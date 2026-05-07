Из-за обстрелов энергетиков часть регионов Украины осталась без света, - Минэнерго

В результате обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно осталась без света.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", - говорится в сообщении.

Будут ли применяться ограничения?

В Минэнерго отметили, что применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

Однако подчеркнули, что активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00.

"В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в ведомстве.

Что предшествовало?

В течение апреля украинские энергетики восстановили электроснабжение почти для 4 млн потребителей, которые остались без света из-за российских атак и боевых действий.

Работы по восстановлению проводились в регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам и повреждениям энергетической инфраструктуры. Больше всего абонентов было подключено в Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой, Сумской, Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

