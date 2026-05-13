У Вінниці відкрили центр ментального здоров’я для захисників і їхніх родин мережі "Повернення"

Вінницький центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ щороку надаватиме безоплатну фахову психологічну допомогу понад 4 000 військових, ветеранів, їхніх родин. Цей проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров’я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією.







Говорячи про важливість формування в Україні культури турботи про ментальне здоров’я та подолання стигми навколо психологічної допомоги, Віктор Пінчук, засновник проєкту ПОВЕРНЕННЯ, зазначив:

"У культурі й традиціях нашого суспільства досі є упередження: "Як це — звертатися до психіатра? Що скажуть — що я в психушку пішов?" На Заході — навпаки: перше, що робить людина, коли є проблема в родині, з дітьми, між чоловіком і дружиною чи на роботі, — звертається до психолога або психіатра. Там інколи навіть складно записатися на прийом. А в нас такої традиції та культури ще немає. Тому важливо, щоб і захисники говорили про це одне з одним, і щоб лікарі пояснювали, чому це необхідно".

Центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ у Вінниці — це простір підтримки, безпеки й відновлення для військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, учасників бойових дій, звільнених із полону, а також членів їхніх родин. У центрі надають індивідуальну та групову підтримку, працюють із наслідками травматичного досвіду, допомагають стабілізувати стан і повернути відчуття опори. За потреби фахівці можуть призначати медикаментозну терапію. Особливу увагу приділяють психологічній інклюзії — безпечному й конфіденційному середовищу без осуду та стигми.







Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри на базі державних та комунальних медичних закладів. Коштом проєкту ПОВЕРНЕННЯ проведено капітальний ремонт частини приміщень та створено сучасний, комфортний і безбар’єрний центр з урахуванням вимог інклюзивності й потреб людей, які пересуваються на кріслах колісних.

У центрі працюють кабінети фахівців для індивідуальної та сімейної допомоги, кімната групової терапії, рецепція із зоною очікування, денний стаціонар, маніпуляційний кабінет, інклюзивні санітарні вузли. Також тут облаштовано гончарну майстерню — простір для вільного самовираження, який допомагає через роботу з матеріалом знижувати напругу, краще відчувати власний стан і поступово повертати відчуття контролю й опори.





Простір центру оснащено обладнанням і матеріалами для роботи фахівців та відновлення відвідувачів. Зокрема, передано комп’ютерну техніку, мультимедійне обладнання, систему психологічного розвантаження Shiftwave System, VR-окуляри, матеріали для арттерапії та гончарства, психологічні ігри, антистресові й тактильні засоби, а також професійну літературу для фахівців.

З відвідувачами центру працює мультидисциплінарна команда, до складу якої входять психіатри, лікар-психолог, клінічний психолог, медична сестра, медичний брат і медичний реєстратор. Це забезпечує комплексний підхід до підтримки, що враховує клінічні, психологічні й соціальні потреби людини.

"Звернення по допомогу до фахівців ментального здоров’я — це не слабкість, а важливий крок до відновлення. Після бойового досвіду, полону, втрат чи тривалого виснаження людині може бути складно самостійно впоратися з наслідками пережитого. Наша мета — створити безпечний простір, де військові, ветерани, ветеранки та їхні рідні можуть отримати професійну підтримку без осуду й з повагою до їхнього досвіду", — зазначила Інга Тишкул, завідувачка центру ПОВЕРНЕННЯ у Вінниці.

Допомога у Вінницькому центрі ПОВЕРНЕННЯ надається безоплатно в амбулаторному форматі або, за потреби, за місцем проживання відвідувачів. Фахівці працюють, зокрема, з наслідками стресу, тривожними й депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом, адаптаційними та психосоматичними труднощами, а також психотичними станами.

Станом на сьогодні вже 15 центрів мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах та Чернігові. На першому етапі проєкту ПОВЕРНЕННЯ передбачається відкриття 25 центрів по всій Україні, які щороку зможуть надавати допомогу понад 100 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Адреса центру ПОВЕРНЕННЯ у Вінниці: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 92, головний корпус, літера "Б" Телефон рецепції: +38 067 581 97 57 Пошта для звернень: [email protected]