УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4950 відвідувачів онлайн
Новини Російські диверсії в ЄС Гібридна війна Росії
1 291 6

РФ змінює тактику в ЄС: від "дешевих" агентів до професійних мереж саботажу та залучення криміналу

Росія створює професійні мережі саботажу в Європі — звіт Польщі

Російська Федерація радикально змінює підхід до ведення гібридної війни в Європі, переходячи від вербування випадкових осіб за низьку плату до створення глибоко ешелонованих професійних мереж саботажу.

Про це йдеться у звіті Служби внутрішньої безпеки Польщі, передає The Independent, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштаби шпигунської діяльності

Згідно з даними звіту, інтенсивність російської активності досягла історичного максимуму. У 2024 та 2025 роках у Польщі було розпочато 69 розслідувань щодо шпигунства — це дорівнює загальній кількості подібних справ за весь період з 1991 по 2023 рік. За останні два роки правоохоронці заарештували 62 особи.

Російські спецслужби поступово відмовляються від послуг "дешевих одноразових" агентів. Натомість Москва робить акцент на:

  • Залученні організованої злочинності: створення складних диверсійних осередків на базі закритих кримінальних структур.

  • Вербуванні фахівців: пріоритет надається особам із досвідом роботи в силових структурах — колишнім військовим, поліцейським та найманцям "ПВК Вагнер".

  • Спеціальній підготовці: на території РФ активізовано навчання агентів для проведення терористичної діяльності та диверсій.

Довгостроковим завданням Кремля залишається розпад євроатлантичних структур, ізоляція західних країн та їхня внутрішня дестабілізація. Хоча Польща залишається головним об'єктом атак, у звіті зазначається, що шпигунська діяльність також координується спецслужбами Білорусі та Китаю.

У польській спецслужбі наголошують, що ці дії є частиною "неоголошеної війни", де методи розвідки дедалі більше нагадують операції сил спеціального призначення.

Читайте: Мінськ у режимі економії: російські проблеми стають білоруськими

Автор: 

Європа (2432) Польща (9263) росія (69841) диверсія (431)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми це добре побачили, цей перехід від дешевих агентів. Яскравий тому приклад призначення сепера Тігіпко радником Буданова.
показати весь коментар
06.05.2026 15:46 Відповісти
Та що ви такі дрібниці рахуєте? Тут припіздент та фактичний президент (нині в підпіллі) вже сім років працюють на кремль.
показати весь коментар
06.05.2026 16:20 Відповісти
Буданов бойовий генерал , і щось я його не бачив щоб він бігав по полю Чонгара і розмінірував . Все не так однозначно.
показати весь коментар
06.05.2026 15:59 Відповісти
Однозначно лише те, що чинна влада--зрадницька!
показати весь коментар
06.05.2026 16:37 Відповісти
Ця змінена тактика в Україні вже дає свої плоди: наші міндічі беруть бабло з кацапів, щоб діпстрайки не були для них надто болісними і травматичними! І за безпечний парад на 9-те травня бабло вже мабуть взяли...
показати весь коментар
06.05.2026 17:05 Відповісти
А чі вистачить місць і кадрів у посольствах рф в ЄС?, це ж страшне навантаження на бюджет мзс рашки
показати весь коментар
06.05.2026 19:53 Відповісти
 
 