РФ змінює тактику в ЄС: від "дешевих" агентів до професійних мереж саботажу та залучення криміналу

Російська Федерація радикально змінює підхід до ведення гібридної війни в Європі, переходячи від вербування випадкових осіб за низьку плату до створення глибоко ешелонованих професійних мереж саботажу.

Про це йдеться у звіті Служби внутрішньої безпеки Польщі, передає The Independent, інформує Цензор.НЕТ.

Масштаби шпигунської діяльності

Згідно з даними звіту, інтенсивність російської активності досягла історичного максимуму. У 2024 та 2025 роках у Польщі було розпочато 69 розслідувань щодо шпигунства — це дорівнює загальній кількості подібних справ за весь період з 1991 по 2023 рік. За останні два роки правоохоронці заарештували 62 особи.

Російські спецслужби поступово відмовляються від послуг "дешевих одноразових" агентів. Натомість Москва робить акцент на:

Залученні організованої злочинності: створення складних диверсійних осередків на базі закритих кримінальних структур.

Вербуванні фахівців: пріоритет надається особам із досвідом роботи в силових структурах — колишнім військовим, поліцейським та найманцям "ПВК Вагнер".

Спеціальній підготовці: на території РФ активізовано навчання агентів для проведення терористичної діяльності та диверсій.

Довгостроковим завданням Кремля залишається розпад євроатлантичних структур, ізоляція західних країн та їхня внутрішня дестабілізація. Хоча Польща залишається головним об'єктом атак, у звіті зазначається, що шпигунська діяльність також координується спецслужбами Білорусі та Китаю.

У польській спецслужбі наголошують, що ці дії є частиною "неоголошеної війни", де методи розвідки дедалі більше нагадують операції сил спеціального призначення.

