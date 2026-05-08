РФ более 500 раз атаковала железнодорожную инфраструктуру: повреждена сотня объектов, - Выгивский

В Харьковской области пострадали машинист и помощник машиниста

Армия РФ более 500 раз наносила удары по железнодорожным объектам с начала полномасштабной войны. Против железнодорожной инфраструктуры было задействовано около 1,5 тыс. дронов, что привело к значительным разрушениям и жертвам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения" сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский

В частности, в результате атак погибло 165 человек, более 900 получили травмы. Выгивский отметил, что последствия атак на объекты железной дороги влияют как на логистику, так и на гражданское население, поскольку железная дорога остается ключевым видом транспорта для населения.

С начала военного положения зафиксировано:

  • 552 атаки на железнодорожную инфраструктуру;
  • 274 из них - только в 2025 году;
  • использование почти 1,5 тыс. дронов;
  • повреждение 558 объектов инфраструктуры.

Использование беспилотников позволяет российским силам наносить точечные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, в частности по вокзалам, поездам и объектам обеспечения движения. Как отметил Выгивский, 5 мая 2026 года российские войска атаковали объекты железной дороги одновременно в трех регионах - в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Тактика повторных ударов

По словам главы Нацполиции, российские войска применяют тактику повторных ударов по уже пораженным объектам.

Такие атаки осуществляются тогда, когда на месте работают спасатели, энергетики, медики и полиция, что, по оценке украинской стороны, свидетельствует о намеренном нацеливании ударов на увеличение количества жертв среди гражданского населения и экстренных служб.

Може і нам так зробити?
Он з авіосполученям на півдні в росії ж...па, дякую ЗСУ, ГУР та СБУ👍💪
Чому б і з залізничним сполученням це не зробити?
08.05.2026 11:37 Ответить
 
 