"Нас не заставят отступить": премьер Эстонии отреагировал на угрозы России о нанесении ударов по Киеву

Посольство Эстонии в Украине будет продолжать работать в штатном режиме вместе с партнерами из ЕС и G7, несмотря на очередные угрозы со стороны России.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы стоим плечом к плечу с Украиной. Посольство Эстонии будет продолжать работать вместе с нашими партнерами. Нас не заставят отступить. Последние угрозы России лишь подтверждают, что цели и тактика Кремля не изменились", - подчеркнул глава эстонского правительства в соцсети Х.

Михал также подчеркнул цинизм заявлений Москвы, отметив, что после лет систематических атак на украинские города и мирное население "внезапная забота России о дипломатической безопасности звучит пусто".

Премьер заверил, что Эстония непоколебима в своей поддержке Украины и будет продолжать оказывать давление на страну-агрессора. По его словам, это единственный способ изменить поведение Путина.

Напомним, что ранее представительница МИД России Мария Захарова призвала иностранный дипкорпус покинуть Киев. Она цинично аргументировала это возможными ударами "в ответ" на якобы попытки Украины сорвать празднование дня победы в России.

