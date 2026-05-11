"Центренерго" получило нового руководителя - компанию возглавил Сергей Исаченко

В ЧАО "Центрэнерго" сменилось руководство: новым генеральным директором стал Сергей Исаченко.

В ЧАО "Центрэнерго" сменилось руководство: новым генеральным директором стал Сергей Исаченко.

Согласно решению Фонда государственного имущества Украины и наблюдательного совета, подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов переходит в зону ответственности нового руководства. Евгений Гаркавый завершает исполнение обязанностей генерального директора.

Гаркавый возглавлял компанию с 25 июня 2025 года. Под его руководством "Центрэнерго" вышло из дефолта, прекратило наращивание долгов и выплатило около 3 млрд грн обязательств за предыдущие периоды.

На 11 мая 2026 года на счетах компании находится 3,6 млрд грн, а впервые за восемь лет Центрэнерго выплатило государству 1,2 млрд грн дивидендов.

По данным аналитической системы YouControl, Сергей Исаченко официально назначен новым главой компании.

