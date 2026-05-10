Разочарование и дефицит: в СВР рассказали, как россияне реагируют на последствия экономической изоляции

Россия всё более ощутимо сталкивается с последствиями собственной геополитической изоляции, наступившей после начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СВР.

Как отмечается, то, что еще несколько лет назад казалось стабильным рынком с широким выбором международных брендов, сегодня превратилось в пространство вынужденных заменителей, параллельного импорта и роста цен. И, судя по новым опросам, значительная часть населения откровенно воспринимает это как утрату.

Россияне хотят возвращения иностранных компаний на рынок

Согласно данным исследования ассоциации "Группа 7/89", более половины опрошенных граждан РФ (56%) хотели бы возвращения иностранных компаний на рынок. Наибольший спрос - на автомобильные бренды, киноиндустрию, разработчиков программного обеспечения и производителей товаров повседневного спроса.

"Более всего это ударило по технологическому и промышленному секторам. После ухода таких гигантов, как Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk и других, российский рынок программного обеспечения оказался в состоянии искусственной изоляции. Это привело к повышению цен и снижению конкуренции, а также к ситуации, когда бизнес вынужден либо адаптироваться к ограниченному выбору, либо искать сложные обходные решения. В результате импортозамещение стало вынужденной заменой без альтернатив уровня глобальных продуктов", - говорится в сообщении.

Отсутствие аналогов

Не менее показательна ситуация с товарами повседневного спроса. Продукты питания, косметика, бытовая техника значительно подорожали из-за параллельного импорта и логистических сложностей. Часть россиян прямо признает, что в России все же "аналогов нет".

Раскол в российском обществе и последствия экономической изоляции

Социологические данные также показывают глубокий раскол внутри самого российского общества. Молодежь больше всего стремится к возвращению иностранных компаний (84% в возрастной группе 18-29 лет). Зато старшее поколение более сдержанно. При этом в крупных городах спрос на возвращение глобального бизнеса значительно выше, чем в малых населенных пунктах и селах, где часть населения менее зависит от международных брендов.

Вывод здесь довольно очевиден: пока Россия будет воевать против Украины, она будет оставаться в изоляции, а рынок - в режиме потерь и дорогих заменителей.