На Донетчине 588 маломобильных людей отказываются от эвакуации, - ОВА
На подконтрольной правительству территории Донецкой области часть маломобильных граждан отказывается эвакуироваться, несмотря на опасность.
Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель начальника управления – начальник отдела по вопросам предоставления социальных услуг Департамента социальной защиты населения Донецкой ОВА Дмитрий Пожарский, передает Цензор.НЕТ.
Почему люди не хотят уезжать
По словам представителя областной администрации, под наблюдением социальных служб находятся 763 одиноких маломобильных человека.
Из них 175 человек допускают возможность эвакуации в случае ухудшения ситуации. В то же время 588 человек категорически отказываются покидать свои дома, даже несмотря на угрозы.
"588 человек категорически отказываются, как их ни уговаривают эвакуироваться, чтобы разместить в более безопасных регионах", — добавил Пожарский.
Люди объясняют свое решение тем, что не хотят покидать собственные дома и места, где похоронены их близкие.
Какие возможности для эвакуации предлагают
В ОВА отмечают, что для эвакуации созданы все необходимые условия. Работают государственные программы долгосрочного ухода и предоставления убежища.
Также у многих из этих людей есть родственники или знакомые, которые готовы принять их в более безопасных регионах.
Несмотря на это, значительная часть граждан остается на месте.
Всего на подконтрольной территории Донецкой области сейчас проживают около 154 тысяч гражданских лиц. С начала полномасштабного вторжения из региона эвакуировано более 1 миллиона 371 тысячи человек, среди которых более 208 тысяч детей.
Краще вже померти у власному домі якщо доля, а не бомжити.
А про "створені всі умови" нехай ті з ОВА самі спробують пожити в тих "усіх" умовах, які створили. та не день-два.
Не кожен помирає миттєво , страх здохнути під завалами чи скалічитися чи бути закатованими мородерами також має право на існування.
Та й рідним горе
В будь-якому разі, я не засуджую вибір людей. Жахливо, що вони взагалі мають такий вибір робити, але це вже не від них залежало.
Якось треба людей рятувати...
Але не покидати напризволяще!! Держава просто мусить подбати про слабих і хворих!
Бо люди часто повертаються в прифронтове пекло , бо відчувають селе непотрібними...
Але так, серед усіх причин, саме через таку не дуже розумну гидоту, як ти, яка ставить тавро на незнайомій людині не по справах, а по місцю народження, вони і бояться евакуюватися.
Трумп також радів онкології Байдена і сиерті якогось прокурора чи слідчого, який розслідував справи щодо трампа.
Ви відходи людства і, на жаль, іи'я вам легіон😡