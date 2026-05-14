На Донеччині 588 маломобільних людей відмовляються від евакуації, - ОВА
На підконтрольній уряду території Донецької області частина маломобільних громадян відмовляється евакуюватися попри небезпеку.
Про це на онлайн-брифінгу повідомив заступник начальника управління - начальник відділу з питань надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Донецької ОВА Дмитро Пожарський, передає Цензор.НЕТ.
Чому люди не хочуть виїжджати
За словами представника обласної адміністрації, під наглядом соціальних служб перебувають 763 одинокі маломобільні особи.
Із них 175 людей допускають можливість евакуації у разі погіршення ситуації. Водночас 588 осіб категорично відмовляються залишати свої домівки, навіть попри загрози.
"588 людей категорично відмовляються, як їх не вмовляють евакуюватися, щоб розмістити у більш безпечних регіонах", - додав Пожарський.
Люди пояснюють своє рішення тим, що не хочуть покидати власні домівки та місця, де поховані їхні близькі.
Які можливості для евакуації пропонують
В ОВА наголошують, що для евакуації створені всі необхідні умови. Працюють державні програми довготривалого догляду та надання притулку.
Також у багатьох із цих людей є родичі або знайомі, які готові їх прийняти в більш безпечних регіонах.
Попри це, значна частина громадян залишається на місці.
Загалом на підконтрольній території Донеччини наразі проживають близько 154 тисяч цивільних. Від початку повномасштабного вторгнення з регіону евакуйовано понад 1 мільйон 371 тисячу осіб, серед яких понад 208 тисяч дітей.
Краще вже померти у власному домі якщо доля, а не бомжити.
А про "створені всі умови" нехай ті з ОВА самі спробують пожити в тих "усіх" умовах, які створили. та не день-два.
Не кожен помирає миттєво , страх здохнути під завалами чи скалічитися чи бути закатованими мородерами також має право на існування.
Та й рідним горе
В будь-якому разі, я не засуджую вибір людей. Жахливо, що вони взагалі мають такий вибір робити, але це вже не від них залежало.
Якось треба людей рятувати...
Але не покидати напризволяще!! Держава просто мусить подбати про слабих і хворих!
Бо люди часто повертаються в прифронтове пекло , бо відчувають селе непотрібними...
