виконавець фальшування справ проти Майданеівців часів януковича. А сьогодні виконавець всіх незаконних замовлень самого Боневтіка Позорно-Брехливого в судах, прокуратурі, СБУ, ДБР і поліції. Тільки вдуматися генерапли цих служб виконують незаконні вказівки антитмайданфівця, в якого руки в крові по лікті ще часів Майдану.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:28 Ответить
Татаров не радник...
показать весь комментарий
22.12.2025 11:32 Ответить
Подоляка звільнено?
Оце буде новина: того,хто стільки часу вішав лапшу населенню-звільнено.
На черзі далі має бути відновлення в т2 трьох тел.каналів.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:16 Ответить
Та він же там на багатьох місцях "працює"! Його прогнали з одного, а він буде робити свою чорну справу з іншого. Їх, як тарганів дихлофосом, треба саджати в буцигарню, а не дозволяти вільно пересуватись у владному кварталі.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:21 Ответить
І ви праві:
"Після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента його помічники і радники були також звільнені, але Сергій Лещенко, Михайло Подоляк та Олександ Бевз переведені на інші посади в ОП"-Укрінформ.
показать весь комментарий
22.12.2025 12:24 Ответить
а Подоляка за шо ?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:16 Ответить
А що це мыняє? зЕЛЕНЕ ЛАЙНО , ВЧЕРГОВЕ ХОЧЕ НАДУРИТИ ЛЮДЕЙ?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:18 Ответить
Профанація від Зеленського.
Усі заступники Єрмака - далі на своїх посадах (звільнено лише радників і помічників).
Хитро-дупий піар від Зєлі.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:19 Ответить
У завгоспа 9 ! (дев'ять) ШТАТНИХ радників... ППЦ
показать весь комментарий
22.12.2025 11:19 Ответить
Помилився - не всі штатні, але...
показать весь комментарий
22.12.2025 11:21 Ответить
І це через майже сім років роботи агентів ворога проти України. Головне, що не по волі Потужногго зрадника, а вимушеного прийняття рішення після оприлюднення записів плівок Міндіча і розголосу зарубіжних видань. Хтось після цього хоче сказати, що це все шобло, яке звільнене і яке залишилося хоче добра Україні і працює на її користь? Злочинне угрупування "міндічів-цукерманів-Боневтіка"покакзало, що вони працюють виключно на свій клан, на своє збагачення. Таких міндічів сьогодні майже половина влади і її отчення.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:21 Ответить
Та ви оптиміст, як я подивлюсь! Яка половина? Та там 90%(якщо не більше!) переймаються своєю кишенею, а не державними інтересами! І кожен з них готовий "урвать" якомога більше і совісті там ніколи не було, тож і страждати їм ні від чого.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:31 Ответить
Скільки б і як тільки не лизали задницю зелі а кінець їм один - пішли на ху...
Урок всім жополизам нинішньої мародерської влади зрадників.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:25 Ответить
Якщо на сраколизанні добре заробляють, то ніхто ніякий урок не засвоїть, бо бабло - понад усе!
показать весь комментарий
22.12.2025 12:09 Ответить
Та є там ше тих радників /зрадників/
показать весь комментарий
22.12.2025 11:26 Ответить
В дійсно - одна буква всього, в зміст слова міняється на протилежний!
показать весь комментарий
22.12.2025 12:10 Ответить
оце такого???
без слідства, розслідування, без допитів????
а нічого що єрмак та його шобло знають про корупційні афери більше ніж сам зе?
чи зе своїх не "бросаєт в бідє"?
дає змогу виїхати за кордон?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:31 Ответить
Тому, як ти сам пишешь :"....без слідства, розслідування, без допитів???? ....а нічого що єрмак та його шобло знають про корупційні афери от більше ніж сам зе?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:43 Ответить
Татаров де дівся?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:33 Ответить
Зрадник та агент пуйла Зеля повинен бути наступний на звільнення.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:35 Ответить
Не на звільнення, а на суд і страту за зрадництво, мегакорупцію, за смерті сотен тисяч наших українців.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:48 Ответить
Ну і куди ця братія подасться, в Ізраїль, чи Конча Заспу?
Родня́нський Олекса́ндр Юхи́мович (нар.https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 2 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1961 1961, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР) - українськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] та російськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80 режисер, кінопродюсер, керівник телебачення і бізнесмен. Заснував телекомпанію https://uk.wikipedia.org/wiki/1%2B1 1+1, у 2002-2009 роках керував російською https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 СТС Медіа, яку вивів на американську біржу https://uk.wikipedia.org/wiki/NASDAQ NASDAQ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]Двоюрідний брат та бізнес-партнер німецького медіамагната https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бориса Фуксманаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8].
показать весь комментарий
22.12.2025 11:35 Ответить
Це навряд, скоріше не звільнили, а ермак забрав з собою, будут робити теж саме, але негласно
показать весь комментарий
22.12.2025 11:40 Ответить
На черзі заступники дЄрмака - Татаров, Верещук і тд...
показать весь комментарий
22.12.2025 11:41 Ответить
Відповідь Трампа на закиди агентпутін-агенткраснов,та "бокс" в Овальному.
Не буде же він бігати по судах,як Порох, в нього свої методи-дієві: фбр працює(подоляк в помсту опонентам хвалився,що сбу працює),змусив зе переступити через через власне ехо і звільнити того,про якого сказав,що з ним прийшов-з ним і піде
показать весь комментарий
22.12.2025 11:48 Ответить
А мар'яну безмозглу?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:50 Ответить
А всіх 400 працівників жОПи, розбійників Ала-Баби коли?
показать весь комментарий
22.12.2025 12:06 Ответить
Але вони де факто ще числяться, "суслика ти не бачиш але він є".
показать весь комментарий
22.12.2025 12:12 Ответить
Голова офісу пішов не просто так, і всі причину знають. Слідом "відвели" і його команду. Просте питання, а чому "генеральний директор" цього офісу, не пішов у відставку?)..За такого розкладу теж повинен.
показать весь комментарий
22.12.2025 12:25 Ответить
звільнено і тут же призначено знову на посади в ОП (Лещенко, Подоляк).
показать весь комментарий
22.12.2025 12:27 Ответить
саму кончену колаборантів (сергєєва) залишив
показать весь комментарий
22.12.2025 12:35 Ответить
 
 