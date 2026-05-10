Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА (доповнено)

Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Голубівки (Бахмутський р-н) та Діброви (Бахмутський р-н)", - йдеться у повідомленні.

Доповнена інформація

Згодом у DeepState повідомили, що загарбники також просунулись поблизу Василівки Покровського району Донецької області. 

Окупанти мають просування в районах Голубівки та Діброви

просування рф

Донецька область (11150) Бахмутський район (842) Покровський район (1753) Голубівка (2) Діброва (1) Василівка (1) DeepState (541)
Коли це сталось?
Невже під час «перемир'я»?😕
10.05.2026 20:21 Відповісти
А Ви ще раз заяви Зєлєнского прочитпйте: "Президент Володимир Зеленський підтвердив заяву президента США про перемир'я з РФ 9-10-11 травня і https://www.pravda.com.ua/news/2026/05/08/8033888/ анонсував 9 травня обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000." Джерело - "УП", Катерина Тищенко, 10 травня 19.37.
10.05.2026 20:28 Відповісти
А якщо видати УКаза, якій забороняє їм просуватись поблизу Голубівки та Діброви? Ну а чьо, як каже Бабченко. Дурниками подобається.....
10.05.2026 20:24 Відповісти
Дуже подобається. Аж пісяються від щастя. А те, що з 3000 запущених дінстрайків до москви долетів лише 1 три дні тому, то таке. Любімий лідор такий прикольний указ видав.
10.05.2026 20:58 Відповісти
Без "камуфляжу " воно вииглядає,як повзуча здача Донбасу...
10.05.2026 22:43 Відповісти
Мерзенний імітатор преЗЕдента оголосив піддавки (перемиріє), ну і ******* як завжди скористалися таким ЗЕпєрємірієм!
11.05.2026 09:11 Відповісти
 
 