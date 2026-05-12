Із 1 червня "масштабний ремонт доріг" завершиться, грошей немає, - Шкіль

Через відсутність фінансування та неукладені договори дорожні роботи в Україні можуть повністю зупинитися вже на початку літа. На це також вплинули "плівки Міндіча".

Про це заявив голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України Максим Шкіль у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ситуація критична

За словами бізнесмена, наразі ситуація з ремонтом доріг виглядає наступним чином:

Фінансування відсутнє: Коштів на проведення робіт немає.

Бюрократичний колапс: Договори на об'єкти досі не заключені.

Робота в борг: На сьогодні підрядники змушені виконувати роботи за власний кошт.

Борги непогашені

Окремо Шкіль наголосив на невиконанні державою зобов'язань щодо стратегічних об'єктів. Зокрема, борги за захист енергетичних об'єктів, що будувався у 2022–2023 роках, так і залишаються непогашеними.

Підсумовуючи причини такого стану справ, Шкіль натякнув на нещодавні корупційні скандали:

"З таким підходом з 1 червня "масштабний ремонт доріг" завершиться. Судячи по плівках, причини всім очевидні! В мене все", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше представники дорожньої галузі неодноразово заявляли про величезну заборгованість держави перед приватними компаніями за вже виконані оборонні та інфраструктурні замовлення.