Сили оборони відбили штурм РФ на Запорізькому напрямку: ворог хотів зайти в Малу Токмачку. ВIДЕО
Сьогодні, 28 березня, ворог здійснив механізований штурм в зоні відповідальності 118 ОМБр. До цього часу окупанти діяли виключно малими штурмовими групами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
Подробиці
Як зазначається, скориставшись погодними умовами, підсохлим ґрунтом таврійських степів та ранковим туманом, росіяни близько 8-ї години ранку розпочали спробу штурму. За допомогою танка-їжака, БМП та двох автомобілів Улан, вони сподівалися непомітно зайти в Малу Токмачку.
"Не вийшло. Штурмовики навіть близько не наблизилися до цього населеного пункту, який, за даними російських пропагандистських каналів, перебуває під їхнім контролем ще з літа 2025 року. Ще на етапі висування ворожу колону вдалося зупинити й знищити спільним вогнем підрозділів 118 ОМБр і 108 бригади ТРО. Окрім техніки, ліквідовано й 10 штурмовиків, ще стільки ж - поранено. Штурм росіян повністю провальний. Оборона українських підрозділів залишається непохитною", - йдеться у повідомленні.
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