Усіх помічників та радників Єрмака звільнено з Офісу Президента, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Після відставки Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента також було звільнено і його радників та помічників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться у відповіді Офісу Президента.
Що відомо?
"У зв'язку зі звільненням Керівника Офісу Президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників (штатних і поза штатом) Керівника Офісу Президента України, звільнені з займаних посад", - йдеться у відповіді.
Кого звільнено?
Переліку звільнених осіб надано не було. Проте видання зазначає, що згідно з попередніми публічними заявами ОП, відомо, що станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак має 9 радників: штатні - Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова, Тетяна Гайдученко; позаштатні - Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вам же не треба казати, що всі оті "серЛещі" та "зарівні" офіційно працевлаштовані ще на 2-3-х місцях, та продовжують своє "заможне" життя і шкодити країні.
Чекає зєлю вечорами у ліжку???