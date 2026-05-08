"Нас не змусять відступити": прем’єр Естонії відреагував на погрози Росії щодо ударів по Києву

Посольство Естонії залишається в Києві, попри погрози Росії

Посольство Естонії в Україні продовжуватиме працювати у штатному режимі разом із партнерами з ЄС та G7, попри чергові погрози з боку Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Посольство Естонії продовжуватиме працювати разом із нашими партнерами. Нас не змусять відступити. Останні погрози Росії лише підтверджують, що цілі та тактика Кремля не змінилися", - наголосив очільник естонського уряду в соцмережі Х.

Міхал також підкреслив цинізм заяв Москви, зазначивши, що після років систематичних атак на українські міста та мирне населення "раптова турбота Росії про дипломатичну безпеку звучить порожньо".

Прем’єр запевнив, що Естонія непохитна у своїй підтримці України та продовжуватиме тиснути на країну-агресора. За його словами, це єдиний спосіб змінити поведінку Путіна.

Нагадаємо, що раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова закликала іноземний дипкорпус покинути Київ. Вона цинічно аргументувала це можливими ударами "у відповідь" на нібито спроби України зірвати святкування дня перемоги в Росії.

росія втрачає страшность, а для неї це - страшне.
Століттями вона стояла на образі нєпобєдімой і нєостановімой сіли.
А тут - какіє-то "хохли"...
08.05.2026 15:03 Відповісти
Можна посперечатися. росія не була століттями в образі нєпобєдімой, її лупашили майже всі. Просто вони постійно вимолювали для себе договір чи закидували м'ясом. Кацап не бреше коли мовчить, маю надію що цього разу їм ніхто віри не дасть.
08.05.2026 15:07 Відповісти
Якщо пошкрябати будь-який їх національний символ, з-під нього проступить якась епічна ганьба, що її той символ прикривав. 23 лютого, 9 травня, день раісі (коли він там, не пам'ятаю).
08.05.2026 15:10 Відповісти
Вы, в Киеве проживаете? Недельный налет. 11 Баллистических ракет сбита одна. Это уже факт, а не фантазии.
08.05.2026 15:31 Відповісти
Ми з такими фактами п'ятий рік живемо.
Судячи зі сказаного, мій коментар вас таки зачепив.
Воно й не дивно.
Найгірше для росії - це коли її не бояться.
А коли росію перестають боятися в самій росії, до самої росії приходить Великий Полярний Лис. Як в 1917 і 1991.
08.05.2026 15:34 Відповісти
Судячи с того що ты нашкрябав ты не розуминшь шо розмовляешь з реальною людыною, яка мае тецю, Ты в тому що написав приймай участь?
08.05.2026 15:38 Відповісти
Пасивну. Та пасивна участь якраз і зіграла свою роль.
Совок всім набрид, зверху донизу, і тому його особливо і не рятували, коли республіки відколюватись почали.
08.05.2026 15:45 Відповісти
Причем здесь Совок? Вы действительно такие отмороженные? У тебя было законное право послать роту на Смерть? Или батальон? Ты знаешь, сколько сделают смертей, то оружие, у которого у нас не противоядия? Пстаболы пистабольские! Там рук не дрогнет. Повторяю. вопрос- Киевлянин?
08.05.2026 15:51 Відповісти
Не нервуйте, ви не на допиті.
Тим більше, коли теку маєте (скоріше за все, це і мали на увазі під словом "теця" вище).
Там і написано, звідкіля я.
Якщо маєте, звісно.
Не маєте - у колег попросіть. Вони - точно мають, знаю.
08.05.2026 15:54 Відповісти
Мне, не интересно! Что ты булькаешь! Ты в Киеве Живешь?
08.05.2026 15:56 Відповісти
Я не на допиті теж.
Тому на запитання в хамському тоні не відповідаю.
До колег гордість не дозволяє звернутись? Ну ок.
08.05.2026 15:57 Відповісти
Ну так не рассказывай! Как будет прекрасно, другим "отгребать", за твои сказки!
08.05.2026 15:59 Відповісти
Сенсація! Знайдено винного за прийдешний масований обстріл Києва! Це коментатор з Цензора на ім'я Деніс Войцеховський.
Не *****, не зєля, не Мадяр.
Всього лише один дописувач з Інтернета.
Невже я такий важливий?
08.05.2026 16:01 Відповісти
А неужели, ты такой "убогий"? Удивляюсь) На сколько среднее образование подшутило на человеками!
08.05.2026 16:05 Відповісти
Тоді візьміть собі за труд з висоти вашої освіти пояснити "вбогому", що ви мали на увазі у вашому попередньому коментарі.
Бо власне "середньоосвітнє" бачення виклав у своєму попередньому коментарі.
Просвітіть неосвіченого.
08.05.2026 16:09 Відповісти
Не знаю, бо не цікавлюсь ним.
А все-таки сенс цього коментаря продовжує бути прихованим від "середньоосвітнього" погляду хмарами на верхівці академічного Олімпу.
Доводиться залишатись при своїй "вбогій" інтерпретації.
08.05.2026 18:26 Відповісти
Если ты живешь в Киеве, в центре в обычном доме. ты герой.
08.05.2026 15:42 Відповісти
Ще ядерку згадайте, для повноти картини.
08.05.2026 15:47 Відповісти
Таки я не помилився: вище згадали.
08.05.2026 15:56 Відповісти
Откуда?
08.05.2026 15:26 Відповісти
Які вони сміливі. Готові триматися до останнього (не естонця).
08.05.2026 15:57 Відповісти
 
 