С 1 июня "масштабный ремонт дорог" завершится, денег нет, — Шкиль
Из-за отсутствия финансирования и незаключенных договоров дорожные работы в Украине могут полностью остановиться уже в начале лета. На это также повлияли "пленки Миндича".
Об этом заявил председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины Максим Шкиль в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Ситуация критическая
По словам бизнесмена, на данный момент ситуация с ремонтом дорог выглядит следующим образом:
Финансирование отсутствует: средств на проведение работ нет.
Бюрократический коллапс: договоры на объекты до сих пор не заключены.
Работа в долг: На сегодняшний день подрядчики вынуждены выполнять работы за свой счет.
Долги не погашены
Отдельно Шкиль подчеркнул невыполнение государством обязательств в отношении стратегических объектов. В частности, долги за защиту энергетических объектов, строительство которых велось в 2022–2023 годах, так и остаются непогашенными.
Подводя итоги причин такого положения дел, Шкиль намекнул на недавние коррупционные скандалы:
"С таким подходом с 1 июня "масштабный ремонт дорог" завершится. Судя по пленкам, причины всем очевидны! У меня все", - резюмировал он.
Напомним, ранее представители дорожной отрасли неоднократно заявляли об огромной задолженности государства перед частными компаниями за уже выполненные оборонные и инфраструктурные заказы.
Борги залишились, зато ні захисту ні самих об'єктів вже немає
