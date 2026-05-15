На Донетчине 588 маломобильных людей отказываются от эвакуации, - ОВА

Эвакуация из Донецкой области

На подконтрольной правительству территории Донецкой области часть маломобильных граждан отказывается эвакуироваться, несмотря на опасность.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель начальника управления – начальник отдела по вопросам предоставления социальных услуг Департамента социальной защиты населения Донецкой ОВА Дмитрий Пожарский, передает Цензор.НЕТ.

Почему люди не хотят уезжать

По словам представителя областной администрации, под наблюдением социальных служб находятся 763 одиноких маломобильных человека.

Из них 175 человек допускают возможность эвакуации в случае ухудшения ситуации. В то же время 588 человек категорически отказываются покидать свои дома, даже несмотря на угрозы.

"588 человек категорически отказываются, как их ни уговаривают эвакуироваться, чтобы разместить в более безопасных регионах", — добавил Пожарский.

Люди объясняют свое решение тем, что не хотят покидать собственные дома и места, где похоронены их близкие.

Какие возможности для эвакуации предлагают

В ОВА отмечают, что для эвакуации созданы все необходимые условия. Работают государственные программы долгосрочного ухода и предоставления убежища.

Также у многих из этих людей есть родственники или знакомые, которые готовы принять их в более безопасных регионах.

Несмотря на это, значительная часть граждан остается на месте.

Всего на подконтрольной территории Донецкой области сейчас проживают около 154 тысяч гражданских лиц. С начала полномасштабного вторжения из региона эвакуировано более 1 миллиона 371 тысячи человек, среди которых более 208 тысяч детей.

Топ комментарии
Я їх чудово розумію. Одинокі та ще й маломобільні. Кому вони треба?
Краще вже померти у власному домі якщо доля, а не бомжити.
А про "створені всі умови" нехай ті з ОВА самі спробують пожити в тих "усіх" умовах, які створили. та не день-два.
15.05.2026 00:20
Краще не стане. Буде гірше!!
Якось треба людей рятувати...
Але не покидати напризволяще!! Держава просто мусить подбати про слабих і хворих!
Бо люди часто повертаються в прифронтове пекло , бо відчувають селе непотрібними...
15.05.2026 00:35
а також, якщо вже довелось евакуювати, то ще й нормальні людські умови для проживання вже після евакуації, на новому місці.
15.05.2026 00:21
"В ОВА наголошують, що для евакуації створені всі необхідні умови ..." - краще би створили умови, щоб не довелося евакуюватися...
15.05.2026 00:15
Вониж не мігранти з індії і судану. Їм не положені людські умови.
15.05.2026 06:31
15.05.2026 00:20
15.05.2026 00:37
Ну якщо вони залишаються незважаючи ні на що, то вони розуміють що їх може чекати як в разі евакуації так і в разі якщо залишаться. Можливо вже чули від інших евакуйованих як воно, бути обузою для всіх. Може просто все набридло так, що або пан або пропав.
В будь-якому разі, я не засуджую вибір людей. Жахливо, що вони взагалі мають такий вибір робити, але це вже не від них залежало.
15.05.2026 01:32
Дякую за розуміння... Все правда, жахлива...💔
15.05.2026 01:36
15.05.2026 00:35
Може вони ходили на референдум і кричали путін ввєді... Ввів їм, хай насолоджуються, зовсім їх не жалко. За що боролись на то напоролись.
15.05.2026 00:57
Може? Тобто ти не знаєш, але вже бажаєш їм зла і не жалієш? Причому бажаєш з Франції.
Але так, серед усіх причин, саме через таку не дуже розумну гидоту, як ти, яка ставить тавро на незнайомій людині не по справах, а по місцю народження, вони і бояться евакуюватися.
15.05.2026 01:39
Дякую за розуміння🫶
15.05.2026 01:47
Тупе, бездушне, безсердечне чмо.
Трумп також радів онкології Байдена і сиерті якогось прокурора чи слідчого, який розслідував справи щодо трампа.
Ви відходи людства і, на жаль, іи'я вам легіон😡
15.05.2026 01:43
ліків по реінбурсації точно не буде. Буде така собі евтаназія по російські.
15.05.2026 03:18
Кидайте їх там на "милість" русні! Вони ж упороті ждуни руського міра!
15.05.2026 09:40
 
 