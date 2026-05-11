Центренерго отримало нового керівника - компанію очолив Сергій Ісаченко

У ПАТ "Центренерго" змінилося керівництво: новим генеральним директором став Сергій Ісаченко.

Згідно з рішенням Фонду державного майна України та наглядової ради, підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років переходить у зону відповідальності нового керівництва. Євгеній Гаркавий завершує виконання обов’язків генерального директора.

Гаркавий очолював компанію з 25 червня 2025 року. За його керівництва Центренерго вийшло з дефолтного стану, припинило нарощування боргів і виплатило близько 3 млрд грн зобов’язань за попередні періоди.

На 11 травня 2026 року на рахунках компанії знаходиться 3,6 млрд грн, а вперше за вісім років Центренерго виплатило державі 1,2 млрд грн дивідендів.

За даними аналітичної системи YouControl, Сергій Ісаченко офіційно призначений новим очільником компанії.

