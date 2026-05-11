Центренерго отримало нового керівника - компанію очолив Сергій Ісаченко

У ПАТ "Центренерго" змінилося керівництво: новим генеральним директором став Сергій Ісаченко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба компанії.

Згідно з рішенням Фонду державного майна України та наглядової ради, підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років переходить у зону відповідальності нового керівництва. Євгеній Гаркавий завершує виконання обов’язків генерального директора.

Гаркавий очолював компанію з 25 червня 2025 року. За його керівництва Центренерго вийшло з дефолтного стану, припинило нарощування боргів і виплатило близько 3 млрд грн зобов’язань за попередні періоди.

На 11 травня 2026 року на рахунках компанії знаходиться 3,6 млрд грн, а вперше за вісім років Центренерго виплатило державі 1,2 млрд грн дивідендів.

За даними аналітичної системи YouControl, Сергій Ісаченко офіційно призначений новим очільником компанії.

А тепер важливо, щоб він не перетворився в ішаченка й не працював на друзів ішака!
11.05.2026 11:32 Відповісти
очі занадто чесні,красти буде як не в себе...
11.05.2026 11:33 Відповісти
Пішки міндіча
11.05.2026 11:35 Відповісти
Потоки ставим под свой контроль.
11.05.2026 11:48 Відповісти
Центренерго виплатило державі 1,2 млрд грн дивідендів --- и где моя часть дивидендов? дыржава себе присвоила?
11.05.2026 11:51 Відповісти
Гаркавий очолював компанію з 25 червня 2025 року. За його керівництва Центренерго вийшло з дефолтного стану, припинило нарощування боргів і виплатило близько 3 млрд грн зобов'язань за попередні періоди.

На 11 травня 2026 року на рахунках компанії знаходиться 3,6 млрд грн, а вперше за вісім років Центренерго виплатило державі 1,2 млрд грн дивідендів. Питається???? А для чого і для якої авантюри робиться ось ця к,,,ня із зміною керівництва....????
11.05.2026 11:54 Відповісти
За рекомендацією міндіча чи цукермана ?
11.05.2026 12:59 Відповісти
 
 