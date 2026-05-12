С 1 июня "масштабный ремонт дорог" завершится, денег нет, — Шкиль

Из-за отсутствия финансирования и незаключенных договоров дорожные работы в Украине могут полностью остановиться уже в начале лета. На это также повлияли "пленки Миндича".

Об этом заявил председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины Максим Шкиль в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация критическая

По словам бизнесмена, на данный момент ситуация с ремонтом дорог выглядит следующим образом:

Финансирование отсутствует: средств на проведение работ нет.

Бюрократический коллапс: договоры на объекты до сих пор не заключены.

Работа в долг: На сегодняшний день подрядчики вынуждены выполнять работы за свой счет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свириденко пообещала завершение ремонтов на всех дорогах общего пользования уже через три недели

Долги не погашены

Отдельно Шкиль подчеркнул невыполнение государством обязательств в отношении стратегических объектов. В частности, долги за защиту энергетических объектов, строительство которых велось в 2022–2023 годах, так и остаются непогашенными.

Подводя итоги причин такого положения дел, Шкиль намекнул на недавние коррупционные скандалы:

"С таким подходом с 1 июня "масштабный ремонт дорог" завершится. Судя по пленкам, причины всем очевидны! У меня все", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве завтра ограничат движение транспорта по Крещатику из-за ремонта дороги

Напомним, ранее представители дорожной отрасли неоднократно заявляли об огромной задолженности государства перед частными компаниями за уже выполненные оборонные и инфраструктурные заказы.