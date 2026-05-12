6786 посетителей онлайн
С 1 июня "масштабный ремонт дорог" завершится, денег нет, — Шкиль

Из-за отсутствия финансирования и незаключенных договоров дорожные работы в Украине могут полностью остановиться уже в начале лета. На это также повлияли "пленки Миндича".

Об этом заявил председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины Максим Шкиль в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Ситуация критическая

По словам бизнесмена, на данный момент ситуация с ремонтом дорог выглядит следующим образом:

  • Финансирование отсутствует: средств на проведение работ нет.

  • Бюрократический коллапс: договоры на объекты до сих пор не заключены.

  • Работа в долг: На сегодняшний день подрядчики вынуждены выполнять работы за свой счет.

Долги не погашены

Отдельно Шкиль подчеркнул невыполнение государством обязательств в отношении стратегических объектов. В частности, долги за защиту энергетических объектов, строительство которых велось в 2022–2023 годах, так и остаются непогашенными.

Подводя итоги причин такого положения дел, Шкиль намекнул на недавние коррупционные скандалы:

"С таким подходом с 1 июня "масштабный ремонт дорог" завершится. Судя по пленкам, причины всем очевидны! У меня все", - резюмировал он.

Напомним, ранее представители дорожной отрасли неоднократно заявляли об огромной задолженности государства перед частными компаниями за уже выполненные оборонные и инфраструктурные заказы.

зелене кодло разграбувало країну,ще і під час війни
12.05.2026 21:33 Ответить
Не на масштабному ремонті теж можна гарно заробити, щось та придумають - не помирати ж міндічам та їх послідовникам з голоду!
12.05.2026 21:32 Ответить
знаю де є - дінастію питали?
12.05.2026 21:33 Ответить
ремонт не можна завершити, його можна тільки зупинити.
12.05.2026 21:28 Ответить
а відзвітуватися коли куди і які суми пішли? чи релігія не дозволяє? га шкіль?
12.05.2026 21:33 Ответить
Зокрема, борги за захист енергетичних об'єктів, що будувався у 2022-2023 роках, так і залишаються непогашеними Джерело: https://censor.net/ua/n4002875
Борги залишились, зато ні захисту ні самих об'єктів вже немає
12.05.2026 21:33 Ответить
Потрібно Міндіча вирвати з Ізраїля і потрусити
12.05.2026 21:37 Ответить
на піддоні і в кульку - там стільки натруситься, шо хрін збереш, розкотиться...
12.05.2026 21:40 Ответить
Короче якби міндічі і далі ******* то фінансування ремонту доріг не припинялось би?
12.05.2026 21:38 Ответить
Так,т.я. корупція це мастило, щоб державний механізм працював,а без неї в держслужбовців "італійський страйк".
12.05.2026 22:31 Ответить
я подумав, що це той Шкіль, який до Парижу втік...
12.05.2026 21:38 Ответить
Був такий бойовик - а потім шось скис - "навоювався"
12.05.2026 21:48 Ответить
Якщо міндіч засунув своє єпало майже у всі сфери в Україні то що ви хочете??? Певно треба все і всіх дотичних перевірити, щоб не продовжувалось зникнення грошей!!!!
12.05.2026 21:42 Ответить
сволота...у минулої влади хоч на латки хватало і на на крадіжки
да у федорича на все хватало
щоб ти **** по проспекту гонгадзе все життя їздило
щоб ти поц з фастова до макарова їздив
щоб ви виздихали
тварини
12.05.2026 21:47 Ответить
індійці прийдуть - ремонт наведуть!
12.05.2026 21:51 Ответить
Тому індуси у Львові танцюють ? Роботи вже нема. А за одного інженерга заплатили 150 тисяч гривень. То може всі гроші пішли на працевлаштування закордонних робітників ? Спеціалісти ще ті...як і міндічі з зеленським
12.05.2026 21:59 Ответить
Це називається - держава банкрут
12.05.2026 22:12 Ответить
Бо гроші в кейсах.
12.05.2026 23:02 Ответить
Кейси з пейсами
12.05.2026 23:46 Ответить
Не розумію місцеву публіку, будують дороги-ЗРАДА, не будують ТЕЖ ЗРАДА.
13.05.2026 00:51 Ответить
 
 