Розчарування і дефіцит: у СЗР розповіли, як росіяни реагують на наслідки економічної ізоляції

Росія все відчутніше стикається із наслідками власної геополітичної ізоляції, що настала після початку повномасштабної війни проти України.

Як зазначається, те, що ще кілька років тому здавалося стабільним ринком із широким вибором міжнародних брендів, сьогодні перетворилося на простір вимушених замінників, паралельного імпорту та зростання цін. І, судячи з нових опитувань, значна частина населення відверто відчуває це як втрату.

Росіяни бажають повернення іноземних компаній на ринок

Згідно з даними дослідження асоціації "група 7/89", понад половина опитаних громадян рф (56%) хотіла б повернення іноземних компаній на ринок. Найбільший запит - на автомобільні бренди, кіноіндустрію, розробників програмного забезпечення та виробників товарів повсякденного вжитку.

"Найболючіше ударило по технологічному та промисловому секторах. Після виходу таких гігантів, як Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk та інших, російський ринок програмного забезпечення опинився у стані штучної ізоляції. Це призвело до підвищення цін і зниження конкуренції, а також до ситуації, коли бізнес змушений або адаптуватися до обмеженого вибору, або шукати складні обхідні рішення. У результаті імпортозаміщення стало вимушеною заміною без альтернатив рівня глобальних продуктів", - йдеться у повідомленні.

Відсутність аналогів

Не менш показовою є ситуація з товарами повсякденного попиту. Продукти харчування, косметика, побутова техніка значно подорожчали через паралельний імпорт і логістичні ускладнення. Частина росіян прямо визнає, що в осії все ж "аналогів нема".

Розкол у російському суспільстві та наслідки економічної ізоляції

Соціологічні дані також показують глибокий розкол усередині самого російського суспільства. Молодь найбільше прагне повернення іноземних компаній (84% у віковій групі 18–29 років). Натомість старше покоління більш стримане. При цьому у великих містах запит на повернення глобального бізнесу значно вищий, ніж у малих населених пунктах і селах, де частина населення менш залежить від міжнародних брендів.

Підсумок тут доволі очевидний: поки Росія воюватиме проти України, то залишатиметься в ізоляції, а ринок - у режимі втрат і дорогих замінників.

+3
вата для кацапів це всьо
10.05.2026 15:17
+3
Кацапи все життя так жили їм не привикати. ***** на цю нечисть.
показати весь коментар
10.05.2026 15:20
+3
Простой плебс как покупал китайский ширпотреб так и покупает, он никуда не делся. То же и по жратве. Более менее брендовое оно и до санкций многим было не по карману. А кому было по карману тоже купят и сейчас, но с переплатой за параллельный импорт, что для них смертельным не будет. Ну айтишнегам да, засада. Нормально без бубна и ВПН банально даже в chatgpt, не зайдешь, аппл Пэй не заплатишь, облачные сервисы тоже чере опу, что для работы критично особенно на фрилансе или аутсорсе. Но сколько там тех айтишнегов.
показати весь коментар
10.05.2026 15:38
газетами підтералися ватою затикались
10.05.2026 15:21
"хорошо никогда не жили, так и неча начинать !"
російський фольклор


.
10.05.2026 16:12
"Анало говнєт" в усій красі. Всьо ідьот по плану.
10.05.2026 15:23
Еге ж. В ютюбі давно були? Там новий тренд - іноземці з відкритими ротами ведуть репортажі з кацапських магазинів.
10.05.2026 15:25
від жаху
10.05.2026 15:30
один уксус в магазинах як в ссср
10.05.2026 15:32
Розливний у власну тару.
10.05.2026 16:00
не треба утріровать біди кацапів:

рашка забезпечує себе харчами і є найбільшим експортером пшениці.

нажаль.
іскрєннє нажаль !

.
10.05.2026 16:15
https://www.youtube.com/shorts/GDST57WkwZU
10.05.2026 16:20
Ніяк не реагують, бо ні розвиток ніколи кацапів не зачіпав. Вони як жили так і живуть - у лайніщі
10.05.2026 15:37
10.05.2026 15:38
Айтишник сленговое «айтишнег»
10.05.2026 15:52
давайте ще про ракети , які закінчаться через місяць ..
10.05.2026 15:54
 
 