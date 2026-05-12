Украина и Босния согласовали "транспортный безвиз" для перевозчиков, - Кулеба
Украина и Босния и Герцеговина договорились о введении "транспортного безвиза" для грузовых перевозок с 1 января 2027 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты во время первого заседания Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Сараево.
Что предусматривают договоренности
Украина и Босния и Герцеговина также согласовали увеличение квоты разрешений на грузовые перевозки до конца 2026 года.
Кулеба отметил, что это должно упростить международную логистику для украинских перевозчиков и поддержать экспорт.
Он также подчеркнул, что за последние десять лет товарооборот между двумя странами вырос в пять раз.
Сколько стран уже присоединились
После вступления в силу новых договоренностей Босния и Герцеговина станет 36-й страной, с которой Украина будет иметь либерализованные грузовые перевозки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль