1 912 5

Враг продвинулся вблизи трех населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА (дополнено)

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Куда продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Голубовки (Бахмутский р-н) и Дибровы (Бахмутский р-н)", - говорится в сообщении.

Оккупанты продвигаются в районах Голубовки и Дибровы

Дополненная информация

Впоследствии DeepState сообщили, что захватчики также продвинулись вблизи Васильевки Покровского района Донецкой области.

Донецкая область (12260) Бахмутский район (833) Голубовка (2) Диброва (1) DeepState (538)
Коли це сталось?
Невже під час «перемир'я»?😕
10.05.2026 20:21 Ответить
А Ви ще раз заяви Зєлєнского прочитпйте: "Президент Володимир Зеленський підтвердив заяву президента США про перемир'я з РФ 9-10-11 травня і https://www.pravda.com.ua/news/2026/05/08/8033888/ анонсував 9 травня обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000." Джерело - "УП", Катерина Тищенко, 10 травня 19.37.
10.05.2026 20:28 Ответить
А якщо видати УКаза, якій забороняє їм просуватись поблизу Голубівки та Діброви? Ну а чьо, як каже Бабченко. Дурниками подобається.....
10.05.2026 20:24 Ответить
Дуже подобається. Аж пісяються від щастя. А те, що з 3000 запущених дінстрайків до москви долетів лише 1 три дні тому, то таке. Любімий лідор такий прикольний указ видав.
10.05.2026 20:58 Ответить
Без "камуфляжу " воно вииглядає,як повзуча здача Донбасу...
10.05.2026 22:43 Ответить
 
 