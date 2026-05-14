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50 окупантів змогли дістатись Часового Яру і валяються мертвими на околиці міста. ВIДЕО
Донецька область залишається ареною запеклих боїв, де ворог зазнає колосальних втрат у спробах захопити стратегічні висоти. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили кадри з околиць Часового Яру, які демонструють масштаби розгрому штурмових груп РФ.
На відео зафіксовано понад п'ятдесят тіл російських окупантів, розкиданих вздовж лісосмуг та на підступах до українських позицій. Це результат злагодженої роботи "королівських" піхотинців, артилерії та операторів ударних дронів.
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