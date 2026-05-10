Разочарование и дефицит: в СВР рассказали, как россияне реагируют на последствия экономической изоляции

Россия всё более ощутимо сталкивается с последствиями собственной геополитической изоляции, наступившей после начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СВР.

Как отмечается, то, что еще несколько лет назад казалось стабильным рынком с широким выбором международных брендов, сегодня превратилось в пространство вынужденных заменителей, параллельного импорта и роста цен. И, судя по новым опросам, значительная часть населения откровенно воспринимает это как утрату.

Россияне хотят возвращения иностранных компаний на рынок

Согласно данным исследования ассоциации "Группа 7/89", более половины опрошенных граждан РФ (56%) хотели бы возвращения иностранных компаний на рынок. Наибольший спрос - на автомобильные бренды, киноиндустрию, разработчиков программного обеспечения и производителей товаров повседневного спроса.

"Более всего это ударило по технологическому и промышленному секторам. После ухода таких гигантов, как Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk и других, российский рынок программного обеспечения оказался в состоянии искусственной изоляции. Это привело к повышению цен и снижению конкуренции, а также к ситуации, когда бизнес вынужден либо адаптироваться к ограниченному выбору, либо искать сложные обходные решения. В результате импортозамещение стало вынужденной заменой без альтернатив уровня глобальных продуктов", - говорится в сообщении.

Отсутствие аналогов

Не менее показательна ситуация с товарами повседневного спроса. Продукты питания, косметика, бытовая техника значительно подорожали из-за параллельного импорта и логистических сложностей. Часть россиян прямо признает, что в России все же "аналогов нет".

Раскол в российском обществе и последствия экономической изоляции

Социологические данные также показывают глубокий раскол внутри самого российского общества. Молодежь больше всего стремится к возвращению иностранных компаний (84% в возрастной группе 18-29 лет). Зато старшее поколение более сдержанно. При этом в крупных городах спрос на возвращение глобального бизнеса значительно выше, чем в малых населенных пунктах и селах, где часть населения менее зависит от международных брендов.

Вывод здесь довольно очевиден: пока Россия будет воевать против Украины, она будет оставаться в изоляции, а рынок - в режиме потерь и дорогих заменителей.

Топ комментарии
+3
вата для кацапів це всьо
10.05.2026 15:17 Ответить
+3
Кацапи все життя так жили їм не привикати. ***** на цю нечисть.
10.05.2026 15:20 Ответить
+3
Простой плебс как покупал китайский ширпотреб так и покупает, он никуда не делся. То же и по жратве. Более менее брендовое оно и до санкций многим было не по карману. А кому было по карману тоже купят и сейчас, но с переплатой за параллельный импорт, что для них смертельным не будет. Ну айтишнегам да, засада. Нормально без бубна и ВПН банально даже в chatgpt, не зайдешь, аппл Пэй не заплатишь, облачные сервисы тоже чере опу, что для работы критично особенно на фрилансе или аутсорсе. Но сколько там тех айтишнегов.
10.05.2026 15:38 Ответить
вата для кацапів це всьо
10.05.2026 15:17 Ответить
Кацапи все життя так жили їм не привикати. ***** на цю нечисть.
10.05.2026 15:20 Ответить
газетами підтералися ватою затикались
10.05.2026 15:21 Ответить
"хорошо никогда не жили, так и неча начинать !"
російський фольклор


.
10.05.2026 16:12 Ответить
"Анало говнєт" в усій красі. Всьо ідьот по плану.
10.05.2026 15:23 Ответить
Еге ж. В ютюбі давно були? Там новий тренд - іноземці з відкритими ротами ведуть репортажі з кацапських магазинів.
10.05.2026 15:25 Ответить
від жаху
10.05.2026 15:30 Ответить
один уксус в магазинах як в ссср
10.05.2026 15:32 Ответить
Розливний у власну тару.
10.05.2026 16:00 Ответить
не треба утріровать біди кацапів:

рашка забезпечує себе харчами і є найбільшим експортером пшениці.

нажаль.
іскрєннє нажаль !

.
10.05.2026 16:15 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/GDST57WkwZU
10.05.2026 16:20 Ответить
Ніяк не реагують, бо ні розвиток ніколи кацапів не зачіпав. Вони як жили так і живуть - у лайніщі
10.05.2026 15:37 Ответить
10.05.2026 15:38 Ответить
Айтишник сленговое «айтишнег»
10.05.2026 15:52 Ответить
давайте ще про ракети , які закінчаться через місяць ..
10.05.2026 15:54 Ответить
 
 