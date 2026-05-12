Україна і Боснія погодили "транспортний безвіз" для перевізників,- Кулеба

Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про запровадження "транспортного безвізу" для вантажних перевезень із 1 січня 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, відповідних домовленостей досягли під час першого засідання Змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень у Сараєво.

Що передбачають домовленості

Україна та Боснія і Герцеговина також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року.

Кулеба зазначив, що це має спростити міжнародну логістику для українських перевізників та підтримати експорт.

Він також наголосив, що за останні десять років товарообіг між двома країнами зріс у п’ять разів.

Скільки країн уже долучилися

Після набуття чинності нових домовленостей Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна матиме лібералізовані вантажні перевезення.

