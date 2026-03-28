Сили оборони відбили штурм РФ на Запорізькому напрямку: ворог хотів зайти в Малу Токмачку. ВIДЕО

Сьогодні, 28 березня, ворог здійснив механізований штурм в зоні відповідальності 118 ОМБр. До цього часу окупанти діяли виключно малими штурмовими групами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

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Подробиці

Як зазначається, скориставшись погодними умовами, підсохлим ґрунтом таврійських степів та ранковим туманом, росіяни близько 8-ї години ранку розпочали спробу штурму. За допомогою танка-їжака, БМП та двох автомобілів Улан, вони сподівалися непомітно зайти в Малу Токмачку.

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"Не вийшло. Штурмовики навіть близько не наблизилися до цього населеного пункту, який, за даними російських пропагандистських каналів, перебуває під їхнім контролем ще з літа 2025 року. Ще на етапі висування ворожу колону вдалося зупинити й знищити спільним вогнем підрозділів 118 ОМБр і 108 бригади ТРО. Окрім техніки, ліквідовано й 10 штурмовиків, ще стільки ж - поранено. Штурм росіян повністю провальний. Оборона українських підрозділів залишається непохитною", - йдеться у повідомленні.