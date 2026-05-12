Із 1 червня "масштабний ремонт доріг" завершиться, грошей немає, - Шкіль

Через відсутність фінансування та неукладені договори дорожні роботи в Україні можуть повністю зупинитися вже на початку літа. На це також вплинули "плівки Міндіча".

Про це заявив голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України Максим Шкіль у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ситуація критична

За словами бізнесмена, наразі ситуація з ремонтом доріг виглядає наступним чином:

  • Фінансування відсутнє: Коштів на проведення робіт немає.

  • Бюрократичний колапс: Договори на об'єкти досі не заключені.

  • Робота в борг: На сьогодні підрядники змушені виконувати роботи за власний кошт.

Борги непогашені

Окремо Шкіль наголосив на невиконанні державою зобов'язань щодо стратегічних об'єктів. Зокрема, борги за захист енергетичних об'єктів, що будувався у 2022–2023 роках, так і залишаються непогашеними.

Підсумовуючи причини такого стану справ, Шкіль натякнув на нещодавні корупційні скандали:

"З таким підходом з 1 червня "масштабний ремонт доріг" завершиться. Судячи по плівках, причини всім очевидні! В мене все", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше представники дорожньої галузі неодноразово заявляли про величезну заборгованість держави перед приватними компаніями за вже виконані оборонні та інфраструктурні замовлення.

12.05.2026 21:33
12.05.2026 21:32
12.05.2026 21:33
ремонт не можна завершити, його можна тільки зупинити.
12.05.2026 21:28
Не на масштабному ремонті теж можна гарно заробити, щось та придумають - не помирати ж міндічам та їх послідовникам з голоду!
12.05.2026 21:32
а відзвітуватися коли куди і які суми пішли? чи релігія не дозволяє? га шкіль?
12.05.2026 21:33
зелене кодло разграбувало країну,ще і під час війни
12.05.2026 21:33
Зокрема, борги за захист енергетичних об'єктів, що будувався у 2022-2023 роках, так і залишаються непогашеними Джерело: https://censor.net/ua/n4002875
Борги залишились, зато ні захисту ні самих об'єктів вже немає
12.05.2026 21:33
знаю де є - дінастію питали?
12.05.2026 21:33
Потрібно Міндіча вирвати з Ізраїля і потрусити
12.05.2026 21:37
на піддоні і в кульку - там стільки натруситься, шо хрін збереш, розкотиться...
12.05.2026 21:40
Не взнаю правдоруба
13.05.2026 08:15
Короче якби міндічі і далі ******* то фінансування ремонту доріг не припинялось би?
12.05.2026 21:38
Так,т.я. корупція це мастило, щоб державний механізм працював,а без неї в держслужбовців "італійський страйк".
12.05.2026 22:31
я подумав, що це той Шкіль, який до Парижу втік...
12.05.2026 21:38
Був такий бойовик - а потім шось скис - "навоювався"
12.05.2026 21:48
Якщо міндіч засунув своє єпало майже у всі сфери в Україні то що ви хочете??? Певно треба все і всіх дотичних перевірити, щоб не продовжувалось зникнення грошей!!!!
12.05.2026 21:42
сволота...у минулої влади хоч на латки хватало і на на крадіжки
да у федорича на все хватало
щоб ти **** по проспекту гонгадзе все життя їздило
щоб ти поц з фастова до макарова їздив
щоб ви виздихали
тварини
12.05.2026 21:47
індійці прийдуть - ремонт наведуть!
12.05.2026 21:51
Тому індуси у Львові танцюють ? Роботи вже нема. А за одного інженерга заплатили 150 тисяч гривень. То може всі гроші пішли на працевлаштування закордонних робітників ? Спеціалісти ще ті...як і міндічі з зеленським
12.05.2026 21:59
Це називається - держава банкрут
12.05.2026 22:12
Бо гроші в кейсах.
12.05.2026 23:02
Кейси з пейсами
12.05.2026 23:46
А який на сьогодні відсоток відкатів від сум заключних договорів на ремонт доріг? Хто знає, підкажіть.
13.05.2026 05:57
 
 