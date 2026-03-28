Силы обороны отбили штурм РФ на Запорожском направлении: враг хотел войти в Малую Токмачку. ВИДЕО

Сегодня, 28 марта, враг совершил механизированный штурм в зоне ответственности 118-й ОМБр. До этого оккупанты действовали исключительно небольшими штурмовыми группами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

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Как отмечается, воспользовавшись погодными условиями, подсохшей почвой таврийских степей и утренним туманом, россияне около 8 часов утра начали попытку штурма. С помощью танка-ежа, БМП и двух автомобилей "Улан" они надеялись незаметно войти в Малую Токмачку.

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"Не получилось. Штурмовики даже близко не подошли к этому населенному пункту, который, по данным российских пропагандистских каналов, находится под их контролем еще с лета 2025 года. Еще на этапе выдвижения вражескую колонну удалось остановить и уничтожить совместным огнем подразделений 118 ОМБр и 108 бригады ТРО. Помимо техники, ликвидировано и 10 штурмовиков, еще столько же - ранено. Штурм россиян полностью провален. Оборона украинских подразделений остается непоколебимой", — говорится в сообщении.