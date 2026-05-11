"Центренерго" получило нового руководителя - компанию возглавил Сергей Исаченко

Евгений Гаркавый покидает пост главы ПАО "Центренерго"

В ЧАО "Центрэнерго" сменилось руководство: новым генеральным директором стал Сергей Исаченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно решению Фонда государственного имущества Украины и наблюдательного совета, подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов переходит в зону ответственности нового руководства. Евгений Гаркавый завершает исполнение обязанностей генерального директора.

Гаркавый возглавлял компанию с 25 июня 2025 года. Под его руководством "Центрэнерго" вышло из дефолта, прекратило наращивание долгов и выплатило около 3 млрд грн обязательств за предыдущие периоды.

На 11 мая 2026 года на счетах компании находится 3,6 млрд грн, а впервые за восемь лет Центрэнерго выплатило государству 1,2 млрд грн дивидендов.

По данным аналитической системы YouControl, Сергей Исаченко официально назначен новым главой компании.

А тепер важливо, щоб він не перетворився в ішаченка й не працював на друзів ішака!
11.05.2026 11:32 Ответить
очі занадто чесні,красти буде як не в себе...
11.05.2026 11:33 Ответить
Пішки міндіча
11.05.2026 11:35 Ответить
Потоки ставим под свой контроль.
11.05.2026 11:48 Ответить
Центренерго виплатило державі 1,2 млрд грн дивідендів --- и где моя часть дивидендов? дыржава себе присвоила?
11.05.2026 11:51 Ответить
Гаркавий очолював компанію з 25 червня 2025 року. За його керівництва Центренерго вийшло з дефолтного стану, припинило нарощування боргів і виплатило близько 3 млрд грн зобов'язань за попередні періоди.

На 11 травня 2026 року на рахунках компанії знаходиться 3,6 млрд грн, а вперше за вісім років Центренерго виплатило державі 1,2 млрд грн дивідендів. Питається???? А для чого і для якої авантюри робиться ось ця к,,,ня із зміною керівництва....????
11.05.2026 11:54 Ответить
За рекомендацією міндіча чи цукермана ?
11.05.2026 12:59 Ответить
 
 