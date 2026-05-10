Враг продвинулся вблизи трех населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА (дополнено)
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Куда продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Голубовки (Бахмутский р-н) и Дибровы (Бахмутский р-н)", - говорится в сообщении.
Дополненная информация
Впоследствии DeepState сообщили, что захватчики также продвинулись вблизи Васильевки Покровского района Донецкой области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже під час «перемир'я»?😕