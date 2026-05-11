"Центренерго" получило нового руководителя - компанию возглавил Сергей Исаченко
В ЧАО "Центрэнерго" сменилось руководство: новым генеральным директором стал Сергей Исаченко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно решению Фонда государственного имущества Украины и наблюдательного совета, подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов переходит в зону ответственности нового руководства. Евгений Гаркавый завершает исполнение обязанностей генерального директора.
Гаркавый возглавлял компанию с 25 июня 2025 года. Под его руководством "Центрэнерго" вышло из дефолта, прекратило наращивание долгов и выплатило около 3 млрд грн обязательств за предыдущие периоды.
На 11 мая 2026 года на счетах компании находится 3,6 млрд грн, а впервые за восемь лет Центрэнерго выплатило государству 1,2 млрд грн дивидендов.
По данным аналитической системы YouControl, Сергей Исаченко официально назначен новым главой компании.
На 11 травня 2026 року на рахунках компанії знаходиться 3,6 млрд грн, а вперше за вісім років Центренерго виплатило державі 1,2 млрд грн дивідендів. Питається???? А для чого і для якої авантюри робиться ось ця к,,,ня із зміною керівництва....????