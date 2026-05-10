Росія все відчутніше стикається із наслідками власної геополітичної ізоляції, що настала після початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СЗР.

Як зазначається, те, що ще кілька років тому здавалося стабільним ринком із широким вибором міжнародних брендів, сьогодні перетворилося на простір вимушених замінників, паралельного імпорту та зростання цін. І, судячи з нових опитувань, значна частина населення відверто відчуває це як втрату.

Росіяни бажають повернення іноземних компаній на ринок

Згідно з даними дослідження асоціації "група 7/89", понад половина опитаних громадян рф (56%) хотіла б повернення іноземних компаній на ринок. Найбільший запит - на автомобільні бренди, кіноіндустрію, розробників програмного забезпечення та виробників товарів повсякденного вжитку.

"Найболючіше ударило по технологічному та промисловому секторах. Після виходу таких гігантів, як Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk та інших, російський ринок програмного забезпечення опинився у стані штучної ізоляції. Це призвело до підвищення цін і зниження конкуренції, а також до ситуації, коли бізнес змушений або адаптуватися до обмеженого вибору, або шукати складні обхідні рішення. У результаті імпортозаміщення стало вимушеною заміною без альтернатив рівня глобальних продуктів", - йдеться у повідомленні.

Відсутність аналогів

Не менш показовою є ситуація з товарами повсякденного попиту. Продукти харчування, косметика, побутова техніка значно подорожчали через паралельний імпорт і логістичні ускладнення. Частина росіян прямо визнає, що в осії все ж "аналогів нема".

Розкол у російському суспільстві та наслідки економічної ізоляції

Соціологічні дані також показують глибокий розкол усередині самого російського суспільства. Молодь найбільше прагне повернення іноземних компаній (84% у віковій групі 18–29 років). Натомість старше покоління більш стримане. При цьому у великих містах запит на повернення глобального бізнесу значно вищий, ніж у малих населених пунктах і селах, де частина населення менш залежить від міжнародних брендів.

Підсумок тут доволі очевидний: поки Росія воюватиме проти України, то залишатиметься в ізоляції, а ринок - у режимі втрат і дорогих замінників.