"Нас не змусять відступити": прем’єр Естонії відреагував на погрози Росії щодо ударів по Києву

Посольство Естонії в Україні продовжуватиме працювати у штатному режимі разом із партнерами з ЄС та G7, попри чергові погрози з боку Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Посольство Естонії продовжуватиме працювати разом із нашими партнерами. Нас не змусять відступити. Останні погрози Росії лише підтверджують, що цілі та тактика Кремля не змінилися", - наголосив очільник естонського уряду в соцмережі Х.

Міхал також підкреслив цинізм заяв Москви, зазначивши, що після років систематичних атак на українські міста та мирне населення "раптова турбота Росії про дипломатичну безпеку звучить порожньо".

Прем’єр запевнив, що Естонія непохитна у своїй підтримці України та продовжуватиме тиснути на країну-агресора. За його словами, це єдиний спосіб змінити поведінку Путіна.

Нагадаємо, що раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова закликала іноземний дипкорпус покинути Київ. Вона цинічно аргументувала це можливими ударами "у відповідь" на нібито спроби України зірвати святкування дня перемоги в Росії.

