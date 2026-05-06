РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7663 посетителя онлайн
Новости Российские диверсии в ЕС Гибридная война россии
1 307 6

РФ меняет тактику в ЕС: от "дешевых" агентов к профессиональным сетям саботажа и привлечению криминала

Россия создает профессиональные сети саботажа в Европе — отчет Польши

Российская Федерация радикально меняет подход к ведению гибридной войны в Европе, переходя от вербовки случайных людей за небольшое вознаграждение к созданию глубоко эшелонированных профессиональных сетей саботажа.

Об этом говорится в отчете Службы внутренней безопасности Польши, передает The Independent, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштабы шпионской деятельности

Согласно данным отчета, интенсивность российской активности достигла исторического максимума. В 2024 и 2025 годах в Польше было начато 69 расследований по шпионажу — это равно общему количеству подобных дел за весь период с 1991 по 2023 год. За последние два года правоохранители арестовали 62 человека.

Российские спецслужбы постепенно отказываются от услуг "дешевых одноразовых" агентов. Вместо этого Москва делает акцент на:

  • Привлечение организованной преступности: создание сложных диверсионных ячеек на базе закрытых криминальных структур.

  • Вербовке специалистов: приоритет отдается лицам с опытом работы в силовых структурах — бывшим военным, полицейским и наемникам "ЧВК Вагнер".

  • Специальной подготовке: на территории РФ активизирована подготовка агентов для проведения террористической деятельности и диверсий.

Долгосрочной задачей Кремля остается распад евроатлантических структур, изоляция западных стран и их внутренняя дестабилизация. Хотя Польша остается главным объектом атак, в отчете отмечается, что шпионская деятельность также координируется спецслужбами Беларуси и Китая.

В польской спецслужбе подчеркивают, что эти действия являются частью "необъявленной войны", где методы разведки все больше напоминают операции сил специального назначения.

Читайте: Минск в режиме экономии: российские проблемы становятся белорусскими

Автор: 

Европа (2382) Польша (9011) россия (97394) диверсия (380)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми це добре побачили, цей перехід від дешевих агентів. Яскравий тому приклад призначення сепера Тігіпко радником Буданова.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:46 Ответить
Та що ви такі дрібниці рахуєте? Тут припіздент та фактичний президент (нині в підпіллі) вже сім років працюють на кремль.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:20 Ответить
Буданов бойовий генерал , і щось я його не бачив щоб він бігав по полю Чонгара і розмінірував . Все не так однозначно.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:59 Ответить
Однозначно лише те, що чинна влада--зрадницька!
показать весь комментарий
06.05.2026 16:37 Ответить
Ця змінена тактика в Україні вже дає свої плоди: наші міндічі беруть бабло з кацапів, щоб діпстрайки не були для них надто болісними і травматичними! І за безпечний парад на 9-те травня бабло вже мабуть взяли...
показать весь комментарий
06.05.2026 17:05 Ответить
А чі вистачить місць і кадрів у посольствах рф в ЄС?, це ж страшне навантаження на бюджет мзс рашки
показать весь комментарий
06.05.2026 19:53 Ответить
 
 