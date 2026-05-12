РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6709 посетителей онлайн
Новости Безвиз с ЕС
195 2

Украина и Босния согласовали "транспортный безвиз" для перевозчиков, - Кулеба

Украина и Босния введут "транспортный безвиз" с 2027 года

Украина и Босния и Герцеговина договорились о введении "транспортного безвиза" для грузовых перевозок с 1 января 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты во время первого заседания Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Сараево.

Что предусматривают договоренности

Украина и Босния и Герцеговина также согласовали увеличение квоты разрешений на грузовые перевозки до конца 2026 года.

Кулеба отметил, что это должно упростить международную логистику для украинских перевозчиков и поддержать экспорт.

Он также подчеркнул, что за последние десять лет товарооборот между двумя странами вырос в пять раз.

Сколько стран уже присоединились

После вступления в силу новых договоренностей Босния и Герцеговина станет 36-й страной, с которой Украина будет иметь либерализованные грузовые перевозки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Транспортный безвиз" Украины с ЕС продлен до конца 2025 года, - Шмыгаль

Автор: 

Босния (82) транспорт (1711) Украина (44357) безвизовый режим (1508)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце прорив! На черзі антарктичні пінгвіни.

показать весь комментарий
12.05.2026 18:31 Ответить
віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад что это за дермо на моих бабках?
показать весь комментарий
12.05.2026 19:27 Ответить
 
 