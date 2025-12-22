Все помощники и советники Ермака уволены из Офиса Президента, - СМИ. ДОКУМЕНТ
После отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента также были уволены его советники и помощники.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в ответе Офиса Президента.
Что известно
"В связи с увольнением руководителя Офиса Президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя Офиса Президента Украины, уволены с занимаемых должностей", - говорится в ответе.
Кого уволили?
Перечень уволенных лиц предоставлен не был. Однако издание отмечает, что согласно предварительным публичным заявлениям ОП, известно, что по состоянию на декабрь 2024 года Андрей Ермак имеет 9 советников: штатные - Александр Бевз, Лилия Пашинна, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко; внештатные - Сергей Лещенко, Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Вам же не треба казати, що всі оті "серЛещі" та "зарівні" офіційно працевлаштовані ще на 2-3-х місцях, та продовжують своє "заможне" життя і шкодити країні.
От Вам і щось.
🌀 ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ НАПИСАЛО, ЩО ЄРМАК ДОСІ ВСІМ РУЛИТЬ
Сумніваєтеся?
З дзеркала і почнемо😆
Єрмак - це дзеркало Зеленського.
Усе, що робить Єрмак, Зеленський або схвалив, або дозволив.
Усе, за що критикують Єрмака, - це те, що Зеленський не може або не хоче робити публічно сам.
2. Спільна відповідальність
Вони не можуть «розійтися», бо тоді з'являється питання:
хто саме ухвалював рішення, хто кого прикривав і хто знав більше.
А це вже не політика, а інша площина.
3. Спільні гроші, спільні рішення, спільний страх
Це не союз однодумців - це союз виживання.
Такі союзи не розпадаються через образи чи рейтинги.
4. Зеленський справді не збрехав
Фраза «підуть разом» сьогодні звучить уже не як політична заява,
а як юридичний і життєвий прогноз.
Іронія в тому, що це була одна з небагатьох його чесних фраз.
5. Комічність історій про «заколот проти Єрмака»
На цьому тлі все, що писала УП про «бунт», «усунення», «втрату впливу»,
виглядає як наївний серіал для внутрішнього вжитку.
Бо проти Єрмака не може бути заколоту,
не зачепивши Зеленського.
А на це система не здатна.
ОТЖЕ:
це не політична зв'язка -
це екзистенціальна єдність.
І всі тексти про «розрив» -
це не аналітика,
а спроба не дивитися в дзеркало.
Чекає зєлю вечорами у ліжку???
Оце буде новина: того,хто стільки часу вішав лапшу населенню-звільнено.
На черзі далі має бути відновлення в т2 трьох тел.каналів.
"Після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента його помічники і радники були також звільнені, але Сергій Лещенко, Михайло Подоляк та Олександ Бевз переведені на інші посади в ОП"-Укрінформ.
Усі заступники Єрмака - далі на своїх посадах (звільнено лише радників і помічників).
Хитро-дупий піар від Зєлі.
Урок всім жополизам нинішньої мародерської влади зрадників.
без слідства, розслідування, без допитів????
а нічого що єрмак та його шобло знають про корупційні афери більше ніж сам зе?
чи зе своїх не "бросаєт в бідє"?
дає змогу виїхати за кордон?
Родня́нський Олекса́ндр Юхи́мович (нар.https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 2 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1961 1961, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР) - українськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] та російськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80 режисер, кінопродюсер, керівник телебачення і бізнесмен. Заснував телекомпанію https://uk.wikipedia.org/wiki/1%2B1 1+1, у 2002-2009 роках керував російською https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 СТС Медіа, яку вивів на американську біржу https://uk.wikipedia.org/wiki/NASDAQ NASDAQ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]Двоюрідний брат та бізнес-партнер німецького медіамагната https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бориса Фуксманаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8].
Не буде же він бігати по судах,як Порох, в нього свої методи-дієві: фбр працює(подоляк в помсту опонентам хвалився,що сбу працює),змусив зе переступити через через власне ехо і звільнити того,про якого сказав,що з ним прийшов-з ним і піде