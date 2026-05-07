Враг продвинулся вблизи Орехово на Донетчине и Филии на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвинулись в районе Орехово в Донецкой области и Филии в Днепропетровской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Орехово (Покровский р-н, Донецкая обл.) и Филии (Синельниковский р-н, Днепропетровская обл.)", — говорится в сообщении.
