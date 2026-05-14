На Донеччині 588 маломобільних людей відмовляються від евакуації, - ОВА

На підконтрольній уряду території Донецької області частина маломобільних громадян відмовляється евакуюватися попри небезпеку.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив заступник начальника управління - начальник відділу з питань надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Донецької ОВА Дмитро Пожарський, передає Цензор.НЕТ.

Чому люди не хочуть виїжджати

За словами представника обласної адміністрації, під наглядом соціальних служб перебувають 763 одинокі маломобільні особи.

Із них 175 людей допускають можливість евакуації у разі погіршення ситуації. Водночас 588 осіб категорично відмовляються залишати свої домівки, навіть попри загрози.

"588 людей категорично відмовляються, як їх не вмовляють евакуюватися, щоб розмістити у більш безпечних регіонах", - додав Пожарський.

Люди пояснюють своє рішення тим, що не хочуть покидати власні домівки та місця, де поховані їхні близькі.

Які можливості для евакуації пропонують

В ОВА наголошують, що для евакуації створені всі необхідні умови. Працюють державні програми довготривалого догляду та надання притулку.

Також у багатьох із цих людей є родичі або знайомі, які готові їх прийняти в більш безпечних регіонах.

Попри це, значна частина громадян залишається на місці.

Загалом на підконтрольній території Донеччини наразі проживають близько 154 тисяч цивільних. Від початку повномасштабного вторгнення з регіону евакуйовано понад 1 мільйон 371 тисячу осіб, серед яких понад 208 тисяч дітей.

Топ коментарі
+13
Я їх чудово розумію. Одинокі та ще й маломобільні. Кому вони треба?
Краще вже померти у власному домі якщо доля, а не бомжити.
А про "створені всі умови" нехай ті з ОВА самі спробують пожити в тих "усіх" умовах, які створили. та не день-два.
15.05.2026 00:20 Відповісти
+9
а також, якщо вже довелось евакуювати, то ще й нормальні людські умови для проживання вже після евакуації, на новому місці.
15.05.2026 00:21 Відповісти
+9
Краще не стане. Буде гірше!!
Якось треба людей рятувати...
Але не покидати напризволяще!! Держава просто мусить подбати про слабих і хворих!
Бо люди часто повертаються в прифронтове пекло , бо відчувають селе непотрібними...
15.05.2026 00:35 Відповісти
"В ОВА наголошують, що для евакуації створені всі необхідні умови ..." - краще би створили умови, щоб не довелося евакуюватися...
15.05.2026 00:15 Відповісти
а також, якщо вже довелось евакуювати, то ще й нормальні людські умови для проживання вже після евакуації, на новому місці.
15.05.2026 00:21 Відповісти
Вониж не мігранти з індії і судану. Їм не положені людські умови.
показати весь коментар
15.05.2026 06:31 Відповісти
15.05.2026 00:20 Відповісти
Думка залежить від обставин.
Не кожен помирає миттєво , страх здохнути під завалами чи скалічитися чи бути закатованими мородерами також має право на існування.
Та й рідним горе
15.05.2026 00:37 Відповісти
Ну якщо вони залишаються незважаючи ні на що, то вони розуміють що їх може чекати як в разі евакуації так і в разі якщо залишаться. Можливо вже чули від інших евакуйованих як воно, бути обузою для всіх. Може просто все набридло так, що або пан або пропав.
В будь-якому разі, я не засуджую вибір людей. Жахливо, що вони взагалі мають такий вибір робити, але це вже не від них залежало.
15.05.2026 01:32 Відповісти
Дякую за розуміння... Все правда, жахлива...💔
15.05.2026 01:36 Відповісти
15.05.2026 00:35 Відповісти
Може вони ходили на референдум і кричали путін ввєді... Ввів їм, хай насолоджуються, зовсім їх не жалко. За що боролись на то напоролись.
15.05.2026 00:57 Відповісти
Може? Тобто ти не знаєш, але вже бажаєш їм зла і не жалієш? Причому бажаєш з Франції.
Але так, серед усіх причин, саме через таку не дуже розумну гидоту, як ти, яка ставить тавро на незнайомій людині не по справах, а по місцю народження, вони і бояться евакуюватися.
15.05.2026 01:39 Відповісти
Дякую за розуміння🫶
15.05.2026 01:47 Відповісти
Тупе, бездушне, безсердечне чмо.
Трумп також радів онкології Байдена і сиерті якогось прокурора чи слідчого, який розслідував справи щодо трампа.
Ви відходи людства і, на жаль, іи'я вам легіон😡
15.05.2026 01:43 Відповісти
ліків по реінбурсації точно не буде. Буде така собі евтаназія по російські.
15.05.2026 03:18 Відповісти
 
 