Усіх помічників та радників Єрмака звільнено з Офісу Президента, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Після відставки Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента також було звільнено і його радників та помічників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться у відповіді Офісу Президента.

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Що відомо?

"У зв'язку зі звільненням Керівника Офісу Президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників (штатних і поза штатом) Керівника Офісу Президента України, звільнені з займаних посад", - йдеться у відповіді.

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Кого звільнено?

Переліку звільнених осіб надано не було. Проте видання зазначає, що згідно з попередніми публічними заявами ОП, відомо, що станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак має 9 радників: штатні - Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова, Тетяна Гайдученко; позаштатні - Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський.

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Звільнення Єрмака

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