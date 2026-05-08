РФ понад 500 разів атакувала залізничну інфраструктуру: пошкоджена сотня об’єктів, - Виговський

Армія РФ понад 500 разів атакувала залізничні об’єкти з початку повномасштабної війни. Застосовано близько 1,5 тис. дронів проти залізничної інфраструктури, спричинивши значні руйнування та жертви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення" повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема, внаслідок атак загинуло 165 людей, травмовано понад 900. Вигівський зазначив, що наслідки атак по об’єктах залізниці мають вплив як на логістику, так і на цивільне середовище, оскільки залізниця залишається ключовим транспортом для населення.

З початку воєнного стану зафіксовано:

552 атаки на залізничну інфраструктуру;

274 з них — лише у 2025 році;

використання майже 1,5 тис. дронів;

пошкодження 558 об’єктів інфраструктури.

Використання безпілотників дозволяє російським силам здійснювати точкові удари по залізничній інфраструктурі України, зокрема вокзалах, потягах та об’єктах забезпечення руху. Як зазначив Виговський, 5 травня 2026 року російські війська атакували об’єкти залізниці одночасно у трьох регіонах — на Дніпропетровщині, Полтавщині та Харківщині.

Тактика повторних ударів

За словами голови Нацполіції, російські війська застосовують тактику повторних ударів по вже уражених об’єктах.

Такі атаки здійснюються тоді, коли на місці працюють рятувальники, енергетики, медики та поліція, що, за оцінкою української сторони, свідчить про навмисне спрямування ударів на збільшення кількості жертв серед цивільного населення та екстрених служб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" потребує близько 100 вантажних і пасажирських електровозів, – Кулеба