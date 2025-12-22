Все помощники и советники Ермака уволены из Офиса Президента, - СМИ. ДОКУМЕНТ

После отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента также были уволены его советники и помощники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в ответе Офиса Президента.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"В связи с увольнением руководителя Офиса Президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя Офиса Президента Украины, уволены с занимаемых должностей", - говорится в ответе.

Читайте также: И в правительстве, и в парламенте есть желание быть более субъектными после того, как пошатнулась вертикаль ОП, - Костенко

Кого уволили?

Перечень уволенных лиц предоставлен не был. Однако издание отмечает, что согласно предварительным публичным заявлениям ОП, известно, что по состоянию на декабрь 2024 года Андрей Ермак имеет 9 советников: штатные - Александр Бевз, Лилия Пашинна, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко; внештатные - Сергей Лещенко, Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский.

Читайте: Ермак регулярно общается с Зеленским в Конча-Заспе, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак не служит в Сухопутных войсках ВСУ и к брату по поводу места в ГУР не обращался, - СМИ