Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА (доповнено)
Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Голубівки (Бахмутський р-н) та Діброви (Бахмутський р-н)", - йдеться у повідомленні.
Доповнена інформація
Згодом у DeepState повідомили, що загарбники також просунулись поблизу Василівки Покровського району Донецької області.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже під час «перемир'я»?😕