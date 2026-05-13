В Виннице открыли центр ментального здоровья для защитников и их семей сети "Повернення"

Интеграция

Винницкий центр ментального здоровья всеукраинской сети "ПОВЕРНЕННЯ" будет ежегодно оказывать бесплатную профессиональную психологическую помощь более чем 4 000 военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Этот проект основали Виктор и Елена Пинчуки для поддержки психического здоровья защитников и защитниц Украины, ветеранов и членов их семей, которые испытали психологические последствия войны, вызванной российской агрессией.







Говоря о важности формирования в Украине культуры заботы о психическом здоровье и преодоления стигмы вокруг психологической помощи, Виктор Пинчук, основатель проекта "ПОВЕРНЕННЯ", отметил:

"В культуре и традициях нашего общества до сих пор существует предвзятость: "Как это — обращаться к психиатру? Что скажут — что я в психушку пошел?" На Западе — наоборот: первое, что делает человек, когда есть проблема в семье, с детьми, между мужем и женой или на работе, — обращается к психологу или психиатру. Там иногда даже сложно записаться на прием. А у нас такой традиции и культуры еще нет. Поэтому важно, чтобы и защитники говорили об этом друг с другом, и чтобы врачи объясняли, почему это необходимо".

Центр ментального здоровья "ПОВЕРНЕННЯ" в Виннице — это пространство поддержки, безопасности и восстановления для военнослужащих, ветеранов и ветеранок, участников боевых действий, освобожденных из плена, а также членов их семей. В центре оказывают индивидуальную и групповую поддержку, работают с последствиями травматического опыта, помогают стабилизировать состояние и вернуть ощущение опоры. При необходимости специалисты могут назначать медикаментозную терапию. Особое внимание уделяют психологической инклюзии — безопасной и конфиденциальной среде без осуждения и стигмы.







Проект "ПОВЕРНЕННЯ" демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры на базе государственных и коммунальных медицинских учреждений. За счет проекта "ПОВЕРНЕННЯ" проведен капитальный ремонт части помещений и создан современный, комфортный и безбарьерный центр с учетом требований инклюзивности и потребностей людей, передвигающихся на инвалидных креслах.

В центре работают кабинеты специалистов для индивидуальной и семейной помощи, комната групповой терапии, рецепция с зоной ожидания, дневной стационар, манипуляционный кабинет, инклюзивные санитарные узлы. Также здесь оборудована гончарная мастерская — пространство для свободного самовыражения, которое помогает через работу с материалом снижать напряжение, лучше ощущать собственное состояние и постепенно возвращать чувство контроля и опоры.





Помещения центра оснащены оборудованием и материалами для работы специалистов и восстановления посетителей. В частности, передана компьютерная техника, мультимедийное оборудование, система психологической разгрузки Shiftwave System, VR-очки, материалы для арт-терапии и гончарного дела, психологические игры, антистрессовые и тактильные средства, а также профессиональная литература для специалистов.

С посетителями центра работает мультидисциплинарная команда, в состав которой входят психиатры, врач-психолог, клинический психолог, медицинская сестра, медицинский брат и медицинский регистратор. Это обеспечивает комплексный подход к поддержке, учитывающий клинические, психологические и социальные потребности человека.

"Обращение за помощью к специалистам по психическому здоровью — это не слабость, а важный шаг к восстановлению. После боевого опыта, плена, потерь или длительного истощения человеку может быть сложно самостоятельно справиться с последствиями пережитого. Наша цель — создать безопасное пространство, где военные, ветераны и их родные могут получить профессиональную поддержку без осуждения и с уважением к их опыту", — отметила Инга Тишкул, заведующая центром "ПОВЕРНЕННЯ" в Виннице.

Помощь в Винницком центре "ПОВЕРНЕННЯ" предоставляется бесплатно в амбулаторном формате или, при необходимости, по месту жительства посетителей. Специалисты работают, в частности, с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также психотическими состояниями.

На сегодняшний день уже 15 центров сети "ПОВЕРНЕННЯ", основанной Виктором и Еленой Пинчуками, работают в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ривном, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Чернигове. На первом этапе проекта "ПОВЕРНЕННЯ" предполагается открытие 25 центров по всей Украине, которые ежегодно смогут оказывать помощь более чем 100 тысячам военных, ветеранов и членов их семей.

Адрес центра "ПОВЕРНЕННЯ" в Виннице: г. Винница, Хмельницкое шоссе, 92, главный корпус, литера "Б" Телефон рецепции: +38 067 581 97 57 Электронная почта для обращений: [email protected]