"Нас не змусять відступити": прем’єр Естонії відреагував на погрози Росії щодо ударів по Києву
Посольство Естонії в Україні продовжуватиме працювати у штатному режимі разом із партнерами з ЄС та G7, попри чергові погрози з боку Росії.
Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Посольство Естонії продовжуватиме працювати разом із нашими партнерами. Нас не змусять відступити. Останні погрози Росії лише підтверджують, що цілі та тактика Кремля не змінилися", - наголосив очільник естонського уряду в соцмережі Х.
Міхал також підкреслив цинізм заяв Москви, зазначивши, що після років систематичних атак на українські міста та мирне населення "раптова турбота Росії про дипломатичну безпеку звучить порожньо".
Прем’єр запевнив, що Естонія непохитна у своїй підтримці України та продовжуватиме тиснути на країну-агресора. За його словами, це єдиний спосіб змінити поведінку Путіна.
Нагадаємо, що раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова закликала іноземний дипкорпус покинути Київ. Вона цинічно аргументувала це можливими ударами "у відповідь" на нібито спроби України зірвати святкування дня перемоги в Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Століттями вона стояла на образі нєпобєдімой і нєостановімой сіли.
А тут - какіє-то "хохли"...
Судячи зі сказаного, мій коментар вас таки зачепив.
Воно й не дивно.
Найгірше для росії - це коли її не бояться.
А коли росію перестають боятися в самій росії, до самої росії приходить Великий Полярний Лис. Як в 1917 і 1991.
Совок всім набрид, зверху донизу, і тому його особливо і не рятували, коли республіки відколюватись почали.
Тим більше, коли теку маєте (скоріше за все, це і мали на увазі під словом "теця" вище).
Там і написано, звідкіля я.
Якщо маєте, звісно.
Не маєте - у колег попросіть. Вони - точно мають, знаю.
Тому на запитання в хамському тоні не відповідаю.
До колег гордість не дозволяє звернутись? Ну ок.
Не *****, не зєля, не Мадяр.
Всього лише один дописувач з Інтернета.
Невже я такий важливий?
Бо власне "середньоосвітнє" бачення виклав у своєму попередньому коментарі.
Просвітіть неосвіченого.
А все-таки сенс цього коментаря продовжує бути прихованим від "середньоосвітнього" погляду хмарами на верхівці академічного Олімпу.
Доводиться залишатись при своїй "вбогій" інтерпретації.