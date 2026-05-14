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Новини Відео Бої за Часів Яр
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50 окупантів змогли дістатись Часового Яру і валяються мертвими на околиці міста. ВIДЕО

Донецька область залишається ареною запеклих боїв, де ворог зазнає колосальних втрат у спробах захопити стратегічні висоти. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили кадри з околиць Часового Яру, які демонструють масштаби розгрому штурмових груп РФ.

На відео зафіксовано понад п'ятдесят тіл російських окупантів, розкиданих вздовж лісосмуг та на підступах до українських позицій. Це результат злагодженої роботи "королівських" піхотинців, артилерії та операторів ударних дронів.

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Також дивіться: Сили оборони відбили штурм РФ на Запорізькому напрямку: ворог хотів зайти в Малу Токмачку

Автор: 

армія рф (22137) знищення (10881) Донецька область (11681) 24 ОМБр імені короля Данила (297) Часів Яр (441) Бахмутський район (874)
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Топ коментарі
+19
50 квартир на Печерських пагорбах не дочекалися "власників" - але "Династія" ще живе...
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14.05.2026 16:35 Відповісти
+16
ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ЭТОГО ДОХЛОГО СКОТА ТЕМ ЛУЧЩЕ.
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14.05.2026 16:56 Відповісти
+14
СЛАВА ЗСУ!
як іще це коментувати?
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14.05.2026 17:29 Відповісти

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