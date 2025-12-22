УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11202 відвідувача онлайн
Новини Звільнення Єрмака
7 221 47

Усіх помічників та радників Єрмака звільнено з Офісу Президента, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

З Офісу Президента звільнено всіх радників Єрмака

Після відставки Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента також було звільнено і його радників та помічників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться у відповіді Офісу Президента.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"У зв'язку зі звільненням Керівника Офісу Президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників (штатних і поза штатом) Керівника Офісу Президента України, звільнені з займаних посад", - йдеться у відповіді.

З Офісу Президента звільнено всіх радників Єрмака

Читайте також: І в уряді, і в парламенті є бажання бути суб’єктнішими після того, як похитнулася вертикаль ОП, - Костенко

Кого звільнено?

Переліку звільнених осіб надано не було. Проте видання зазначає, що згідно з попередніми публічними заявами ОП, відомо, що станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак має 9 радників: штатні - Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова, Тетяна Гайдученко; позаштатні - Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський.

Читайте: Єрмак регулярно спілкується із Зеленським у Конча-Заспі, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Читайте також: Єрмак не служить у Сухопутних військах ЗСУ й до брата щодо місця в ГУР не звертався, - ЗМІ

Автор: 

Лещенко Сергій (511) звільнення (2773) Єрмак Андрій (1783) Офіс Президента (2102)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Ні, це абсолютно НІЩО!
Вам же не треба казати, що всі оті "серЛещі" та "зарівні" офіційно працевлаштовані ще на 2-3-х місцях, та продовжують своє "заможне" життя і шкодити країні.
показати весь коментар
22.12.2025 11:18 Відповісти
+13
а як тепер вони будуть харчуватися ?
показати весь коментар
22.12.2025 11:13 Відповісти
+11
А де сам дєрьмак???
Чекає зєлю вечорами у ліжку???
показати весь коментар
22.12.2025 11:15 Відповісти

Завантаження...

 
 