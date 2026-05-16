Новости Атака беспилотников на Харьков
Российские дроны атаковали Харьков ночью и утром: повреждены метро и гражданская инфраструктура

Массированная атака "Shahed" на Харьков: удары по четырем районам, есть пострадавшие

В ночь на 16 мая российские войска совершили серию атак с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed" по Харькову, нанеся удары по нескольким районам города. Под обстрелами оказались Холодногорский, Основянский, Шевченковский и Киевский районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Первый удар был зафиксирован около 00:33 в Холодногорском районе. Позже, в течение ночи, враг дважды атаковал Основянский район. В результате одного из ударов пострадала женщина, у которой развилась острая стрессовая реакция.

Утром около 06:27 вражеский БПЛА попал в центральную часть Харькова в Шевченковском районе. По предварительным данным, удар пришелся по дорожному покрытию. Были повреждены два выхода из метро, контактная сеть городского электротранспорта, троллейбус и остановка общественного транспорта. Известно как минимум об одном пострадавшем.

Также зафиксировано падение обломков вражеского дрона в Киевском районе города.

Что предшествовало?

Вечером 15 мая российские войска атаковали дронами два района Харькова. Пострадал один человек.

Зелена проросійська влада не може забезпечити безпеку для громадян , Україна зруйнована завдяки зеленському та його уряду.
