Российские дроны атаковали Харьков ночью и утром: повреждены метро и гражданская инфраструктура
В ночь на 16 мая российские войска совершили серию атак с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed" по Харькову, нанеся удары по нескольким районам города. Под обстрелами оказались Холодногорский, Основянский, Шевченковский и Киевский районы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Первый удар был зафиксирован около 00:33 в Холодногорском районе. Позже, в течение ночи, враг дважды атаковал Основянский район. В результате одного из ударов пострадала женщина, у которой развилась острая стрессовая реакция.
Утром около 06:27 вражеский БПЛА попал в центральную часть Харькова в Шевченковском районе. По предварительным данным, удар пришелся по дорожному покрытию. Были повреждены два выхода из метро, контактная сеть городского электротранспорта, троллейбус и остановка общественного транспорта. Известно как минимум об одном пострадавшем.
Также зафиксировано падение обломков вражеского дрона в Киевском районе города.
Что предшествовало?
Вечером 15 мая российские войска атаковали дронами два района Харькова. Пострадал один человек.
