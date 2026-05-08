"Нас не заставят отступить": премьер Эстонии отреагировал на угрозы России о нанесении ударов по Киеву

Посольство Эстонии остается в Киеве, несмотря на угрозы России

Посольство Эстонии в Украине будет продолжать работать в штатном режиме вместе с партнерами из ЕС и G7, несмотря на очередные угрозы со стороны России.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы стоим плечом к плечу с Украиной. Посольство Эстонии будет продолжать работать вместе с нашими партнерами. Нас не заставят отступить. Последние угрозы России лишь подтверждают, что цели и тактика Кремля не изменились", - подчеркнул глава эстонского правительства в соцсети Х.

Михал также подчеркнул цинизм заявлений Москвы, отметив, что после лет систематических атак на украинские города и мирное население "внезапная забота России о дипломатической безопасности звучит пусто".

Премьер заверил, что Эстония непоколебима в своей поддержке Украины и будет продолжать оказывать давление на страну-агрессора. По его словам, это единственный способ изменить поведение Путина.

Напомним, что ранее представительница МИД России Мария Захарова призвала иностранный дипкорпус покинуть Киев. Она цинично аргументировала это возможными ударами "в ответ" на якобы попытки Украины сорвать празднование дня победы в России.

росія втрачає страшность, а для неї це - страшне.
Століттями вона стояла на образі нєпобєдімой і нєостановімой сіли.
А тут - какіє-то "хохли"...
показать весь комментарий
08.05.2026 15:03 Ответить
Можна посперечатися. росія не була століттями в образі нєпобєдімой, її лупашили майже всі. Просто вони постійно вимолювали для себе договір чи закидували м'ясом. Кацап не бреше коли мовчить, маю надію що цього разу їм ніхто віри не дасть.
показать весь комментарий
08.05.2026 15:07 Ответить
Якщо пошкрябати будь-який їх національний символ, з-під нього проступить якась епічна ганьба, що її той символ прикривав. 23 лютого, 9 травня, день раісі (коли він там, не пам'ятаю).
показать весь комментарий
08.05.2026 15:10 Ответить
Вы, в Киеве проживаете? Недельный налет. 11 Баллистических ракет сбита одна. Это уже факт, а не фантазии.
показать весь комментарий
08.05.2026 15:31 Ответить
Ми з такими фактами п'ятий рік живемо.
Судячи зі сказаного, мій коментар вас таки зачепив.
Воно й не дивно.
Найгірше для росії - це коли її не бояться.
А коли росію перестають боятися в самій росії, до самої росії приходить Великий Полярний Лис. Як в 1917 і 1991.
показать весь комментарий
08.05.2026 15:34 Ответить
Судячи с того що ты нашкрябав ты не розуминшь шо розмовляешь з реальною людыною, яка мае тецю, Ты в тому що написав приймай участь?
показать весь комментарий
08.05.2026 15:38 Ответить
Пасивну. Та пасивна участь якраз і зіграла свою роль.
Совок всім набрид, зверху донизу, і тому його особливо і не рятували, коли республіки відколюватись почали.
показать весь комментарий
08.05.2026 15:45 Ответить
Причем здесь Совок? Вы действительно такие отмороженные? У тебя было законное право послать роту на Смерть? Или батальон? Ты знаешь, сколько сделают смертей, то оружие, у которого у нас не противоядия? Пстаболы пистабольские! Там рук не дрогнет. Повторяю. вопрос- Киевлянин?
показать весь комментарий
08.05.2026 15:51 Ответить
Не нервуйте, ви не на допиті.
Тим більше, коли теку маєте (скоріше за все, це і мали на увазі під словом "теця" вище).
Там і написано, звідкіля я.
Якщо маєте, звісно.
Не маєте - у колег попросіть. Вони - точно мають, знаю.
показать весь комментарий
08.05.2026 15:54 Ответить
Мне, не интересно! Что ты булькаешь! Ты в Киеве Живешь?
показать весь комментарий
08.05.2026 15:56 Ответить
Я не на допиті теж.
Тому на запитання в хамському тоні не відповідаю.
До колег гордість не дозволяє звернутись? Ну ок.
показать весь комментарий
08.05.2026 15:57 Ответить
Ну так не рассказывай! Как будет прекрасно, другим "отгребать", за твои сказки!
показать весь комментарий
08.05.2026 15:59 Ответить
Сенсація! Знайдено винного за прийдешний масований обстріл Києва! Це коментатор з Цензора на ім'я Деніс Войцеховський.
Не *****, не зєля, не Мадяр.
Всього лише один дописувач з Інтернета.
Невже я такий важливий?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:01 Ответить
А неужели, ты такой "убогий"? Удивляюсь) На сколько среднее образование подшутило на человеками!
показать весь комментарий
08.05.2026 16:05 Ответить
Тоді візьміть собі за труд з висоти вашої освіти пояснити "вбогому", що ви мали на увазі у вашому попередньому коментарі.
Бо власне "середньоосвітнє" бачення виклав у своєму попередньому коментарі.
Просвітіть неосвіченого.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:09 Ответить
Не знаю, бо не цікавлюсь ним.
А все-таки сенс цього коментаря продовжує бути прихованим від "середньоосвітнього" погляду хмарами на верхівці академічного Олімпу.
Доводиться залишатись при своїй "вбогій" інтерпретації.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:26 Ответить
Если ты живешь в Киеве, в центре в обычном доме. ты герой.
показать весь комментарий
08.05.2026 15:42 Ответить
Ще ядерку згадайте, для повноти картини.
показать весь комментарий
08.05.2026 15:47 Ответить
Таки я не помилився: вище згадали.
показать весь комментарий
08.05.2026 15:56 Ответить
Откуда?
показать весь комментарий
08.05.2026 15:26 Ответить
Які вони сміливі. Готові триматися до останнього (не естонця).
показать весь комментарий
08.05.2026 15:57 Ответить
 
 