Через обстріли енергетики без світла опинилася частина регіонів України, - Міненерго

Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово без світла.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Чи будуть застосовуватись обмеження?

В Міненерго зазначили, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Проте наголосили, що активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00.

"У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у відомстві.

Що передувало?

Протягом квітня українські енергетики відновили електропостачання майже для 4 млн споживачів, які залишилися без світла через російські атаки та бойові дії.

Роботи з відновлення проводилися в регіонах, які регулярно зазнають обстрілів і пошкоджень енергетичної інфраструктури. Найбільше абонентів було заживлено в Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Донецькій, Сумській, Одеській, Харківській та Запорізькій областях.

