Центренерго отримало нового керівника - компанію очолив Сергій Ісаченко
У ПАТ "Центренерго" змінилося керівництво: новим генеральним директором став Сергій Ісаченко.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба компанії.
Згідно з рішенням Фонду державного майна України та наглядової ради, підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років переходить у зону відповідальності нового керівництва. Євгеній Гаркавий завершує виконання обов’язків генерального директора.
Гаркавий очолював компанію з 25 червня 2025 року. За його керівництва Центренерго вийшло з дефолтного стану, припинило нарощування боргів і виплатило близько 3 млрд грн зобов’язань за попередні періоди.
На 11 травня 2026 року на рахунках компанії знаходиться 3,6 млрд грн, а вперше за вісім років Центренерго виплатило державі 1,2 млрд грн дивідендів.
За даними аналітичної системи YouControl, Сергій Ісаченко офіційно призначений новим очільником компанії.
На 11 травня 2026 року на рахунках компанії знаходиться 3,6 млрд грн, а вперше за вісім років Центренерго виплатило державі 1,2 млрд грн дивідендів. Питається???? А для чого і для якої авантюри робиться ось ця к,,,ня із зміною керівництва....????