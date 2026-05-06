РФ меняет тактику в ЕС: от "дешевых" агентов к профессиональным сетям саботажа и привлечению криминала

Российская Федерация радикально меняет подход к ведению гибридной войны в Европе, переходя от вербовки случайных людей за небольшое вознаграждение к созданию глубоко эшелонированных профессиональных сетей саботажа.

Об этом говорится в отчете Службы внутренней безопасности Польши, передает The Independent, информирует Цензор.НЕТ.

Масштабы шпионской деятельности

Согласно данным отчета, интенсивность российской активности достигла исторического максимума. В 2024 и 2025 годах в Польше было начато 69 расследований по шпионажу — это равно общему количеству подобных дел за весь период с 1991 по 2023 год. За последние два года правоохранители арестовали 62 человека.

Российские спецслужбы постепенно отказываются от услуг "дешевых одноразовых" агентов. Вместо этого Москва делает акцент на:

Привлечение организованной преступности: создание сложных диверсионных ячеек на базе закрытых криминальных структур.

Вербовке специалистов: приоритет отдается лицам с опытом работы в силовых структурах — бывшим военным, полицейским и наемникам "ЧВК Вагнер".

Специальной подготовке: на территории РФ активизирована подготовка агентов для проведения террористической деятельности и диверсий.

Долгосрочной задачей Кремля остается распад евроатлантических структур, изоляция западных стран и их внутренняя дестабилизация. Хотя Польша остается главным объектом атак, в отчете отмечается, что шпионская деятельность также координируется спецслужбами Беларуси и Китая.

В польской спецслужбе подчеркивают, что эти действия являются частью "необъявленной войны", где методы разведки все больше напоминают операции сил специального назначения.

